Linee di faglia in altri cinque anni di governo Museveni

Yoweri Museveni, al potere in Uganda dal 1986, ha vinto le elezioni con il 59 % dei voti. Battendo il leader dell’opposizione Bobi Wine, che aveva denunciato brogli. Museveni è stato rieletto per un sesto mandato con il 58,64% dei voti, secondo quanto ha annunciato la commissione elettorale. Mentre Wine ha ottenuto il 34,83% dei consensi.

Nel continente africano ci sono solo tre presidenti che hanno trascorso più tempo al potere di Yoweri Museveni. Denis Sassou Nguesso (36), Paul Biya (37) e Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (41). Hanno un “regno” lungo quanto il presidente ugandese, che ha vinto il suo sesto ballottaggio dopo le elezioni del 14 gennaio. Nelle strade di Kampala, la rabbia contenuta dei sostenitori dell’avversario Bobi Wine, agli arresti domiciliari dall’esercito, contrasta con le manifestazioni di gioia del partito al potere.

Per non dare libero sfogo alle proteste dei suoi avversari, secondo diversi osservatori, il regime in atto ha bloccato i social network. Con i soldati in strada, era l’ultimo modo per mettere a tacere questa generazione di Facebook. Gran parte della quale sta lottando per identificarsi con il suo presidente “inamovibile”.

Appassionato di popolarità, il presidente si disse certamente che gli sarebbe piaciuto di più se avessero conosciuto le sue imprese bellicose da un’epoca prima della loro nascita. Di certo non sanno nemmeno che anche lui non amava molto i presidenti che vanno avanti all’infinito.

Le elezioni del 2021 in Uganda hanno subito critiche significative da parte sia degli interessati locali che internazionali. Di cui molti d non sono mai stati accreditati come osservatori ufficiali, in una mossa vista come un ostacolo alla potenziale prova di negligenza elettorale. Ogni ciclo elettorale ha messo a dura prova gli ugandesi, molti dei quali sono ansiosi di vivere la prima transizione pacifica di potere del loro paese dall’indipendenza.









Tuttavia, la democrazia esiste in gran parte nella retorica e in un sofisticato quadro giuridico. Mentre il governo continua a non fornire servizi di base di qualità. O a difendere i diritti dei cittadini, specialmente nelle aree rurali. Secondo il governo , il 25% degli ugandesi vive al di sotto della soglia di povertà. E i dati del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) indicano che l’80% è considerato vulnerabile alla povertà.

Gli alleati occidentali hanno storicamente indicato la “stabilità” dell’Uganda – e il ruolo dell’Uganda nelle operazioni regionali di antiterrorismo – per giustificare il mantenimento del sostegno. Ma quella stabilità, e la sostenibilità delle transazioni dell’Occidente con Museveni, sono sempre più difficili da giustificare. man mano che aumentano le accuse di violazioni dei diritti umani e cattiva gestione fiscale.

Museveni e il suo governo affrontano una serie di gravi sfide economiche e sociali. Tra cui un’enorme popolazione di giovani disoccupati – oltre il 75% degli ugandesi ha meno di 30 anni – che sono delusi dai discorsi presidenziali. Che esaltano le vittorie della sua guerra nella boscaglia avvenuta ben prima che essi nacquero.

Risultati contestati

I recenti risultati elettorali non sono stati sorprendenti. La Commissione Elettorale dell’Uganda ha dichiarato Museveni il vincitore con il 58% dei voti. Bobi Wine ha respinto il risultato, citando il riempimento delle schede elettorali e altre irregolarità di voto. Voto e risultati a parte, la sfacciata e brutale violenza orchestrata dallo stato che ha rovinato le campagne continua a gettare un’ombra pesante.

Soprattutto nel Buganda. La regione centrale da cui proviene Wine e dove la maggioranza degli elettori sostiene lui e il suo nuovo partito, il National Unity Plataform (NUP). Sia la stampa locale che quella internazionale hanno riportato un diluvio di accuse di esecuzioni extragiudiziali, arresti illegali, sparizioni e torture di sostenitori dell’opposizione . Il NUP ha sostenuto, come altri nell’opposizione dell’Uganda nel corso degli anni. E’ stato in grado di contestare meno della metà dei seggi parlamentari, ma ora è il principale partito di opposizione in parlamento con 57 dei 527 seggi.

Aiutato dalla creazione di numerose nuove circoscrizioni, il partito di governo ha guadagnato molti nuovi seggi e domina ancora con un totale di 336 seggi. Ma è stata sonoramente battuta nella Regione Centrale, dove predomina l’etnia Baganda di Wine.

Il Baganda e il regno culturale della Regione Centrale hanno storicamente svolto un ruolo smisurato nel plasmare la politica dell’Uganda. Erano fondamentali per l’originale assenso al potere di Museveni. Ma la regione è diventata sempre più il cuore pulsante delle critiche al governo di Museveni, che potrebbero estendersi ad altre regioni.

In definitiva, il governo potrebbe aver bisogno di fare sempre più affidamento su una maggiore violenza e forza bruta per contrastare gli oppositori interni. Provocando potenzialmente instabilità domestica e movimenti sociali più persistenti che chiedono un cambiamento.

In concomitanza con i deficit democratici dell’Uganda, la sua economia sta cedendo sotto l’onere del debito.

Il debito pubblico, a causa di una serie di prestiti, anche per sostenere la risposta al Covid-19, è aumentato di circa il 70% negli ultimi tre anni. A metà degli anni 2000, quasi tutto il debito estero dell’Uganda è stato cancellato. Nell’ambito dei programmi di alleggerimento del debito del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale. Per i paesi poveri altamente indebitati.

Ma le pressioni sul debito sono tornate quando il governo ha cercato di finanziare progetti di mega-infrastrutture. Nei settori dell’energia e dei trasporti. Nell’ultimo decennio, la Cina ha prestato miliardi di dollari all’Uganda per finanziare progetti. Tra cui l’espansione di un aeroporto e la costruzione di un’autostrada, due dighe idroelettriche e infrastrutture Internet, tra gli altri progetti.

L’Uganda è ora gravato da uno stock di debito pubblico di 18 miliardi di dollari ed è probabile che supererà la soglia chiave del 50% del PIL entro il 2022. Una potenziale minaccia alla stabilità fiscale. Attualmente, circa i due terzi del debito pubblico totale dell’Uganda è detenuto da creditori esterni. Come la Cina, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, la Banca africana per lo sviluppo e l’Unione europea.

Martellata dagli effetti economici di Covid-19, la crescita è crollata nell’ultimo anno. Poiché il prodotto interno lordo si è contratto dell’1,1%. Le entrate stanno subendo un duro colpo e le autorità probabilmente avranno difficoltà a ottenere fondi per cancellare la montagna di debiti.

Molti stanno già aumentando le critiche alla recente proposta del governo ugandese di tagliare il budget sanitario del 9,3%, nonostante la pandemia in corso. Il taglio proposto è particolarmente duro. Dato che l’Uganda ha ricevuto quasi 1 miliardo di dollari in prestiti legati al Covid-19, lo scorso anno, senza che il governo svelasse alcun importante programma di stimolo economico ai cittadini in difficoltà.

Già nelle ultime settimane il ministero delle finanze ha riflettuto sulla possibilità di contattare i creditori. Compresa la Cina, per negoziare un possibile rinvio dei pagamenti dei prestiti. Con l’aumentare della pressione sul governo di Museveni per trovare denaro per cancellare i debiti, le autorità possono aumentare o imporre nuove tasse alle persone i cui redditi sono già stati consumati. Ciò potrebbe aumentare il risentimento nelle comunità colpite e scatenare disordini.

Il governo ugandese sembra scommettere sullo sviluppo delle sue riserve petrolifere per invertire i suoi problemi economici.

I governi dell’Uganda e della Tanzania e le compagnie petrolifere Total (Francia) e CNOOC (Cina) hanno firmato un accordo. Tanto atteso per costruire l’oleodotto di greggio riscaldato più lungo del mondo per portare il petrolio dell’Uganda nel mondo mercati.

Le riserve dell’Uganda sono stimate in sei miliardi di barili, ma sono rimaste bloccate nel terreno nonostante siano state scoperte 15 anni fa. Essendo senza sbocco sul mare, l’Uganda aveva bisogno di un lungo oleodotto o di una raffineria nazionale significativa per sfruttare adeguatamente la risorsa.

I disaccordi tra le compagnie petrolifere e il governo sulla strategia e le tasse hanno significato una perdita di tempo prezioso. La firma dell’accordo di gasdotto da 3,5 miliardi di dollari significa che un ostacolo chiave è stato eliminato. Ma la produzione di greggio sarà ritardata almeno fino al 2025. Proprio all’inizio delle prossime elezioni.

Alcuni analisti, e molti nel governo ugandese, sostengono che il governo di Museveni ha bisogno dei petrodollari per rianimare la crescita economica. Pagare i debiti e assumere giovani disoccupati.

Se la nascente industria petrolifera dell’Uganda è deragliata, è difficile sottovalutare il potenziale colpo economico. E le ricadute politiche. Privo di entrate petrolifere previste e dimezzato sotto un pesante debito e una disoccupazione giovanile di massa, una sufficiente pressione dell’opposizione potrebbe alimentare altre critiche latenti al governo di Museveni.

Allineare i valori all’azione. Nonostante il sostegno di alcuni uffici del Congresso, l’amministrazione Biden deve ancora applicare nuove sanzioni agli ugandesi. Per violazioni dei diritti umani e corruzione ai sensi del Global Magnitsky Act.

Allo stesso modo, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede sanzioni ai sensi della legge Magnitsky. Contro gli ugandesi responsabili di abusi. Ma la leadership dell’UE non ha intrapreso alcuna azione.

Per quanto importante, nessun governo occidentale sembra aver compiuto passi seri per alterare radicalmente il sostegno alle forze di sicurezza dell’Uganda. Ripensare alla partecipazione dell’Uganda alla Missione dell’Unione Africana in Somalia. Impegnare risorse per un’indagine internazionale sulle accuse di esecuzioni extragiudiziali. Torture e sparizioni forzate durante le campagne. O costruire un supporto multilaterale per una revisione del debito pubblico che potrebbe portare a un certo recupero dei fondi mancanti.

Lo stile di leadership di Museveni sarà senza dubbio una sfida all’impegno dichiarato in politica estera dell’amministrazione Biden. Overo “perseguire i suoi interessi e i suoi valori allo stesso tempo“. Ma se non agirà, lavorando idealmente in coordinamento con altri paesi, tale impegno potrebbe sempre più anello vuoto in tutto il continente.

Felicia Bruscino