Litigare come cani e gatti è una questione di ormoni: la chimica del litigio

Lo studio sul litigare come cani e gatti è stato pubblicato su Frontiers in Veterinary Science.









La chimica delle relazioni

“Litigare come cani e gatti” è un modo di dire così comune da entrare di diritto nel nostro immaginario collettivo. Però, i fedelissimi compagni umani di questi animali sapranno che lo scenario di lotta continua tra cane e gatto è più mito che verità. Lo ha provato la Lincoln University (UK), osservando come riempire una stanza del feromone adatto crei un ambiente di convivenza migliore. Secondo e Daniel Mills e Dr Miriam Prior, autori principali dello studio, la rivalità tra cani e gatti è questione di chimica e ricalibra la veridicità dei nostri modi di dire. Hanno esplorato questo rapporto utilizzando due prodotti a base di feromoni, sostanze chimiche prodotte da ghiandole esocrine utili a mandare dei segnali. Per il gatto è stato usato il rilassante Feliway Friends, per il cane la sua controparte Adaptil. Entrambi hanno avuto un impatto positivo sulla convivenza.

Quasi amici

Nel giro di sei settimane, i prodotti hanno portato a una diminuizione delle azioni indesiderate come il cane che insegue il gatto, il gatto che si nasconde, gli sguardi tesi di sfida o l’abbaiare del cane al gatto. L’ Adaptil sembra addirittura portare ad alcuni comportamenti desiderabili, come saluti e interazioni amichevoli o tempo condiviso tra le due specie rilassandosi insieme. “Siamo molto consci della tensione percepita tra cane e gatto. Tuttavia crediamo che questo sia il primo studio del suo genere a esplorare l’uso dei prodotti a base di feromoni per migliorare la relazione tra due specie che vivono sotto lo stesso tetto” spiega Mills, professore di veterinaria comportamentale.









Perchè coinvolgere la chimica

“Il sette percento di chi vive nel Regno Unito ha con se in casa sia un gatto che un cane. Ciò rappresenta una grossa fetta dei padroni i cui animali domestici sopportano lo stress della tensione costantemente” afferma Mills. “Una brutta relazione tra cani e gatti conviventi può avere gravi conseguenze sulla qualità della vita e il benessere degli animali. Posso emergere situazioni di stress sociale inaccettabili, come restrizioni d’accesso all’acqua e al cibo o agli spazi. Inoltre il conflitto tra cani e gatti può portare allo stress dell’essere umano che si prende cura di loro, limitando ancor più le cure e alimentando il circolo vizioso di stress e sofferenza. Il tutto senza contare le ferite degli scontri”. Una delle motivazioni per cui molti animali domestici vengono riportati ai rifugi è la presenza di un animali geloso delle attenzioni, del territorio o semplicemente aggressivo verso lo sconosciuto.

Coadiuvare l’adattamento coi feromoni

I padroni degli animali coinvolti nello studio riportano una decina di interazioni sgradevoli tra cane e gatto alla settimana, e circa sette interazioni positive. Il loro ruolo è stato di dividersi in due gruppi, uno armato di Adaptil e l’altro di Feliway Friends. Il tutto è avvenuto in maniera casuale e senza etichette così che nessuno dei partecipanti sapesse cosa stava utilizzando. I ricercatori erano consapevoli che, in molte case, sembra che quanto il gatto si sente a suo agio sia fondamentale per costruire una relazione gatto-cane. Per questo motivo li ha sorpresi che fosse il prodotto per cani, alla fine dello studio, a influenzare maggiormente la positività del rapporto tra le due specie.

Ormoni verso il futuro

Miriam Prior, co-autrice, afferma che “ci aspettavamo che Feliway Friends sia più efficace in case multi-specie perchè da apparentemente un maggior contributo al comfort del gatto, ma in questo caso non è così. A quanto pare il determinante primario per il comfort del gatto in una situazione di convivenza è la qualità del comportamento del cane”. A quanto pare, litigare come cani e gatti è a tutti gli effetti una questione di ormoni. Prior e colleghi vorrebbero “investigare ulteriormente la faccenda così da testare gli effetti di questi feromoni prodotti individualmente o mescolati tra di loro. Suggeriamo che Adaptil sia stato così efficace perchè un cane più rilassato disturba meno il gatto, che a sua volta è meno stressato e volenteroso di formare un rapporto sociale con il cane”.









Daniele Tolu