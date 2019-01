L’inizio di un nuovo anno dovrebbe portare una ventata di novità e freschezza, ma, purtroppo, questo 2019 sembra aver generato l’effetto opposto. Gli italiani, infatti, ci appaiono stanchi, depressi e sfiduciati.

La EURODAP (Associazione Europea per il Disturbo da Attacchi di Panico) ha indetto un sondaggio al quale hanno partecipato 834 persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Sulla base dei risultati, oltre il 40% degli italiani sono preoccupati di non riuscire a concludere niente nella vita e osservano inermi la loro situazione lavorativa che diventa ogni giorno più precaria. Tanti sono preoccupati per il futuro e anche per la preoccupante crisi economica che affligge l’Italia. Questo stato di ansia e preoccupazione finisce per risucchiare le loro energie; di conseguenza tanti, troppi italiani si sentono esausti.

Nemmeno durante le vacanze di Natale sono riusciti a recuperare le loro energie. Probabile che gli serva un’altra vacanza. O forse devono solo cercare qualcosa che renda le loro giornate meno grigie, e la noiosa routine lavorativa più sopportabile; magari un hobby, uno sport, o qualsiasi altra cosa che riesca a renderli felici.

Avere degli interessi, anche lontani dal proprio ambito lavorativo, conta tanto. Anche le amicizie e i rapporti interpersonali possono aiutare ad alleviare lo stress. Soprattutto se si sta attraversando un periodo difficile, è sbagliato chiudersi nel proprio guscio ed allontanare le altre persone, nonostante queste, più volte, ti tendano la mano.

Vedere tutto nero rende la propria situazione più nera di quella che è. Meglio, qualche volta, uscire dalla propria bolla e ricordarsi che non esiste soltanto il lavoro, o, nel caso dei più giovani, gli esami universitari. Perché alla fine non siamo quei voti scritti sul libretto, né tantomeno l’uniforme lavorativa che indossiamo ogni giorno. Siamo persone. E un anno nuovo da affrontare deve essere visto come un’occasione per fare qualcosa di nuovo e non come il proseguimento di un 2018, a tratti deludente e sconfortante.

Marialuisa Sorge