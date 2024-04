Andrea Umbrello

Direttore Editoriale di Ultima Voce

L’Iran ha attaccato Israele, entrando prepotentemente in un conflitto senza precedenti che ha messo in allarme l’intera comunità internazionale. La notizia dell’attacco ha suscitato reazioni immediate da parte di diversi paesi, mentre Israele si prepara a affrontare le conseguenze di questa escalation militare, contribuendo così nuovamente a incrementare le tensioni nella regione.

Nel corso della notte, l’Iran ha attaccato Israele in un confronto senza precedenti, lanciando centinaia di droni e missili in risposta al recente raid israeliano contro il consolato iraniano in Siria, avvenuto due settimane fa.

L’Iran ha attaccato Israele a più di sei mesi di distanza dalla devastante guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, una spirale di violenza che ha causato la morte di oltre 33.000 palestinesi e ha spinto il territorio assediato sull’orlo della carestia. Le tensioni nella regione si sono propagate come incendi incontrollati, coinvolgendo i confini del Libano e della Siria e attirando il fuoco nemico da Yemen e Iraq verso gli obiettivi israeliani. La guerra, con le sue ferite ancora aperte e i suoi traumi ancora vividi, ha creato un terreno fertile per l’ulteriore escalation, mettendo a rischio la stabilità già precaria della regione.

Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, il lancio iraniano comprendeva più di 300 droni killer, missili balistici e missili da crociera, ma il 99% di essi è stato intercettato. Questo evento evidenzia la complessità delle dinamiche regionali e l’importanza della collaborazione tra nazioni nella gestione delle crisi. La risposta rapida e coordinata delle forze di difesa israeliane, con il supporto di partner internazionali come Francia, Regno Unito, Giordania e Stati Uniti, ha dimostrato una notevole capacità di difesa contro minacce esterne.

L’Iran ha attaccato Israele, lievi i danni provocati

I lanci, provenienti dall’Iran, dall’Iraq e dallo Yemen, hanno scatenato le sirene di allarme antiaereo in città di tutta Israele, compresa Tel Aviv. Le strade hanno risuonato del suono stridente delle sirene mentre la popolazione cercava riparo dai pericoli imminenti. Esplosioni hanno riecheggiato nell’aria, mentre le difese aeree si sono attivate per intercettare i proiettili nemici. In mezzo al caos e alla confusione, alcuni civili sono rimasti feriti durante l’attacco. Tra loro, una giovane ragazza nel sud di Israele è stata colpita dalle schegge di un drone intercettato, mentre cercava rifugio dai bombardamenti. Anche alcune infrastrutture militari hanno subito danni lievi, testimoniando l’intensità dell’attacco.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC) ha confermato l’attacco, definendolo parte dell’operazione “True Promise”. L’Iran ha attaccato Israele in risposta diretta al raid israeliano che ha colpito il consolato iraniano in Siria, causando la morte di 12 persone, tra cui due generali anziani della Forza Quds dell’IRGC. L’IRGC ha giustificato l’azione come un atto di autodifesa legittima contro le provocazioni israeliane.

Questo evento ha causato un’ondata di indignazione in Israele, con il governo che ha promesso una risposta ferma e decisa. L’attacco ha riacceso le tensioni tra le due nazioni, portando la regione verso una potenziale escalation del conflitto. La comunità internazionale è stata rapida nel condannare l’aggressione, esortando entrambe le parti a esercitare la massima moderazione e a cercare una soluzione diplomatica al conflitto. La situazione rimane estremamente volatile, con l’incertezza che domina il panorama geopolitico della regione.

Numerosi paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia e altri, hanno condannato l’attacco iraniano. Anche l’Egitto e l’Arabia Saudita hanno chiesto moderazione, mentre il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha convocato una sessione di emergenza su richiesta di Israele.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha interrotto un fine settimana nella sua residenza al mare nel Delaware per incontrare la sua squadra di sicurezza nazionale alla Casa Bianca, ribadendo il pieno sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele.

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l’attacco iraniano, avvertendo del pericolo di un’escalation regionale devastante.

Gli analisti ritengono che l’attacco iraniano sia stato attentamente calibrato per evitare un’ulteriore escalation del conflitto.