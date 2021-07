La mia casa si trova in Via Poalo Borsellino; sono sempre andata molto fiera di abitare in una via che porta il nome di un uomo così coraggioso, sin da quando ero piccola e di chi fosse Borsellino non sapevo un granché. Bhè oggi, che comprendo perché sia intitolata al famoso magistrato, non sono sicura se sia più giusto provare orgoglio o indignazione. Indignazione per un Paese omertoso e colpevole; indignazione perché quella di Borsellino è una morte ancora colma di troppi interrogativi; quegli interrogativi cui neanche anni ed anni di indagini hanno saputo rispondere. E questo, purtroppo, non è una novità quando si parla di Italia, istituzioni e mafia. Ebbene oggi, per omaggiare Paolo Borsellino e per ricordare la sua tragica morte, ho scelto di approfondire un documento molto importante: la cosiddetta intervista nascosta.

La strage in via d’Amelio

Paolo Borsellino nasce nel 1940, a Palermo. Dopo aver concluso gli studi in giurisprudenza, a soli 23 anni, vince il concorso da magistrato diventando il più giovane magistrato in Italia. Da questo momento comincia la sua carriera, quella che dedicherà quasi interamente alla lotta contro la mafia. Lotta, la sua e quella di molti altri, che troppe volte è stata e continua ad essere ostacolata.

La sua, di lotta, s’interrompe un pomeriggio del 19 luglio di 29 anni fa, nel 1992, 57 giorni dopo la strage che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicilio e Antonio Montinaro. Alle 16.59 del 19 luglio 1992, infatti, una Fiat 126 rubata contenente 90 chilogrammi di esplosivo, viene fatta esplodere in via Mariano d’Amelio, sotto il palazzo dove vivevano Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino, madre e sorella del magistrato, presso le quali il giudice, quel pomeriggio si era recato in visita.

Una morte ancora avvolta nel mistero

Di Borsellino si è raccontato tanto, ma sicuramente mai troppo. Perché in casi come questo, le parole non sono e non saranno mai abbastanza. Né quelle per ricordare ciò che è stato, né quelle per continuare a portare alla luce ciò che è ancora avvolto da quell’ombra di mistero.

Uno dei più grandi interrogativi è sicuramente quello che riguarda la fantomatica agenda rossa, agenda sulla quale Borsellino aveva annotato tutte le informazioni che possedeva sulla strage di Capaci; strage che Borsellino aveva studiato minuziosamente e di cui probabilmente conosceva molte di quelle verità che ancora oggi, anche in questo caso, sono rimaste occulte.

L’intervista nascosta di Borsellino

Ebbene, ad oggi 19 luglio 2021 nessuno ancora può realmente provare chi abbia rubato, il giorno della strage, quell’agenda rossa; se sia ancora integra, e quali informazioni contenesse. In quest’articolo vorrei, però, soffermarmi su un’altra importante prova, che, al contrario, possediamo; che ci offre la possibilità di ascoltare le parole di Borsellino, dalla sua viva voce; che ci permette di osservare il suo sguardo, la pazienza e l’attenzione che lo caratterizzavano; la sigaretta penzolante; la volontà di raccontare la verità, di farla conoscere il più possibile permettendo anche agli altri di farlo.

Mi riferisco ad un video, che per molti anni è rimasto segreto, occultato anch’esso, ma che ad oggi, grazie a lavoro della redazione del “ Fatto Quotidiano” è stato recuperato: la cosiddetta “intervista nascosta” di Borsellino. Si tratta di un’intervista girata due giorni prima della strage di Capaci, dunque 59 giorni prima l’attentato in via d’Amelio. Ad interrogare il magistrato sono due giornalisti francesi di Canal+: Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo. Ma perché, voi direte, due giornalisti francesi avrebbero dovuto intervistare Paolo Borsellino, a due giorni dalla strage di Capaci, creando un documento che di lì a poco si sarebbe rivelato decisivo?

L’intervista nascosta, qualche mese prima

Per rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro. I due giornalisti erano, infatti, impegnati a girare un reportage sulla mafia in Europa; avevano intervistato magistrati, mafiosi, pentiti e non, avvocati e giornalisti ottenendo anche il permesso di seguire l’eurodeputato andreottiano Salvo Lima. Nel frattempo Calvi e Moscardo si erano imbattuti nella figura del mafioso Vittorio Mangano, che aveva prestato servizio come fattore nella villa ad Arcore di Berlusconi dal 1974 al ’76, assunto da Marcello dell’Utri.

Nel 1992, intanto, viene assassinato Salvo Lima; i giornalisti videro, dunque, sfumare il progetto del reportage che doveva ruotare proprio intorno alla figura di Lima. Per questo scelsero di concentrarsi sui rapporti che all’epoca intercorrevano tra Berlusconi e Cosa Nostra. Rapporti che interessavano molto alla Francia e in particolare alla televisione francese per cui lavoravano: Canal+.

Berlusconi e i rapporti con la Francia

Infatti a metà anni 80, dopo aver introdotto in Italia la televisione a larga scala a diffusione nazionale, Berlusconi aveva deciso di replicare lo stesso modello investendo in un mercato estero. L’occasione si presentò nel 1985 quando, l’allora presidente della Repubblica , Francois Mitterrand, mettendo in conto la possibilità di perdere le successive elezioni, decise di riformare il sistema delle concessioni radiotelevisive nazionali. Riuscì a creare due nuove licenze a disposizione di altrettanti emittenti, a carattere privato e in chiaro, così che arrivassero ad un vasto pubblico (differentemente da ciò che accadeva con Canal+, canale criptato e a pagamento). Così il gruppo Fininvest dopo essersi presentato come acquirente, insieme alla società Chargeus, riuscì ad aggiudicarsi le frequenze. Nacque, dunque, La Cinq, che cominciò a trasmettere ufficialmente il 20 febbraio 1986.

Si trattava di un canale direttamente concorrente con quello cui facevano riferimento i due giornalisti francesi; non è dunque da meravigliarsi che i vertici fossero particolarmente interessati ad indagare sul proprietario del nuovo canale francese.

Nel 1992, però, il suo sponsor, Mitterrand, perse le elezioni e il nuovo presidente cominciò a creare non pochi problemi a La Cinq che fallì, chiuse e la vicenda vide Berlusconi costretto a tornare in Italia. Canal+ a questo punto, sconfitto il suo maggior concorrente, non era più molto interessato a continuare le indagini e far uscire un reportage sul Cavaliere.









L’intervista nascosta, il dopo

Eppure i due giornalisti avevano raccolto del materiale molto interessante, compresa la cosiddetta intervista nascosta con Borsellino, che tornò ad attirare l’attenzione quando Berlusconi annunciò la sua entrata in politica, nel ’94. Calvi contattò Leo Sisti, che pubblicò la trascrizione dell’intervista sull’Espresso. In tutto ciò Agnese, la moglie di Borsellino, venuta a conoscenza dell’intervista, chiese ai due giornalisti una copia come ricordo; copia che probabilmente avrebbe inviato ai P.M. di Caltanissetta che all’epoca indagavano su Berlusconi e Dell’Utri come mandanti esterni di via d’Amelio. Intanto una copia finì anche nelle mani di Rai News 24 che nel 2000 stava preparando uno speciale ad 8 anni dalla morte di Borsellino. Intervista che andò in onda il 19 luglio del 2000 dopo che tutti i telegiornali ed i programmi d’approfondimento Rai avevano rifiutato di mandarla in onda, e per questo venne vista da pochissime persone.

La mafia e i rapporti con il Nord Italia

Ma perché l’intervista nascosta di Borsellino risulta essere così importante? In primis perché il magistrato, seppur con estrema prudenza, ci offre moltissime informazioni riguardo Mangano e i suoi relativi rapporti con Dell’Utri e Berlusconi. Borsellino, infatti, durante l’intervista afferma che sui tre è aperta un’indagine, di cui si sta occupando Guarnotta; si tratta dell’indagine relativa ai rapporti che la mafia intratteneva con gruppi finanziari ed imprenditoriali di Milano, con lo scopo di riciclare il denaro sporco. Dagli anni ’70, infatti, sempre Borsellino ci dice che la mafia, a seguito del sempre maggior crescente traffico di droga, si era trasformata in una vera e propria impresa. Dunque, trovandosi a dover gestire un’enorme quantità di capitale, era stato necessario avvicinarsi a quegli ambienti finanziari ed imprenditoriali del Nord Italia.

Inoltre Borsellino rivelò di aver conosciuto Mangano in diversi processi: la prima volta negli anni ’70 per “talune estorsioni a talune cliniche private” ; poi Falcone l’aveva processato e fatto condannare per associazione a delinquere nel processo Spatola; e infine venne condannato al maxi processo per traffico di droga: 13 anni di galera in totale che Mangano scontò dal 1980 al 1990. Borsellino confermò, dunque, che Mangano era uomo d’onore già negli anni ’70 (addirittura implicato in un omicidio), e dunque nel periodo in cui prestava servizio ad Arcore in qualità di fattore e non di stalliere. Una telefonata particolarmente importante è, infatti, quella che è stata intercettata con Inzerillo in cui si parlava di partite di cavalli e magliette che nel gergo indicavano l’eroina.

L’intervista nascosta con Borsellino: una prova decisiva

Inoltre quest’intervista risulta essere di vitale importanza perché la Corte di assise e d’appello di Caltanissetta, che ha condannato i boss responsabili diretti della strage in via d’Amelio, ha incluso tra le motivazioni quest’intervista tra le cause che spinse Riina ad accelerare l’uccisione di Borsellino.

La tempestività della strage e le motivazione della Corte

Si può considerare, infatti, come “il primo argomento che spiega la fretta, l’urgenza e l’apparente intempestività della strage”, dal momento che nulla può escludere che “che i contenuti dell’intervista siano circolati tra i diversi interessati, che qualcuno ne abbia informato Riina e che questi ne abbia tratto autonomamente le dovute conseguenze, visto che questa Corte ritiene… che il Riina possa aver tenuto presente , per decidere la strage, gli interessi di persone che intendeva ‘garantire per ora e per il futuro’” ( Dell’Utri e Berlusconi). Il magistrato aveva, infatti, smascherato i rapporti che la mafia aveva ingaggiato con gli ambienti imprenditoriali di Milano e certi personaggi come lo stesso Berlusconi.

Una morte prematura

In effetti alla mafia non sarebbe convenuto uccidere Borsellino dopo così poco tempo rispetto Capaci. Infatti, poco dopo la strage in cui perse la vita Giovanni Falcone, la moglie e la sua scorta, il Parlamento, sotto la spinta emotiva di quel terribile evento, aveva iniziato ad emanare molti decreti anti mafia particolarmente duri; decreti che, però, a luglio, alla vigilia di via d’Amelio, già non stavano più per essere riconvertiti, essendo scemata l’onda emotiva relativa a Capaci. Fu proprio la strage di via d’Amelio che obbligò il Parlamento a far entrare in vigore quei decreti.

Per questo l’intervista in questione risulta essere così importante; perché rappresenta uno dei moventi che ha portato Totò Riina a sbarazzarsi il più rapidamente possibile di Borsellino; quel Borsellino che era ancora così d’intralcio per gli affari sporchi della mafia; quel Borsellino che ancora sentiva su di sé la profonda responsabilità e la necessità di raccontare la verità; di permettere ad altri di scoprirla. quella verità, come fece nei confronti dei due giornalisti francesi.

Borsellino, infatti, poco prima dell’incontro si era fatto stampare tutte le posizioni processuali di Mangano e Dell’Utri. Si tratta dei fogli che più volte consulta durante l’intervista, e che al termine sceglie di consegnare ai due giornalisti, pregando di non rivelare a nessuno la loro fonte. Borsellino riteneva, dunque, importante che nel documento si parlasse di quei fatti, di Mangano e Dell’Utri; dei rapporti che la mafia aveva con il Nord e con molti imprenditori milanesi.

Sofia Centioni