Liu Bolin, la Mostra dell'uomo invisibile al Vittoriano.

La Mostra di Liu Bolin è ospite al Vittoriano e racconta la storia dalla prima perfomance a Pechino fino alle foto più recenti del 2017 alla Reggia di Caserta e al Colosseo, appositamente realizzati per la mostra romana e esposti in anteprima mondiale.

La storia di Liu Bolin ha inizio nel 2005 quando l’amministrazione di Pechino ordina di abbattere il quartiere Suojia Village, dove risiedono molti artisti critici con il governo. Liu Bolin, nato nel 1973, si mimetizza con le macerie del suo studio, si fa immortalare in foto dando via a una protesta silenziosa e “trasparente”, riscuotendo allo stesso tempo un inaspettato successo. Un messaggio forte e chiaro che si diffonde tramite immagini che in qualche modo ricordano l’arte della pittura.

Nel tempo Liu Bolin si fa fotografare davanti ai più importanti monumenti del mondo, a librerie, a scaffali dei supermercati, a opere d’arte, a montagne di rifiuti e tra gli immigrati; la sua fama cresce fino a quando le sue immagini diventano un’icona per i grandi brand: uno per tutti Moncler, che utilizza per diverse stagioni un camouflage di Liu Bolin per pubblicizzare il proprio marchio, ma anche Tod’s, Ferrari e molti altri.

Dall’ottobre 2008 Liu Bolin focalizza la sua attenzione sull’Italia, in particolare sulla conservazione del patrimonio storico-artistico del Bel Paese, in contrasto con quanto accade in Cina, in cui la distruzione di quartieri storici è sistematica e fisiologica per far spazio alla nuova edilizia delle megalopoli. Nello stesso anno ha inizio la collaborazione con la galleria Boxart di Verona che dà vita al ciclo derivato Hiding in Italy (Nascondersi in Italia).

Nato nel 1973 nella provincia nordica dello Shandong, Liu Bolin si è formato alla prestigiosa Accademia Centrale d’Arte Applicata come studente del noto artista Sui Jianguo, suo mentore agli inizi della carriera, Liu appartiene alla generazione che divenne adulta nei primi anni ’90, quando la Cina risorse dalle ceneri della Rivoluzione Culturale e stava iniziando a intraprendere una rapida crescita economica e una relativa stabilità politica.

Il camaleonte ha la straordinaria prerogativa di cambiare colore per uniformarsi al colore dello sfondo come forma di auto-protezione. […]Gli esseri umani non sono animali perché non sanno proteggere se stessi.

LIU BOLIN

Foto di copertina: fonte Oltre le Colonne

Maggie Van Der Toorn