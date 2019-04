Libreria di Roma in fiamme: “La Pecora Elettrica risorgerà”

La storica libreria di Roma in fiamme ha riportato danni ingenti ma per fortuna nessun ferito.

Libreria di Roma in fiamme: Dopo le 3.20 della scorsa notte nel quartiere di Centocelle un incendio proveniente dalla libreria-caffetteria “La Pecora Elettrica” ha svegliato il quartiere. Poco prima delle tre alcuni vicini raccontano di aver udito un forte boato. L’incendio è stato provocato da un ordigno di carta, una bomba artigianale posta davanti alla storica libreria di Roma.

La struttura ha riportato ingenti danni, la serranda semi distrutta ha permesso alle fiamme di nutrirsi delle pareti e parte dei libri. I Ris giunti sul posto hanno svolto le dovute verifiche. Per ora non vi sono particolari sospetti ma non è esclusa nessuna pista.

Il proprietario ha raccontato ai carabinieri giunti sul posto che mancherebbero dal locale un computer portatile ed una cassa, il denaro presente non è stato portato via. Su Facebook i proprietari hanno deciso di comunicare così la notizia ai propri lettori:

“La Pecora Elettrica ha subito ingenti danni e al nostro arrivo la soglia in marmo era distrutta, le serrande divelte e all’interno del locale una squadra di Vigili del Fuoco stava estinguendo le fiamme che hanno devastato gli spazi e bruciato i nostri preziosi libri. All’arrivo delle forze dell’ordine il registratore di cassa è stato trovato aperto ma non è stato sottratto denaro né altro ad eccezione del pc. Al momento sono in corso le indagini che ancora non hanno stabilito con certezza l’origine dell’incendio.

Vi terremo aggiornati su iniziative a sostegno della riapertura.

La cultura è #liberazione.

R-Esistiamo”

Nel pomeriggio una folla di gente ha invaso le strade di Centocelle per mostrare solidarietà ai proprietari della struttura e alla libreria che è uno dei simboli di libertà e condivisione più imponenti nel quartiere. La libreria è stata bruciata proprio il 25 Aprile nell’anniversario della liberazione, molte pensano non sia un caso.

Federica Verdoliva