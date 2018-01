Treni troppo lunghi per la metropolitana di Napoli: bufala o realtà?

Giornata inquieta per la linea 6 della metropolitana di Napoli. È apparsa sulle maggiori testate nazionali e locali online la notizia di un importante intoppo nei lavori per la linea 6 della metropolitana di Napoli, che collegherà Fuorigrotta con Mergellina. I lavori, avviati nel 2013, dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno con l’apertura delle stazioni di San Pasquale e Arco Mirelli, motivo per cui questo nuovo inghippo potrebbe far slittare la scadenza e far infuriare i partenopei.

I colpevoli questa volta sarebbero i nuovi treni che avrebbero dovuto circolare su quella tratta, a quanto pare troppo grandi per i tunnel che sono stati scavati. I nuovi convogli, infatti, essendo lunghi 39 metri sono troppo grandi per essere calati con una gru e l’unico punto di accesso ai binari è un foro largo 27 metri.

Le soluzioni trovate alimentano le polemiche

La prima soluzione sarebbe quella di utilizzare su questa nuova tratta dei treni più piccoli, lunghi 25 metri ma di trent’anni fa. Si tratta di alcuni convogli acquistati in occasione dei mondiali di calcio di Italia 90, treni per cui, come è logico che sia, in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria sarebbe quasi impossibile trovare dei pezzi di ricambio.

La seconda possibile soluzione sarebbe quella di costruire un parcheggio a raso nel quartiere Bagnoli e creare poi un collegamento con la linea 6. Ma oltre hai costi elevati che l’Anm, l’azienda che gestisce i trasporti nella città partenopea, non potrebbe permettersi, per completare i lavori ci vorrebbero almeno altri cinque anni.

Dai treni troppo lunghi ai giornali che diffondono fake news

La polemica, alimentata dagli articoli pubblicati che si chiedevano chi fossero i responsabili di tale errore, è giunta in fretta anche all’orecchio dell’Ing. Luca Toscano, professionista molto vicino alla vicenda della metropolitana di Napoli. Su Facebook l’ingegnere attacca Il Mattino, primo giornale a riportare la notizia, di aver diffuso una fake news finita poi sulle testate nazionale che ha alimentato i luoghi comuni sulla città partenopea.

Ecco le parole di Toscano:

“Solo a Napoli succede che il quotidiano della città, Il Mattino, fa un articolo in cui dice che i tunnel della Linea 6 sono troppo stretti per i nuovi treni (salvo poi scrivere tutt’altro in maniera confusa nell’articolo) e una moltitudine di aspiranti analfabeti funzionali non solo ci crede ma la notizia rimbalza fino ad essere rilanciata da Tgcom24 e dal programma radio di Gianluigi Paragone. Parliamo di una palla clamorosa. In primo luogo, bisogna dire che il problema (se di problema di può parlare) è dovuto al fatto che il CIPE ha finanziato solo lo scorso 24 dicembre (dopo almeno 10 anni) i lavori per la costruzione del deposito della Linea 6 che sorgerà a via Campegna e che avrà un ingresso a raso al tunnel ferroviario. In secondo luogo, bisogna dire che quello che il cercopiteco che fa i titoli per Il Mattino chiama “tunnel” è, in realtà un “pozzo” e, per la precisione, quello misurato in circa 30 metri (l’effettivo foro dovrebbe misurare 27 metri) dal segmento giallo nell’immagine qui sotto. Al fondo di questo pozzo esiste una piccola officina di manutenzione. Ora il fantomatico treno nuovo che non passerebbe nei tunnel secondo Il Mattino è un treno in uso sulla Metropolitana di Genova di cui ho riportato il figurino. Tale treno è lungo 39 metri e dunque 12 metri in più del pozzo di cui sopra ma non è un monoblocco. Infatti è diviso in 4 casse: la prima e la quarta di 11,5 metri e la seconda e la terza di 8 metri. Nulla vieta, insomma, di calare nel pozzo l’eventuale treno nuovo a pezzi per poi assemblarlo nell’officina al fondo del pozzo di cui sopra. Ovviamente si tratta di un’operazione noiosa e costosa ma questa è una canzone che andrebbe cantata – laddove avessimo “giornalisti-giornalisti” e non “giornalisti-impiegati” – a chi pensa che si possa costruire una linea di metropolitana lasciandola senza un deposito ed un’officina degna di questo nome, omettendo di finanziarne la costruzione per almeno 10 anni. P.S. – tra l’altro (e qui si tocca l’acme della demenzialità) il fatto che dobbiamo utilizzare per forza i treni della metropolitana di Genova non mi risulta lo abbia prescritto il dottore e, francamente, io mi auguro proprio di no”.

Così la polemica si sposta da un problema all’altro, dai treni troppo lunghi ai giornali che diffondono notizie non veritiere e non verificate.

Di tutta risposta arriva anche la conferma e smentita di Mario Calabrese, assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti, che spegne le polemiche sulla eccessiva larghezza dei nuovi treni della linea 6 della metropolitana di Napoli. Spiega l’assessore:

“[I convogli] Non sono più larghi di quelli che hanno già circolato dal 2007 al 2013 sulla stessa linea. Da alcuni giorni e soprattutto dopo un articolo riguardante la linea 6, leggo di un tunnel troppo stretto e di treni che non ci potrebbero mai passare. Facciamo chiarezza: le gallerie della linea 6 sono commisurate alla larghezza dei treni, sia di quelli esistenti, che delle prossime forniture. I treni della linea 6 che hanno circolato regolarmente dal 2007 al 2013 e quelli oggetto della prossima fornitura hanno la medesima larghezza di quelli attualmente in dotazione“.

Simona Specchio