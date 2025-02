La Libia, dopo la caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, ha vissuto una progressiva disintegrazione del proprio apparato statale, trasformandosi in un terreno fertile per il traffico di esseri umani e per le violazioni dei diritti fondamentali. La situazione di caos e instabilità ha trasformato il Paese in un crocevia per migliaia di migranti provenienti da tutta l’Africa subsahariana, in cerca di rifugio e di una vita migliore in Europa. Tuttavia, per molti, quella che sembrava una speranza si è rivelata una trappola mortale.

Le fosse comuni che continuano a essere scoperte nel sud del Paese, come quella recentemente trovata a Kufra, sono solo uno dei tanti segni tangibili della brutalità che i migranti sono costretti a subire. Questi ritrovamenti sono diventati emblematici di una realtà in cui la violenza, la discriminazione e l’abuso sono all’ordine del giorno. Le organizzazioni non governative (ONG) denunciano da tempo la gestione inefficace dei finanziamenti europei destinati a Tripoli, accusando l’Unione europea di non aver migliorato significativamente le condizioni di vita dei migranti né di aver fermato il flusso di abusi.

Le fosse comuni di Kufra e la denuncia delle Ong

Uno degli ultimi eventi che ha sollevato un’ondata di indignazione internazionale è il ritrovamento di ventotto corpi di migranti subsahariani in una fossa comune vicino a un centro di detenzione a Kufra, nel sud-est della Libia. Questo nuovo orribile episodio ha spinto diverse ONG, tra cui Human Rights Watch, Sea-Watch e CCFD-Terre Solidaire, a ribadire il loro appello all’Unione europea.

Le organizzazioni chiedono che venga adottato un approccio simile a quello applicato con la Tunisia, dove la Commissione Europea ha deciso di rivedere gli accordi finanziari dopo le rivelazioni sugli abusi compiuti dalle forze di sicurezza tunisine.

Secondo le ONG, i finanziamenti europei continuano a essere destinati a interventi che non affrontano le vere necessità dei migranti, nonostante le continue segnalazioni di violazioni dei diritti umani. Per questo motivo, esse chiedono che i fondi vengano riallocati a scopi realmente umanitari, destinati a salvare vite umane, creare alternative sicure per i migranti e favorire l’apertura di rotte sicure di passaggio, lontane da quelle più pericolose e trafficate, come quelle che attraversano il Mediterraneo centrale.

I finanziamenti europei e le critiche delle Ong

Nonostante gli ingenti fondi che l’Unione europea ha destinato alla Libia, la realtà sul campo rimane drammaticamente immutata. Le Ong accusano l’Ue di aver investito risorse in attività che non hanno portato alcun beneficio concreto ai migranti, ma che hanno invece contribuito a mantenere il regime di Tripoli, spesso complici dei trafficanti di esseri umani. L’Unione europea, insieme ad alcuni Stati membri che hanno erogato finanziamenti bilaterali, ha alimentato un sistema che, anziché fermare la violenza e il traffico, ha contribuito a consolidare un circolo vizioso di abusi.

In molti casi, i fondi sono stati utilizzati per finanziare attività di blocco e intercettazione di imbarcazioni di migranti nel Mediterraneo, contribuendo così ad aumentare il numero di migranti bloccati in Libia, dove sono esposti a torture, sfruttamento e morte. Le ONG chiedono dunque una riforma totale dei finanziamenti, proponendo che vengano destinate risorse per la creazione di corridoi umanitari, che permettano ai migranti di raggiungere l’Europa in sicurezza, senza dover affrontare le drammatiche traversate del Mediterraneo e i pericoli dei trafficanti.

Il buco nero della Libia e il traffico di esseri umani

La Libia è diventata un vero e proprio buco nero per i migranti, un luogo in cui la speranza di salvezza si trasforma troppo spesso in incubo. Le condizioni nei centri di detenzione sono deplorevoli: i migranti sono spesso torturati, sottoposti a trattamenti disumani, privati di ogni diritto e costretti a vivere in condizioni igieniche precarie.

Le organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), hanno più volte denunciato la situazione. Già nel 2024, l’OIM aveva reso noto il ritrovamento di una fossa comune che conteneva i corpi di almeno sessantacinque migranti. Le fosse comuni in Libia non sono un evento isolato, ma una terribile costante in un Paese dove la legge è spesso assente e le forze di sicurezza sono coinvolte in crimini sistematici.

Il traffico di esseri umani ha prosperato in Libia grazie alla mancanza di controllo e di sicurezza, con la complicità di alcune forze politiche e milizie locali. Le vittime sono principalmente migranti che cercano di fuggire dalla povertà e dai conflitti, ma che finiscono nelle mani dei trafficanti, subendo abusi inenarrabili prima di essere venduti come schiavi o costretti a lavorare in condizioni disumane.

La posizione delle Ong: cosa chiedono all’Unione europea

Di fronte a questa realtà drammatica, le ONG chiedono all’Unione europea di fermare immediatamente i finanziamenti diretti al governo di Tripoli e di destinare i fondi a scopi realmente umanitari. L’obiettivo è salvare le vite dei migranti e creare alternative sicure, evitando che essi vengano esposti ai rischi della tratta e della violenza.

Le organizzazioni chiedono inoltre una revisione delle politiche europee in materia di immigrazione, puntando su soluzioni che siano realmente efficaci e che rispondano ai diritti dei migranti, senza alimentare il ciclo di violenze in corso in Libia.

Le Ong, supportate da numerose testimonianze e rapporti, chiedono quindi che Bruxelles adotti un approccio rigoroso e consequenziale, come quello mostrato nei confronti della Tunisia, anche nei confronti della Libia, per fermare il flusso di abusi e violazioni che continuano a mietere vittime innocenti.

Vincenzo Ciervo