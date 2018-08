La lira turca continua la sua discesa, portando con sé anche i mercati internazionali

Lunedì mattina con l’apertura dei mercati la crisi della lira turca si è ulteriormente aggravata.

La crisi è iniziata lo scorso venerdì, quando Trump aveva annunciato di voler raddoppiare i dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dalla Turchia (per cui gli Stati Uniti sono il suo principale Paese di esportazione), rispettivamente al 20 e al 50 per cento. La decisione di Trump trova le sue origini in una questione geopolitica: il prolungamento della detenzione di Andrew Brunson, un pastore americano accusato di terrorismo e di spionaggio per conto dei curdi. Il governo statunitense aveva dichiarato false le accuse contro il pastore, cercando comunque un punto di incontro per il rilascio dell’uomo. Dopo vari temporeggiamenti, Erdoğan ha poi abbandonato le trattative.

Già a luglio l’inflazione aveva raggiunto un tasso annuale di quasi il 16 per cento, ma Erdoğan non aveva fatto nulla per limitare i danni. Sebbene il presidente turco incolpi i nemici internazionali della Turchia per la crisi, la verità è che le imprese turche sono indebitate e soprattutto che il 40 per cento del patrimonio del settore bancario è costituito da titoli di debito denominati in valuta estera, i cui interessi devono essere ripagati in monete rispetto alle quali la lira turca vale sempre meno.

La crisi, poi, è stata ulteriormente aggravata proprio a causa delle dichiarazioni in risposta a Trump del presidente Erdoğan, che preferisce credere alle teorie del complotto internazionale, piuttosto che fare qualcosa per limitare i danni del Paese. Non tornando sui suoi passi, e parlando addirittura di una guerra economica contro gli Stati Uniti, la lira ha perso costantemente valore, fino a raggiungere lunedì mattina il minimo di sempre a 7,21 per un dollaro. Questo dato è molto preoccupante, perché supera la “soglia di pericolo” che si assesta sul 7. La valuta si è poi assestata a quota 6,79 sul dollaro, dopo che il ministro dell’Economia Albayrak e la Banca centrale turca hanno dichiarato che avrebbero preso provvedimenti per risolvere la situazione.

In molti si chiedono quale strategia applicherà adesso il governo turco, dal momento che Erdoğan pare non abbia intenzione di rialzare i tassi di interesse, strumento attraverso cui le banche centrali limitano la quantità di denaro in circolazione, aumentandone così il valore. Ancora più improbabile è che il presidente turco chieda aiuti al Fondo Monetario Internazionale, perché altrimenti si ritroverebbe in una posizione di subordinazione all’Occidente, mentre il suo obiettivo è quello di avvicinarsi alla Russia di Vladimir Putin.

La crisi della lira turca sui mercati internazionali

Prevedibilmente, i mercati internazionali hanno molto risentito della crisi della lira turca. I primi mercati colpiti sono stati quelli emergenti: il rand sudafricano, il peso argentino e il rublo russo hanno perso tra l’1,5 e il 3,5 per cento. L’instabilità ha poi raggiunto i mercati asiatici. L’indice Nikkei, la borsa di Hong Kong e quella di Shanghai hanno perso tra l’1,7 e l’8 per cento, mentre quella di Sydney lo 0,5 per cento. Anche l’Europa ha risentito della crisi, tanto che l’euro ha raggiunto il suo valore minimo dell’ultimo anno, perdendo l’1,2 per cento. Questo è avvenuto perché gli investitori temono che la crisi finanziaria possa raggiungere anche i mercati europei, considerando che banche come BBVA (Spagna), UniCredit (Italia) e BNP PAribas (Francia) hanno prestato molto denaro alle banche turche e rischiano gravi perdite se quel denaro non verrà loro restituito.

E sul mercato italiano

Le banche spagnole e francesi sono quelle più a rischio, ma anche l’Italia è esposta per 16,9 miliardi di dollari con la Turchia. Soprattutto, UniCredit possiede il 40,9 per cento di Yapi Kredi, quarta banca privata della Turchia.

Margaret Petrarca