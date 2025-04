L’incontro tra Trump e Meloni alla Casa Bianca si è rivelato un momento politicamente carico. Non si è trattato solo di un’occasione diplomatica, ma è stato un chiaro segnale di un’alleanza ideologica che va ben oltre il protocollo istituzionale. L’incontro tra Trump e Meloni ha messo in scena un’intesa che sfida le convenzioni della politica estera tradizionale.

Accolta con entusiasmo come pochi altri leader stranieri, la presidente del Consiglio italiana ha dimostrato di voler rafforzare il legame personale con il presidente statunitense. Il clima cordiale ha fatto da sfondo a dichiarazioni dense di significato, in cui Meloni ha ribadito la volontà di difendere una visione comune dell’Occidente, basata non tanto sulla geografia quanto su un’idea condivisa di civiltà.







Nazionalismo occidentale e divergenze su Kiev nell’incontro tra Trump e Meloni

Durante il loro colloquio nello Studio Ovale, Meloni ha parlato di “nazionalismo occidentale” come di un possibile ponte per superare le divergenze commerciali e strategiche tra le due sponde dell’Atlantico. Un concetto che lei stessa ha definito “forse non il termine giusto”, ma che è stato comunque accolto con approvazione dai presenti. L’idea di fondo è quella di un fronte comune contro le cosiddette minacce ideologiche “woke” e contro ciò che Meloni ha chiamato – con una probabile gaffe – “ADI”, lasciando intendere un attacco alla cultura dell’inclusività rappresentata dall’acronimo DEI (Diversità, Equità e Inclusione).

Il tono amichevole dell’incontro ha subito un lieve cambio di passo quando un giornalista italiano ha rivolto una domanda in lingua madre alla premier. Meloni ha reagito con visibile fastidio, quasi a sottolineare come, in un contesto che pretende unità culturale e politica, le differenze linguistiche sembrassero fuori luogo. Ciononostante, ha risposto in italiano, per poi offrire una versione sintetica in inglese, quasi a prendere le distanze dal terreno scivoloso della questione posta: il rapporto tra Trump e Zelensky, e le responsabilità sul conflitto in Ucraina.

Proprio su questo punto si è registrata una divergenza significativa. Trump, noto per la sua visione scettica del sostegno occidentale a Kiev, ha evitato di attribuire colpe dirette a Zelensky, ma ha ribadito la sua insoddisfazione generale per come si è evoluto il conflitto. Nessuna parola di condanna, invece, è stata riservata a Vladimir Putin, che di fatto ha avviato l’invasione. Per Trump, il colpevole resta sempre lo stesso: Joe Biden. Secondo lui, se fosse stato ancora alla guida degli Stati Uniti, la guerra non sarebbe mai scoppiata.

Meloni, da parte sua, ha preferito restare in una zona neutra, sottolineando la volontà dell’Italia di incrementare il proprio contributo alla NATO, ancora sotto il livello minimo del 2% richiesto, e decisamente lontano dal 5% preteso da Trump nelle sue ultime dichiarazioni.

Meloni si conferma interlocutrice privilegiata del trumpismo

Nonostante questo passaggio delicato, il dialogo si è poi spostato su temi più consoni all’intesa tra i due leader: il contrasto all’immigrazione illegale e la difesa dei confini nazionali. Tematiche su cui entrambi hanno costruito gran parte della propria narrazione politica e che continuano a essere terreno fertile per rilanciare la cooperazione bilaterale.

Il ruolo di Meloni come potenziale “interprete europea” del trumpismo è ormai evidente. Definita da alcuni come la “sussurratrice di Trump”, sembra possedere una capacità di interlocuzione che leader come Macron o Starmer non sono riusciti a instaurare. Le sue visite a Mar-a-Lago e la partecipazione all’inaugurazione presidenziale americana confermano la sua posizione privilegiata nel panorama politico conservatore internazionale.

Questo incontro ha evidenziato quanto il baricentro ideologico dell’Occidente si stia spostando, e come nuove alleanze possano emergere sulla base di affinità culturali e valoriali piuttosto che su interessi geopolitici tradizionali. L’intesa tra Meloni e Trump, pur con le sue ombre e ambiguità, segna un momento significativo nel disegno delle nuove relazioni internazionali, e solleva interrogativi importanti sul futuro equilibrio tra Europa e Stati Uniti.

Il colloquio ha mostrato due leader che parlano la stessa lingua politica, anche quando si trovano su fronti diversi delle crisi globali. Resta da capire se questo linguaggio comune basterà a costruire una visione condivisa e durevole del mondo occidentale.

Elena Caccioppoli