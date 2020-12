Le traduzioni medico-scientifiche: un settore strategico

Mai come in questo momento storico il settore medico-scientifico appare agli occhi di tutto il mondo nella sua vitale e strategica importanza. Come è giusto e normale che sia, negli ultimi mesi l’attenzione e le speranze si sono rivolte alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Vi sono però innumerevoli settori altrettanto fondamentali che ruotano attorno al campo della medicina, su cui il cittadino comune spesso non è adeguatamente informato. Uno di questi riguarda il servizio di traduzioni medico-scientifiche.

Di cosa si tratta?

I contesti in cui si rendono necessarie traduzioni medico-scientifiche sono molteplici. Si tratta di un servizio fondamentale, ad esempio, per la divulgazione delle scoperte di nuovi farmaci e terapie. Il coordinamento a livello internazionale tra ricercatori e scienziati di tutto il mondo non potrebbe vantare i risultati a cui si è giunti senza professionisti del settore capaci di trasmettere accuratamente le informazioni tecniche con precisione.

L’importanza delle traduzioni medico-scientifiche non riguarda esclusivamente il lavoro del personale sanitario e dei ricercatori. Chiunque potrebbe trovarsi ad aver bisogno di ricevere cure mediche in un altro paese. Conseguentemente, potrebbe essere necessario fornire la documentazione per rendere nota la propria storia clinica. Allo stesso modo, il paziente potrebbe dover firmare dei documenti prima di un intervento. In casi del genere è di fondamentale importanza che possa avere accesso alla traduzione in una lingua che comprende.

Le traduzioni medico-scientifiche sono utilizzate per tantissimi scopi: ad esempio per pubblicazioni scientifiche, fogli illustrativi, autorizzazioni ministeriali, perizie, cartelle cliniche e tanto altro ancora.

Un mestiere difficile

Si tratta evidentemente di un campo estremamente delicato e complesso. Alle elevate competenze linguistiche necessarie ad ogni traduttore e interprete va affiancata una conoscenza altamente specializzata in ambito medico, tecnico e farmaceutico. Cura e precisione sono componenti imprescindibili di questo settore, dal momento che anche il minimo errore potrebbe avere serie e gravi conseguenze. Per questo motivo, come spiega il sito dell’agenzia traduzioni Traducta Italy, può essere necessario ricorrere alla consulenza di altri esperti: proprio per garantire un margine di errore il più possibile vicino allo zero.

Vi è inoltre bisogno di una certa flessibilità e capacità di adattamento in ragione del pubblico a cui è destinata la traduzione. Se il testo si rivolge alla comunità scientifica, dovrà restituire i tecnicismi e le specificità del linguaggio medico con accurato rigore. Si dovrà invece porre maggiore attenzione a rendere più accessibile il contenuto della traduzione nel caso in cui questa si rivolga ad un pubblico non specializzato.

Un’ulteriore difficoltà nel lavorare nel campo delle traduzioni medico-scientifiche consiste nella necessità di uno studio costante e approfondito. In questo settore infatti è indispensabile tenersi aggiornati sull’evoluzione della medicina e della relativa terminologia. Infine, i traduttori di questo settore possono trovarsi ad operare in condizioni di estrema urgenza. Un altro elemento che rende il loro compito particolarmente complicato.

Le traduzioni medico-scientifiche nella Storia

L’importanza delle traduzioni medico-scientifiche si può misurare già dalla loro storia millenaria. Fin dall’antichità infatti, la diffusione del sapere medico è stata resa possibile grazie al lavoro di traduzione portato avanti dagli studiosi di diverse zone del mondo. Le opere del grande medico greco Galeno ad esempio furono tradotte, insieme a numerosi altri classici, dagli eruditi arabi e poterono in questo modo influenzare la medicina islamica.

Tra gli altri, Abu Ali Ibn Sina (conosciuto in Occidente con il nome Avicenna) poté giovarsi delle traduzioni dei testi di Galeno, Ippocrate, Aristotele ed altri sapienti. A sua volta i suoi scritti giunsero nel mondo cristiano tramite le traduzioni latine e continuarono ad essere studiate per secoli. Così accadde anche con la medicina indiana e cinese e tanti altri testi ancora.

La tecnologia non può sostituire le persone

Le traduzioni medico-scientifiche hanno permesso la circolazione delle idee e dei saperi e contribuito allo sviluppo delle conoscenze e delle scoperte scientifiche. Compito che continuano a svolgere ancora oggi. Il progresso scientifico che ci ha permesso l’accesso a traduttori automatici di cui ci serviamo ogni giorno non è ancora giunto al punto di poterli sostituire alle persone.

Nel campo delle traduzioni, e in modo particolare nelle traduzioni medico-scientifiche, risulta fondamentale affidarsi alla competenza e all’esperienza di professionisti madrelingua. C’è ancora bisogno (per fortuna!) di persone qualificate per permettere la comunicazione tra specialisti internazionali e tra medico e paziente.

Fin dall’inizio della pandemia abbiamo potuto osservare la vitale importanza di mettere in comune le conoscenze sul virus e della collaborazione tra medici e scienziati di tutto il mondo. Questo è solo l’ultimo ed estremo esempio dell’importanza delle traduzioni medico-scientifico, che meglio di altri ci fa capire come lo sviluppo di questo settore sia fondamentale per la vita di ognuno di noi.

Giulia Della Michelina