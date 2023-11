L’impatto della disabilità sulle famiglie italiane: una riflessione necessaria

L’impatto della disabilità sulle famiglie italiane in continua evoluzione. Una recente ricerca che riguarda le famiglie con figli disabili, riporta le incredibili sfide che influenzano profondamente le loro vite.

Nel tessuto complesso della società italiana, le famiglie con bambini e ragazzi disabili vivono una realtà unica e spesso faticosa. Un’indagine condotta dalla Fondazione Paideia e BVA Doxa ha gettato luce su questa realtà, evidenziando i risultati di un’analisi approfondita condotta su 988 famiglie italiane con figli fino a 18 anni di età, di cui un terzo con disabilità. Questa indagine mette in evidenza come la disabilità influenzi profondamente il sistema familiare, sollevando questioni importanti in ambito sociale, sanitario, scolastico e lavorativo.

Rete di supporto e percezione di aiuto

Una delle prime considerazioni che emergono dall’indagine riguarda la rete di supporto. Il 63% dei genitori con figli disabili dichiara di sentirsi supportato da nonni, amici o altre persone. La percezione di supporto è più marcata tra i padri (41%) rispetto alle madri (24%). Questo suggerisce l’importanza di una rete di sostegno solida per affrontare le sfide legate alla disabilità.

Scuola

L’indagine dimostra che il 77% delle famiglie italiane in cui non è presente un figlio con disabilità ritiene che la presenza di bambini con disabilità abbia un impatto positivo sulla scuola. Questo contribuisce a favorire nuove forme di apprendimento (51%) e a migliorare il clima in classe (26%). Tuttavia, per alcuni genitori di bambini con disabilità, la scuola sembra non essere altrettanto efficace nell’aiutare i loro figli a sviluppare autonomia (26%) o nella socializzazione (26%). Questi dati sottolineano l’importanza di un approccio inclusivo nella formazione degli insegnanti e delle strutture scolastiche.

Servizi socio-sanitari

Un aspetto significativo emerso dall’indagine riguarda l’acquisto di prestazioni sanitarie private. L’81% dei genitori con figli disabili ha dichiarato di aver speso somme significative per queste prestazioni nell’ultimo anno. Questo dato, in confronto al 60% delle famiglie senza figli disabili, evidenzia una disparità significativa nelle spese sanitarie. Questo dato mette in evidenza la necessità di un sistema sanitario più inclusivo e accessibile.

Tempo libero e lavoro

La ricerca ha rivelato che le famiglie con figli disabili hanno meno tempo libero rispetto alle famiglie senza disabilità. Il 36% di queste famiglie ha dichiarato di non avere mai momenti di svago senza i propri figli. Inoltre, il lavoro risulta essere un altro punto critico. Il 64% delle madri di bambini con disabilità ha richiesto la riduzione dell’orario di lavoro, mentre il 38% dei padri ha fatto lo stesso. Questi dati dimostrano come la disabilità di un figlio possa avere un impatto significativo sulla carriera lavorativa dei genitori.

Futuro dei figli

Infine, l’indagine si è concentrata sulla preoccupazione dei genitori per il futuro dei loro figli con disabilità. Il 61% delle famiglie con figli disabili si dichiara “molto” preoccupato per il futuro dei loro figli. Questa preoccupazione è particolarmente marcata tra le madri. Molte famiglie temono per la capacità dei loro figli di sopravvivere quando loro non ci saranno più. Questo dato mette in luce la necessità di creare percorsi di autonomia e inclusione che affrontino questa preoccupazione diffusa tra le famiglie.

L’indagine condotta dalla Fondazione Paideia e BVA Doxa offre una panoramica approfondita delle sfide che le famiglie italiane con figli disabili affrontano quotidianamente. Dai dati emerge la necessità di un approccio più inclusivo in tutti i settori della società, dalla scuola al lavoro, dai servizi sanitari al tempo libero. È essenziale che la società riconosca e sostenga le famiglie con figli disabili, affrontando le sfide specifiche che queste famiglie devono affrontare e lavorando per creare un futuro più luminoso e inclusivo per tutti. L’indagine rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e comprensione delle esigenze delle famiglie con figli disabili, aprendo la strada a futuri interventi e politiche mirate a migliorare la loro qualità di vita.