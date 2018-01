“Fire and Fury”, pubblicato il libro anti-Trump

“Fire and Fury”. Questo è il nome del nuovo problema per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Nonostante i numerosi tentativi della Casa Bianca di bloccare la pubblicazione, il libro di Micheal Wolff ovvero “Fire and Fury” è uscito ed è subito balzato in vetta alle classifiche di vendita.

In molti hanno accusato Trump di violare il Primo Emendamento della Costituzione Americana che garantisce la libertà di parola e, a questo proposito, Wolff rincara la dose affermando che nessun presidente aveva mai tentato di bloccare la pubblicazione di un libro prima d’ora.

Il libro anti-Trump definisce il presidente come “un bimbo capriccioso” e promette di svelare personaggi, fatti e retroscena sino ad oggi inediti e che creeranno non pochi grattacapi per il tycoon.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

«Zero accesso alla Casa Bianca per lui. Mai parlato con lui [Michael Wolff] per il libro. Pieno di bugie, false rappresentazioni e fonti che non esistono», twitta nella notte Donald Trump. E Wolff lo smentisce prontamente al mattino durante la sua prima intervista tv: «Certo che ho parlato col presidente. Che lui abbia capito che si trattasse di un’intervista o meno, non lo so, ma non era ‘off the record’. Ho trascorso circa tre ore con lui nel corso della campagna e alla Casa Bianca», ha spiegato l’autore alla Nbc.

Wolff rincara la dose con i giornalisti: «Il 100% delle persone che lo circondano, il genero Jared Kushner, Ivanka, mettono in discussione la sua capacità di governare. Tutti l’hanno descritto come un bambino, dicendo che ha bisogno di gratificazione immediata. Dicono che è un cretino, un idiota».

Lo scrittore e giornalista continua: “Quest’uomo non legge. Non ascolta. È come un flipper”. E sulle accuse della Casa Bianca che mette in dubbio la veridicità delle parole riportate nel libro “Fire and Fury”, precisa: “La mia credibilità è messa in dubbio da un uomo che ha meno credibilità, forse, di chiunque abbia mai camminato sulla terra finora”.

E mentre il battibecco continua fra dichiarazioni e tweet, il libro è già andato a ruba: su Amazon è in cima nella lista dei best seller, a Washington le librerie hanno esaurito le copie in poco tempo e si parla di circa 250 mila copie acquistate in rete.

Simona Specchio