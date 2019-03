Prende forma l’idea di una lista Salvini-Meloni per le elezioni europee, Silvio Berlusconi potrebbe essere relegato al ruolo del grande assente.

Il leader del Carroccio accenna all’intenzione di presentarsi alle elezioni europee con una lista Salvini-Meloni. Il progetto è quello di creare un nuovo centro destra sovranista, in cui rientrerebbe a pieno titolo la posizione politica di Giorgia Meloni, che sembra essere già stata consultata da Salvini. La grande incognita è quella di Silvio Berlusconi, Forza Italia infatti potrebbe non essere inclusa nell’alleanza immaginata da Salvini, probabilmente per il suo previsto “no” a spostare troppo a destra il baricentro dell’alleanza, con cui i tre leader si sono presentati alle ultime elezioni politiche.









Le manovre sovraniste di Salvini

In questi giorni si trova in Italia Steve Bannon, ex stratega della campagna politica di Donald Trump, e Salvini non ha perso l’occasione di confrontarsi con una figura così influente a livello internazionale ma anche europeo, in ambito sovranista. Bannon ha dato per certo manforte al leader della Lega, incoraggiandolo a credere nella costruzione di un nuovo centro destra europeo, da parte sua Salvini ha fatto arrivare agli Stati Uniti il messaggio di essere pronto a staccarsi dagli attuali alleati Cinque stelle, nel caso di elezioni anticipate.

Le elezioni Ue come banco di prova per il Governo?

Intanto le elezioni regionali in Basilicata confermano, da una parte, la vittoria nel nostro Paese della coalizione tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia (con il 42,2 per cento), dall’altra il calo del Movimento. Il microcosmo lucano sembra così anticipare uno scenario di contrasto ben più grande che potrebbe presentarsi per le elezioni europee, facendo pensare alla possibile separazione del Governo gialloverde. In realtà, anche in Basilicata, il primo partito rimane quello pentastellato, per questo si conferma ancora primario, per il futuro politico italiano, il gioco delle giuste alleanze.

Francesca Luziatelli