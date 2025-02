L’amministrazione Trump ha scatenato forti polemiche con la decisione di licenziare centinaia di dipendenti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia governativa statunitense specializzata nello studio del clima e delle condizioni meteorologiche. La notizia dei licenziamenti alla NOAA è stata resa nota dopo che il Dipartimento del Commercio ha inviato un’email ai lavoratori interessati, comunicando che il loro impiego sarebbe terminato entro la giornata stessa.

Questi licenziamenti si inseriscono in un quadro più ampio di tagli al personale in diverse agenzie federali, ma colpiscono in modo particolare un’istituzione chiave per la ricerca ambientale e la sicurezza meteorologica del Paese. In particolare, i provvedimenti hanno riguardato i dipendenti in periodo di prova, che rappresentano circa il 10% della forza lavoro dell’ente. Tra loro, molti erano professionisti con oltre un decennio di esperienza che avevano recentemente ottenuto nuove posizioni.







Un colpo alla scienza e alla sicurezza pubblica

Diversi lavoratori, parlando in forma anonima per timore di ritorsioni, hanno espresso grande preoccupazione per le conseguenze di questi tagli indiscriminati. Secondo uno degli impiegati ancora in servizio, la NOAA sta perdendo non solo un numero significativo di lavoratori, ma anche decenni di esperienza e conoscenza istituzionale. Un altro dipendente ha descritto i colleghi licenziati come “funzionari pubblici dediti, il cui lavoro contribuisce a proteggere vite umane e a mantenere il nostro pianeta in salute”.

I licenziamenti alla NOAA non colpiranno solo i dipendenti, ma avranno ripercussioni dirette anche sulla popolazione americana. L’agenzia fornisce previsioni meteorologiche fondamentali per la gestione di eventi climatici estremi e svolge un ruolo essenziale nella conservazione degli ecosistemi marini. La riduzione del personale rischia di compromettere la capacità di risposta del Paese a fenomeni meteorologici violenti, mettendo in pericolo vite umane e aumentando i danni economici causati da tempeste, uragani e altri eventi naturali.

Reazioni politiche e scientifiche ai licenziamenti alla NOAA

L’ondata di licenziamenti alla NOAA ha suscitato forti critiche sia dal mondo scientifico, sia da quello politico. Andrew Rosenberg, ex vice direttore del National Marine Fisheries Service, ha definito la giornata triste, sottolineando che non esiste alcun piano per garantire la continuità dei servizi scientifici fondamentali forniti dall’agenzia. Secondo lui, le giustificazioni ufficiali legate a un’ipotetica maggiore efficienza e risparmio dei costi non reggono di fronte alla realtà dei fatti.

Anche il senatore del Maryland, Chris Van Hollen, ha denunciato questi tagli, definendoli illegali in una lettera indirizzata al Segretario del Commercio Howard Lutnick. Parallelamente, l’organizzazione Union of Concerned Scientists, che riunisce migliaia di esperti, ha chiesto ufficialmente alla NOAA di mantenere il finanziamento e il personale necessario a garantire la continuità del lavoro scientifico.

Tra le figure politiche più critiche spicca la deputata Zoe Lofgren, membro della commissione Scienza, Spazio e Tecnologia della Camera, che ha dichiarato che questa decisione potrebbe costare vite umane. Anche il deputato Gabe Amo ha accusato Trump e l’imprenditore Elon Musk di strumentalizzare la sicurezza nazionale per ragioni politiche.

Il ruolo di Lutnick e le accuse di tradimento

Howard Lutnick, Segretario del Commercio, aveva promesso al Congresso che la NOAA non sarebbe stata smantellata sotto la sua supervisione. Tuttavia, secondo il dottor Juan Declet-Barreto della Union of Concerned Scientists, il Segretario ha ceduto rapidamente alle pressioni dell’amministrazione Trump e del suo entourage.

L’ex amministratore della NOAA, Rick Spinrad, ha affermato che questi licenziamenti rappresentano una scelta pericolosa per la sicurezza e la protezione dei cittadini americani. Dello stesso parere è Craig McLean, ex direttore della ricerca presso la NOAA, il quale ha definito la decisione “vendicativa e offensiva”, sottolineando che gli Stati Uniti perderanno credibilità sul piano internazionale.

I licenziamenti alla NOAA mettono in discussione il futuro di una delle agenzie scientifiche più importanti degli Stati Uniti. Il taglio di personale altamente qualificato potrebbe causare ritardi nella produzione di dati climatici, difficoltà nelle previsioni meteorologiche e una riduzione della capacità di rispondere a emergenze ambientali. L’amministrazione Trump non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma il clamore suscitato da questa decisione suggerisce che la questione rimarrà al centro del dibattito pubblico e politico nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la comunità scientifica e i rappresentanti politici continuano a mobilitarsi per chiedere il reintegro dei dipendenti e la tutela della NOAA, nella speranza di salvaguardare una risorsa essenziale per il Paese e per il pianeta.

Elena Caccioppoli