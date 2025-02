C’è chi dice che imparare le lingue straniere sia ormai una perdita di tempo. Nell’era dell’intelligenza artificiale, che traduce un qualsiasi testo in pochi secondi o una conversazione anche simultaneamente, l’apprendimento di altre lingue sembra ormai obsoleto. L’unica lingua che parrebbe salvarsi è l’inglese, perché considerato come indispensabile nel mercato del lavoro. Ma è davvero così? La linguistica cognitiva ci spiega (e lo fa da tempo) perché apprendere diverse lingue sia uno strumento fondamentale di arricchimento, prima che economico, cognitivo.

È nato prima il pensiero o la parola?

È un po’ come chiedersi se sia nato prima l’uovo o la gallina. Ciononostante, nel corso del secolo scorso si sono sviluppate varie teorie linguistiche, filosofiche, evoluzionistiche, che hanno tentato di spiegare se fossero nate prima le funzioni cognitive (memoria, ragionamento, coscienza di sé) oppure prima il linguaggio. Se dunque la lingua sia emersa come un modo per esprimere e condividere pensieri già esistenti nella mente umana, oppure se tali pensieri si siano sviluppati proprio grazie alle strutture linguistiche attraverso cui gli esseri umani organizzano il proprio sapere.

Non c’è una risposta definitiva, quel che però è certo è che lo strumento attraverso cui capiamo il mondo è strutturato in un sistema di codici, il linguaggio, attraverso il quale organizziamo e definiamo il sapere.

Ogni gruppo sociale, ogni cultura, ha sviluppato nel corso dei millenni dei codici specifici a seconda delle proprie tradizioni, dell’ambiente in cui vivevano, di ciò che avevano bisogno di esprimere: le lingue. Lingue diverse, dunque, si rifanno a strutture cognitive diverse attraverso cui comprendere la realtà.

Va da sé che se si imparano più lingue, si acquisiscono più strutture per definire il mondo, si ampliano i propri strumenti cognitivi.

“I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”

Lo scriveva il caro Ludwig Wittgenstein, filosofo e logico viennese del secolo scorso. Per Wittgenstein ciò che si può dire è ciò che si può capire: se non si possiede lo strumento linguistico per esprimere un concetto non lo si può comprendere.

Fondamentalmente, se non possiamo dire qualcosa, probabilmente non possiamo nemmeno pensarlo in modo chiaro. La struttura del linguaggio, quindi, determina ciò che possiamo comprendere, i confini del nostro pensiero.

Di fatto, diverse lingue hanno modi differenti di concepire il mondo a seconda di ciò che con quelle strutture linguistiche si può dire e capire. Un esempio classico è quello di alcune lingue nordiche come il il finlandese o l’inuktitut (la lingua parlata dagli Inuit), in cui ci sono moltissimi termini per definire la neve in ogni sua forma (il finlandese ne ha sulla quarantina). Il fatto di avere diverse parole per definirla fa sì che i parlanti di queste lingue siano particolarmente abili nel distinguere le diverse forme di neve e nel percepirle come fenomeni distinti, mentre chi parla lingue con un numero limitato di termini per riferirsi alla neve potrebbe non riconoscere la stessa varietà di sfumature.







Di esempi simili ce ne sono infiniti, molti dei quali sono stati studiati nei minimi dettagli attraverso esperimenti linguistici. Di seguito alcuni esempi:

In alcune lingue aborigene (australiane) il concetto dell’ orientamento nello spazio non viene espresso attraverso parole come “destra” o “sinistra”, ma viene indicato utilizzando i punti cardinali, quindi concetti di orientamento assoluto (nord, sud, ovest, est). Ciò fa sì che i parlanti di queste lingue abbiano un senso dell’orientamento globale molto preciso .

(australiane) il concetto dell’ non viene espresso attraverso parole come “destra” o “sinistra”, ma viene indicato utilizzando i punti cardinali, quindi concetti di orientamento assoluto (nord, sud, ovest, est). Ciò fa sì che i parlanti di queste lingue abbiano . In genere le lingue categorizzano i colori in modi diversi. Alcune lo fanno in modo molto specifico, come ad esempio il russo , in cui le sfumature di blu hanno nomi precisi. Si è dimostrato nel corso di alcuni esperimenti che coloro che nella propria lingua hanno parole più specifiche per definire più variazioni di colore (anche minimali) riescono a distinguerle meglio in una scala cromatica.

in modi diversi. Alcune lo fanno in modo molto specifico, come ad esempio il , in cui le sfumature di blu hanno nomi precisi. Si è dimostrato nel corso di alcuni esperimenti che coloro che nella propria lingua hanno parole più specifiche per definire più variazioni di colore (anche minimali) riescono a distinguerle meglio in una scala cromatica. Un altro esempio, un po’ più complesso, è quello del cinese mandarino, in cui non esistono verbi che trasmettano il concetto di irrealtà (come ad esempio il congiuntivo in italiano). In mandarino, infatti, è impossibile formulare frasi ipotetiche di tipo 2 (“Se avessi vinto alla lotteria, mi sarei comprato una villa”). Il risultato è che a livello cognitivo è più difficile per un parlante di mandarino immaginare situazioni ipotetiche. Ciò che è stato dimostrato da esperimenti quali quelli condotti da Lera Boroditsky, è che non avendo una struttura linguistica per diversificare una situazione reale da una ipotetica, i parlanti di mandarino si trovano in difficoltà nel rispondere a domande che concernono il piano irreale. Alla domanda del test: “Se avessi vinto la lotteria, cosa avresti fatto?”, molti partecipanti hanno risposto “Ma non ho vinto”, dimostrando l’incapacità di formulare un’ipotesi irreale.

Lingue straniere vs. Intelligenza artificiale 1-0

Molto spesso si fa riferimento alle lingue straniere basandosi esclusivamente sulla loro spendibilità sul mercato del lavoro: se servono a livello commerciale bene, altrimenti sono inutili. Secondo molti, lo sviluppo galoppante dell‘intelligenza artificiale ne renderebbe l’apprendimento ancora più obsoleto. D’altronde oggi per scrivere una mail ad una qualsiasi azienda straniera basta aprire chatgpt che, nella nuova versione, oltre a saper scrivere può anche tradurre simultaneamente, conversare al posto nostro in un’altra lingua.

Questo, tralasciando la miriade di lacune che intelligenze artificiali quali chatgpt ancora mostrano, soprattutto per quel che concerne il riconoscimento e la traduzione di modi di dire, idiomatismi, collocazioni e così via, per cui è ancora necessaria la correzione da parte di una mente umana.

L’intelligenza artificiale, anche se perfezionata a dovere fino a tradurre sempre meglio in sempre meno tempo, non potrà soppiantare quell’arricchimento cognitivo che solo apprendendo altre lingue si può sviluppare: la sensibilità per sfumature diverse di significato o il poter comprendere concetti intraducibili in italiano (come Schadenfreude o Fernweh dal tedesco, oppure komorebi dal giapponese, o ancora il concetto di saudade in portoghese).

In fin dei conti imparare le lingue significa imparare come altri gruppi sociali si spiegano il mondo, significa ampliare i confini di ciò che si può dire e dunque capire.

In effetti, non si vede perché si dovrebbe accettare di impoverire i propri confini di senso lasciando tutto il gusto di arricchirsi ad un’intelligenza artificiale.

Alessia Cancian