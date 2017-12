Imparare le lingue straniere con l’alcol? Adesso si può!

Si dice che bere faccia male alla salute, questo è vero. Ma bere alcol in piccole quantità può aiutare notevolmente le nostre capacità linguistiche. Oltre che la credenza popolare, lo conferma anche la scienza.

Uno studio condotto dal Journal of Psychopharmacology ha infatti affermato che, una piccola quantità di alcol può aiutare le persone ad esprimersi in modo più fluente e spontaneo in una lingua straniera.

Gli studiosi dell’Università di Liverpool hanno osservato 50 studenti tedeschi iscritti alla Maastricht University, che avevano iniziato da poco tempo un corso per imparare la lingua olandese.









Come riporta Huffington Post, la dottoressa Inge Kersbergen, una delle ricercatrici coinvolte nello studio ha dichiarato: “Il nostro studio dimostra che il consumo di alcol può avere dei benefici sulla pronuncia di una lingua straniera, se le persone l’hanno recentemente studiata”.

Alcol e lingue straniere: la ricerca

Gli studenti tedeschi partecipanti alla ricerca sono stati suddivisi in due gruppi: ai primi è stata somministrata dell’acqua, mentre all’altro gruppo è stata somministrata una bevanda alcolica, in proporzione variabile a seconda del peso corporeo e dell’altezza.

Successivamente, gli studenti tedeschi hanno sostenuto un colloquio con due professori madrelingua olandesi, i quali non erano a conoscenza di chi avesse bevuto acqua e di chi invece una bevanda alcolica.

Infine, le registrazioni delle conversazioni tenutesi in lingua olandese con i docenti madrelingua sono state sottoposte ad alcuni esperti di linguistica. Essi hanno constatato che gli studenti ai quali era stata somministrata una bevanda alcolica erano molto più fluenti per quanto riguarda il lessico e la pronuncia rispetto a coloro che hanno bevuto dell’acqua.

I benefici maggiori sono stati riscontrati con gli studenti principianti che, grazie all’alcol hanno acquisito maggiore sicurezza e spontaneità parlando una lingua straniera. Gli studenti tedeschi non erano consapevoli di questo miglioramento, anzi, secondo loro il livello tra i due gruppi era uguale.

Sul sito Internet del Journal Of Psychopharmacology è possibile leggere:

“Participants who consumed alcohol had significantly better observer-ratings for their Dutch language, specifically better pronunciation, compared with those who did not consume alcohol. Acute alcohol consumption may have beneficial effects on the pronunciation of a foreign language in people who have recently learned that language”.

Se volete imparare una nuova lingua straniera, ecco a voi un nuovo e diverso metodo

Caterina Tiziani