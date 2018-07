Nei giorni in cui al centro dell’attenzione pubblica vi è il documento varato dal vertice Ue, i trasferimenti volontari e la visita del neo ministro dell’Interno Matteo Salvini in Libia, una voce, quella di Msf, si alza dal coro per porre l’attenzione su quello che sta accadendo nei centri di detenzione in Libia.

«Tortura in Libia? Solo retorica». Queste le parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in Libia, a Tripoli, dove ha incontrato il corrispettivo ministro Abdulsalam Ashou con l’intento di proporgli la costruzione di hotspot per migranti nel sud del Paese. Idea categoricamente rifiutata.

Salvini ha raccontato di avere visitato «un centro di accoglienza per migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la retorica in base alla quale in Libia si tortura e non si rispettano i diritti umani».

Purtroppo, però, le parole del ministro italiano sono totalmente in antitesi con i rapporti stilati dalle principali organizzazioni internazionali sulle condizioni di detenzione disumane a cui sono sottoposti i migranti in Libia.

“L’inferno esiste ed è in Libia. Lì ed altrove ogni giorno uomini, donne e bambini vengono torturati fisicamente, vittime di prigionia e di sfruttamento sessuale: la decisione pertanto del Consiglio Europeo di finanziare con risorse addizionali la Guardia costiera libica è tra le più rischiose possibili”. Questo il monito di ActionAid, secondo cui “i fondi stanziati con l’obiettivo principale del controllo dei flussi mettono a rischio i diritti delle persone, che dovrebbero essere la preoccupazione principale di una Europa solidale. In Paesi come la Libia dove la guardia costiera non appare agire nell’interesse esclusivo dei diritti delle persone ed è stata tra i collusi del traffico di esseri umani, sarebbe opportuno verificare con attenzione nelle mani di chi si affida il controllo delle frontiere europee”.

Mentre le autorità europee propongono la costruzione di centri d’identificazione dei migranti in Libia e negli altri paesi di transito e pensano di risolvere il problema umanitario assegnando alla guardia costiera libica un margine di intervento sempre maggiore, l’organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) denuncia le condizioni inumane dei centri di detenzione ufficiali nel paese nordafricano. I centri ufficiali sono tra l’altro solo uno dei tre tipi di centri di detenzione presenti nel paese nord africano: esistono quelli gestiti dalle milizie vicine al governo di Tripoli e quelli non ufficiali diretti dai trafficanti.

Per Msf nei centri restano bloccati soprattutto potenziali rifugiati, vittime di tratta, persone che scappano dall’Eritrea, dall’Etiopia, dalla Somalia e dal Sudan e che in Europa potrebbero beneficiare della protezione internazionale. Alle organizzazioni umanitarie non è permesso entrare in questi luoghi e per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr) è complicato fare dei colloqui con le persone rinchiuse nei centri e portarle via. Tuttavia le testimonianze redatte sulla pelle dei migranti, le ferite che riportano i loro corpi, le parole con cui descrivono quei ricordi, i referti medici e le certificazioni sono molto chiare: si riscontra una sistematicità della tortura nell’ex colonia italiana. Nei centri non ufficiali poi le estorsioni, le compravendite di persone, le torture e le violenze sessuali sono all’ordine del giorno

Questi posti in cui i migranti attendono di essere liberati o da cui spesso tentano la fuga non sono altro che ex magazzini o vecchi edifici del regime di Muammar Gheddafi adibiti a centri di detenzione. Qui le condizione igienico sanitarie sono inesistenti, spesso non ci sono né docce né bagni né luoghi riservati all’igiene personale, le celle possono essere molto piccole come molto grandi, si può soffocare o essere costretti a fare pipì in una bottiglia. Ci sono stanze senza elettricità o finestre. Sono tutti posti molto diversi l’uno dall’altro ma in nessun caso adeguati alla detenzione.

Inoltre bisogna sottolineare che l’attività delle organizzazioni non governative è concentrata soprattutto nella capitale, mentre manca un monitoraggio capillare dei centri di detenzione nel resto del paese. “Tripoli e il resto del paese sono due questioni completamente diverse”, afferma Christophe Biteau, capomissione di Msf a Misurata e a Bani Walid.

Dal 2015 Msf fornisce assistenza sanitaria in cinque centri di detenzione, gestiti dal ministero dell’interno e dall’agenzia contro l’immigrazione irregolare nella capitale libica e in altri centri a Khoms, Misurata e Bani Walid. Ma la situazione dei migranti all’interno di queste strutture (19 in tutto il paese) continua a essere molto critica.

Il numero di detenuti varia continuamente ed è molto difficile stabilire il numero dei migranti detenuti nei centri ufficiali in Libia perché non c’è un sistema chiaro di registrazione, è tutto molto arbitrario. Nei centri visitati ad oggi, Msf pensa che siano rinchiuse tra le cinquemila e le settemila persone.

Per Msf l’attività della guardia costiera libica in qualche modo farebbe rientrare i migranti nel circolo vizioso del traffico di esseri umani, una delle attività più sviluppate e redditizie del paese nordafricano. Secondo Open Migration da gennaio a maggio 2018, il 41 per cento dei migranti partiti dalle coste libiche è stato intercettato dalla guardia costiera ed è stato riportato indietro.

Cecilia Graziosi