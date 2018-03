La prima edizione della Fiera dell’editoria delle Donne “Feminism” viene inaugurata da Lidia Ravera, a Roma nella Casa Internazionale delle Donne in Via della Lungara. Lidia Ravera, scrittrice, giornalista, nel marzo 2013 diventa Assessore alla Cultura e allo Sport nella Regione Lazio guidata dal Presidente Nicola Zingaretti, autrice del romanzo Porci con le ali, scritto a quattro mani insieme a Marco Lombardo Radice (con lo pseudonimo di “Antonia”). In seguito scrive i romanzi Le seduzioni dell’inverno (finalista al Premio Strega 2008) e Piangi pure , vincitore assoluto al Premio Nazionale Letterario Pisa 2013 sezione Narrativa), puublica saggi e alcuni racconti – L’altro amore,Trinità, Imprevista – in Principesse azzurre 2, 3, 4, a cura di Delia Vaccarello, e ha inoltre collaborato a numerose sceneggiature per il cinema e per alcune serie televisive della RAI.









Una Fiera dell’editoria delle Donne con gli occhi puntati sul mondo femminile, e non solo, con l’obiettivo di far uscire il meglio del mondo editoriale. Si parte l’8 marzo, giorno scelto non a caso, perché le battaglie da fare non sono finite. Manifestazioni di questo tipo offrono l’occasione di condivisione attraverso i libri per focalizzare e regalare la lettura ai figli e nipoti.

Lidia Ravera, madrina della manifestazione “Feminism” afferma che, avendo condiviso per cinque anni un luogo della politica, è ben consapevole quanto la visibilità custodisca gli spazi. Più iniziative si portano nella Casa Internazionale delle Donne, più si è visibili e più si è protette. I politici devono capire che si mettono in un mare di guai se vanno a “toccare” la Casa Internazionale delle Donne, dice Lidia Ravera, e prosegue col pensiero verso il Salone dell’editoria femminile e alla dismisura tra la visione critica e il rispetto che si dà agli scrittori maschi a alle scrittici donne. Potrebbe sembrare una cosa fuori del tempo in quanto sono proprio le donne a scrivere e a leggere di più. Ci sono uomini che si identificano come lettori forti, ma diffidenti verso i romanzi delle donne. Lidia Ravera ribadisce che iniziative come la Fiera dell’editoria delle Donne sono necessarie anche per una maggior condivisione e confronto del pensiero e del proprio impegno, essendo la scrittura uno spazio di solitudine. Una scrittrice donna, finché non ha un successo strepitoso, magari vincendo un premio Strega, viene sempre considerata un po’ di meno, e questo incide negativamente sulla psiche delle donne che vogliono scrivere. E’ bene mettere in mostra anche le autrici che ancora non hanno avuto successo, e spazzolare via il cliché occulto della casalinga disperata, che in qualche modo affatica le donne che scrivono. Scrivere un romanzo è una scommessa narcisistica stratosferica e occorre sollevare il tasso dell’autostima delle scrittici. Per poter affrontare un’avventura letteraria del genere una donna deve avere una grande immagine interiore di sé, difficile soprattutto per le più giovani, quindi: Viva il Salone dell’Editoria Femminile.









Conclude così il suo intervento Lidia Ravera, e prosegue la fiera dell’Editoria delle donne, distribuito sull’ampio territorio che offre la Casa Internazionale delle donne. Ben 70 stand di Case Editrici presenti con libri scritti da donne, dibattiti e presentazioni nell’arco delle quattro giornate. Feminism si conclude oggi, domenica 11 marzo, ma la battaglia continua, in attesa della seconda edizione.

Maggie Van Der Toorn

Copertina: Foto Maggie Van Der Toorn