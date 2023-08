L’impegno per la sostenibilità ambientale di Sebastian Vettel

La sostenibilità ambientale di Sebastian Vettel è diventata un punto focale della sua vita, specialmente dopo il suo ritiro dai circuiti di Formula 1. Il celebre pilota tedesco non ha esitato a sollevare questioni cruciali riguardo alla sostenibilità del mondo dei motori e all’impatto ambientale delle pratiche legate all’automobilismo.

La salvaguardia dell’ambiente è diventata una priorità fondamentale per Sebastian Vettel, specialmente dopo il suo ritiro dalla Formula 1. Il noto pilota tedesco ha sollevato ripetutamente questioni cruciali legate alla sostenibilità nel mondo dei motori, mettendo in evidenza l’impatto ambientale di pratiche discutibili legate a carburanti, pneumatici e altri aspetti caratteristici del mondo dell’automobilismo. In un’intervista recente, Vettel ha condiviso la sua scelta di ridurre al minimo l’uso dell’aereo, cercando di “rivivere” le tappe del calendario di Formula 1 attraverso viaggi in auto, laddove possibile. Ha sottolineato che la maggior parte della riduzione delle emissioni di CO2 è stata possibile grazie all’eliminazione dei voli.

Oltre alle gare a Silverstone e Budapest, Vettel ha guidato verso tutte le gare europee della scorsa stagione. “Non voglio imporre scelte a nessuno né voglio apparire come un eroe“, ha dichiarato, “ma ho iniziato a modificare le mie abitudini in questo modo. Certo, non potevo raggiungere Melbourne in barca a vela, ma quando possibile ho preferito viaggiare su strada per godermi luoghi che avrei perso in aereo“.

Questo approccio è diventato un marchio distintivo di Vettel, un’impegno che sembra ormai una missione personale. Si è parlato perfino di coinvolgere ufficialmente il campione tedesco in Formula 1 come portavoce dei temi legati alla sostenibilità. Tuttavia, Vettel riconosce che non può affrontare da solo questa sfida e fa appello all’unità:

“Sono conscio di essere troppo piccolo per salvare il mondo, e il mondo è troppo grande per essere completamente salvato. Ma trovo sfide che mi motivano, e spero di ispirare anche altre persone. È necessario un cambio di mentalità, senza limitare la libertà individuale. Quando si comprende la portata delle sofferenze causate dal cambiamento climatico, la prospettiva cambia”.

Vettel conclude con un messaggio al mondo della Formula 1:

“Non sto chiedendo di eliminare automobili e moto, che hanno un valore culturale e hanno portato benefici tangibili. Gli appassionati di motori sanno quanto sia affascinante il ruggito di un motore V8. Dobbiamo piuttosto migliorare il sistema. La Formula 1, da sempre all’avanguardia nella tecnologia automobilistica, potrebbe fare di più”.