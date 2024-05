Liliana Segre, senatrice a vita, ha espresso profonda preoccupazione per le imminenti elezioni europee, temendo l’avanzata di populismo e nazionalismo che minacciano i valori democratici e di solidarietà dell’Unione Europea. La Segre, con la sua esperienza personale di sopravvissuta all’Olocausto, ha sottolineato l’importanza della memoria storica per evitare il ripetersi degli orrori del passato. Ha avvertito che la frammentazione europea potrebbe minare la stabilità del continente, facendo appello alla responsabilità civica e alla partecipazione attiva degli elettori. “Il nostro futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi”, ha concluso, invitando a riflettere sull’importanza di un’Europa unita e democratica.

Preoccupazioni e paure per il futuro dell’Unione Europea

Le parole di Liliana Segre, senatrice a vita e figura simbolica della memoria storica italiana, risuonano come un monito per tutti i cittadini dell’Unione Europea. La senatrice ha recentemente espresso profonda preoccupazione per l’esito delle imminenti elezioni europee, sottolineando i rischi che potrebbero derivare da un’affermazione delle forze politiche estremiste e populiste.

L’importanza della partecipazione elettorale

Segre ha voluto ribadire l’importanza della partecipazione alle urne, soprattutto in un momento storico delicato come quello attuale. La democrazia, ha affermato, non è mai un diritto acquisito per sempre, ma va coltivata e difesa quotidianamente. La senatrice ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un’Europa unita e solidale, capace di affrontare insieme le sfide globali, dalle crisi economiche alle emergenze ambientali, dalla tutela dei diritti umani alla gestione dei flussi migratori.

Rischi di polarizzazione e divisioni

Liliana Segre ha inoltre messo in guardia contro i rischi di una crescente polarizzazione politica e sociale all’interno dell’Unione. Il pericolo di divisioni profonde tra gli Stati membri e all’interno delle stesse società nazionali è un tema che non può essere sottovalutato. L’avanzata dei movimenti nazionalisti e la retorica anti-europea, secondo la senatrice, potrebbero minare le fondamenta stesse su cui è costruita l’Unione Europea, favorendo un clima di sfiducia e disgregazione.

L’Europa dei valori e della memoria storica







Come sopravvissuta all’Olocausto, Segre ha un legame particolarmente intenso con il tema della memoria storica e dei valori fondanti dell’Europa moderna. In questo contesto, ha evidenziato come la memoria del passato, con i suoi orrori e le sue lezioni, debba guidare le scelte presenti e future. L’Europa è nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale con l’obiettivo di costruire un futuro di pace e cooperazione; dimenticare questa eredità significherebbe tradire le vittime e compromettere il futuro delle nuove generazioni.

Il ruolo dell’educazione e della cultura

Un altro punto cruciale sollevato dalla senatrice riguarda il ruolo dell’educazione e della cultura come strumenti fondamentali per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole. Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di investire nell’istruzione per formare giovani capaci di pensiero critico e di comprensione dei complessi fenomeni globali. Solo attraverso una solida base culturale, ha affermato, si può sperare di contrastare efficacemente il populismo e l’ignoranza, che sono terreno fertile per l’intolleranza e la discriminazione.

Appello ai giovani: custodi del futuro

Nel suo discorso, la senatrice ha rivolto un appello particolare ai giovani, invitandoli a essere protagonisti del cambiamento e custodi dei valori democratici. I giovani, ha detto, rappresentano la speranza e la possibilità di un’Europa migliore, più giusta e inclusiva. È fondamentale che essi si impegnino attivamente nel processo democratico, che non cedano alla rassegnazione e che facciano sentire la propria voce nelle istituzioni e nella società.

La sfida del cambiamento climatico

Segre non ha mancato di menzionare anche la sfida epocale rappresentata dal cambiamento climatico, una questione che richiede una risposta unitaria e determinata da parte di tutti gli Stati membri. La senatrice ha richiamato l’attenzione sulla necessità di politiche sostenibili e di un impegno concreto per la salvaguardia del pianeta, sottolineando come la crisi climatica sia una delle maggiori minacce per il futuro dell’umanità e come solo un’Europa coesa possa sperare di affrontarla con successo.

Conclusioni: un monito alla responsabilità

Le parole di Liliana Segre sono un richiamo alla responsabilità collettiva e individuale. Le elezioni europee non sono solo un momento di scelta politica, ma un’occasione per riflettere sul tipo di Europa che vogliamo costruire e lasciare in eredità alle future generazioni. La senatrice ha concluso il suo intervento con un appello alla speranza e all’azione, invitando tutti i cittadini a non restare indifferenti e a lavorare insieme per un’Europa dei diritti, della pace e della solidarietà.

In un mondo sempre più interconnesso e complesso, le elezioni europee rappresentano un crocevia fondamentale per il destino dell’Unione e dei suoi cittadini. Le preoccupazioni di Liliana Segre ci ricordano che il futuro dell’Europa dipende dalle scelte di oggi e che ognuno di noi ha il dovere di contribuire a costruire un’Europa migliore.

Patricia Iori