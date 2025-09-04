Mercoledì pomeriggio, poco prima delle 18.30, la celebre funicolare della Glória, che collega il cuore della Lisbona storica al quartiere collinare del Bairro Alto, si è trasformata in una trappola mortale. Il convoglio, che stava scendendo lungo il percorso che porta da São Pedro de Alcântara verso piazza Restauradores, è improvvisamente uscito dai binari, finendo la sua corsa contro un edificio adiacente alle rotaie. La carrozza, completamente accartocciata, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e panico.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Le autorità portoghesi hanno confermato che l’incidente della funicolare della Glória ha provocato la morte di almeno quindici persone e il ferimento di diciotto passeggeri, cinque dei quali in condizioni critiche. Tra i feriti lievi figura anche una cittadina italiana, come riportato dall’ambasciata d’Italia a Lisbona. La Farnesina si è subito mobilitata, attivando contatti diretti con le autorità locali per monitorare la situazione e fornire assistenza ai connazionali coinvolti.

Un simbolo culturale di Lisbona

La funicolare della Glória non è solo un mezzo di trasporto: è un’icona della città. Inaugurata nel 1885 e progettata dall’ingegnere Raoul Mesnier du Ponsard, collega due aree centrali della capitale, trasportando ogni anno circa tre milioni di passeggeri, tra residenti e turisti. Con una capienza di 43 persone e un dislivello di 44 metri, rappresenta una delle attrazioni più amate dai visitatori. Dal 2002 è riconosciuta come monumento nazionale, e la sua immagine è parte integrante dell’identità urbana di Lisbona. L’incidente di mercoledì, il più grave della sua storia, ha infranto l’immagine rassicurante di questo storico veicolo.

Ipotesi sulle cause del deragliamento della funicolare della Glória

Le prime ricostruzioni indicano che a provocare il deragliamento sarebbe stato il cedimento di uno dei cavi di sicurezza. La funicolare ne utilizza due, uno per la salita e l’altro per la discesa. Quello che reggeva la carrozza in discesa avrebbe ceduto, impedendo al sistema di frenata di trattenere il convoglio, che ha così preso velocità fino a schiantarsi contro la facciata di un edificio. Tuttavia, le autorità hanno chiarito che le indagini sono solo all’inizio e che non si esclude nessun’altra ipotesi.

Le immagini diffuse dalle agenzie di stampa hanno mostrato uno scenario drammatico: il convoglio piegato su un lato, vetri infranti e lamiere contorte, mentre vigili del fuoco e operatori sanitari cercavano di estrarre superstiti dalle macerie. Alcuni testimoni raccontano di scene di panico, con i passeggeri intrappolati e pedoni che fuggivano dalla zona per paura di ulteriori crolli. La centralità del luogo ha reso ancora più tragica la dinamica: il Bairro Alto è uno dei quartieri più frequentati della capitale, ricco di locali e ristoranti, spesso affollato da turisti e residenti nelle ore serali.







Precedenti e sicurezza del servizio

Nonostante la lunga storia della funicolare, questo non è il primo incidente che l’ha vista coinvolta. Già il 7 maggio 2018 si era verificato un deragliamento durante lavori di manutenzione, fortunatamente senza feriti. L’episodio aveva portato alla sospensione del servizio per un mese, ma l’impatto mediatico non era stato paragonabile a quello di oggi. L’attuale tragedia solleva interrogativi profondi sulla manutenzione e sull’efficienza dei sistemi di sicurezza, soprattutto per un mezzo così simbolico e frequentato.

Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso immediatamente il suo cordoglio attraverso un messaggio ufficiale, sottolineando la gravità dell’accaduto e la vicinanza alle famiglie delle vittime. Il governo ha proclamato una giornata di lutto nazionale per giovedì, invitando i cittadini a unirsi in un momento di riflessione collettiva. Nel frattempo, l’Ufficio per la prevenzione e le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari ha aperto un’inchiesta per accertare le cause e stabilire eventuali responsabilità.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando sgomento e solidarietà. In Italia, la presenza di una cittadina coinvolta ha richiamato l’attenzione della Farnesina, che ha garantito pieno supporto consolare. Numerosi leader europei hanno inviato messaggi di condoglianze, riconoscendo nella funicolare della Glória non solo un mezzo di trasporto ma un patrimonio storico che appartiene all’immaginario collettivo di Lisbona.

Un lutto che scuote la città

Per i lisbonesi, abituati a vedere la funicolare arrampicarsi ogni giorno lungo i binari ripidi del Bairro Alto, la tragedia rappresenta un colpo al cuore. Un’icona cittadina, amata da intere generazioni, si è trasformata improvvisamente in un simbolo di dolore. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le autorità promettono di fare piena luce sull’accaduto e di garantire maggiore sicurezza per il futuro.

Lucrezia Agliani