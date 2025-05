Lo sbarco dei Mille, l’11 maggio 1860, è un evento inciso nella memoria del Risorgimento italiano. Quel giorno, a Marsala, giunse un manipolo di volontari guidati da Giuseppe Garibaldi, destinati a diventare protagonisti di una delle imprese più straordinarie della storia moderna. L’evento segnò l’inizio della caduta del Regno delle Due Sicilie e diede una spinta decisiva al processo di unificazione nazionale.

Il contesto storico: l’Italia frammentata e il sogno unitario

A metà del XIX secolo, l’Italia era frammentata in una serie di Stati indipendenti e spesso ostili tra loro. Il Nord era dominato in parte dall’Impero austriaco e in parte dal Regno di Sardegna, mentre il Centro era sotto il controllo dello Stato Pontificio. Il Regno delle Due Sicilie, che comprendeva l’intero Mezzogiorno, era governato, invece, dalla dinastia borbonica, la quale esercitava un potere assoluto e alquanto repressivo, ostacolando qualsiasi aspirazione liberale o patriottica.

Le aspirazioni unitarie si fecero sempre più forti, soprattutto dopo la Seconda guerra d’indipendenza del 1859, che aveva portato all’annessione della Lombardia da parte del Regno di Sardegna. Tuttavia, l’unità era ancora lontana, e molti patrioti, tra cui Garibaldi, guardavano al Mezzogiorno come al successivo tassello da conquistare per completare l’unificazione.

In questo contesto, lo sbarco dei Mille rappresentò un’azione cruciale per estendere l’influenza del Regno di Sardegna al Sud Italia e completare il processo di unificazione nazionale.

La preparazione della spedizione

Giuseppe Garibaldi, figura carismatica e già noto per le sue imprese militari e il suo impegno nella causa italiana, organizzò una spedizione di volontari al fine di liberare la Sicilia dal dominio borbonico. Con l’appoggio di ambienti liberali e patriottici del Regno di Sardegna, raccolse circa mille uomini, molti dei quali giovani idealisti provenienti da diverse regioni italiane. Nella regione siciliana proprio in quel momento era, infatti, in corso una rivolta contro i Borboni, e i liberali locali chiedevano aiuto.

La partenza avvenne nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860 da Quarto, nei pressi di Genova, a bordo dei piroscafi Piemonte e Lombardo, noleggiati dalla compagnia Rubattino. I Mille portarono con sé armi leggere, polvere da sparo, alcune casse di denaro e un’enorme dose di coraggio. Tra loro c’erano anche esuli siciliani che conoscevano il territorio e avrebbero fatto da guida. La traversata fu tutt’altro che tranquilla. La spedizione fece tappa a Talamone, in Toscana, per rifornimenti e reclutare altri volontari, con il rischio di essere intercettata dalla marina borbonica. Tuttavia, grazie all’astuzia e, anche un po’, alla fortuna, Garibaldi riuscì a evitare l’attacco e a proseguire la rotta verso la Sicilia.

La partenza di Garibaldi e dei Mille avvenne con il sostegno più o meno tacito di Cavour, presidente del Consiglio del Regno di Sardegna.

Lo sbarco dei Mille a Marsala

L’11 maggio 1860, i Mille giunsero a Marsala. La scelta della città fu strategica: la presenza di due navi da guerra britanniche, l’Intrepid e l’Argus, nel porto della città dissuase la marina borbonica dall’intervenire, permettendo ai garibaldini di sbarcare senza alcuna opposizione significativa. Durante le operazioni di sbarco, il piroscafo Lombardo si arenò su una secca, ma grazie all’aiuto dei pescatori locali e all’organizzazione dei garibaldini, uomini, armi e rifornimenti furono messi a terra in poche ore.

Questo evento segnò l’inizio di una serie di vittorie che avrebbero portato alla caduta del Regno delle Due Sicilie. Garibaldi proclamò subito di agire in nome di Vittorio Emanuele II, re del Regno di Sardegna, e dichiarò l’intenzione di liberare la Sicilia e l’Italia meridionale dal giogo borbonico.

Il mito dei Mille: uomini comuni, eroi per sempre

Nonostante il numero contenuto, i Mille divennero ben presto un mito. La loro forza non stava nel numero o nell’armamento, ma nell’ideale. Molti di loro indossavano la celebre camicia rossa, simbolo già adottato da Garibaldi durante le sue campagne in Sud America. L’eterogeneità del gruppo, che includeva anche alcuni stranieri, testimoniava il carattere popolare e volontario dell’impresa.

Tra i Mille vi erano figure di rilievo come Nino Bixio, che avrebbe svolto un ruolo fondamentale nelle battaglie successive. Ma c’erano anche volti anonimi, ragazzi che avevano lasciato casa e famiglia per un sogno più grande.

Le prime battaglie e l’avanzata

Dopo lo sbarco dei Mille, Garibaldi e i suoi volontari avanzarono rapidamente nell’entroterra siciliano. Il 15 maggio 1860, affrontarono l’esercito borbonico, per la prima volta, nella battaglia di Calatafimi, ottenendo una vittoria significativa. La battaglia, pur con numeri impari, vide la vittoria dei garibaldini, che grazie alla conoscenza del terreno, al sostegno della popolazione locale e al carisma di Garibaldi riuscirono a sconfiggere un esercito meglio equipaggiato.

Questa vittoria rafforzò il morale dei garibaldini e incoraggiò la popolazione locale a unirsi alla causa. Molti siciliani, infatti, vedevano in Garibaldi un liberatore e si unirono volontariamente alle azioni.

L’avanzata proseguì con la conquista di Palermo e, successivamente, di tutta la Sicilia. Lo sbarco dei Mille innescò una serie di eventi che portarono alla liberazione del Sud Italia nel giro di poche settimane.







L’espansione dell’esercito e la conquista del Sud

Dopo lo sbarco dei Mille, la spedizione ricevette rinforzi significativi. Numerosi volontari provenienti dal Nord Italia e dall’estero si unirono alla causa, formando l’Esercito Meridionale. Con queste forze, Garibaldi proseguì la sua campagna, attraversando lo Stretto di Messina, per arrivare in Calabria e dirigersi verso Napoli, che fu abbandonata da Francesco II di Borbone senza combattere. Il 7 settembre 1860, Garibaldi entrava trionfalmente nella capitale partenopea.

Il successo dello sbarco dei Mille aveva ormai messo in moto un processo irreversibile che avrebbe portato all’unificazione dell’Italia.

L’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II avvenne a Teano, il 26 ottobre. Garibaldi, seppur repubblicano convinto, consegnò i territori conquistati al re, sancendo l’unificazione del Sud con il Regno di Sardegna. L’anno successivo, il 17 marzo 1861, fu proclamato il Regno d’Italia.

La memoria dello sbarco dei Mille

Oggi Marsala ricorda lo sbarco dei Mille come un evento fondamentale nella storia italiana. La città ospita il Museo risorgimentale garibaldino “Giacomo Giustolisi”, che conserva cimeli e documenti legati alla spedizione. Ogni anno, l’11 maggio, si celebrano commemorazioni per ricordare lo sbarco dei Mille e l’inizio del processo di unificazione dell’Italia.

Lo sbarco dei Mille a Marsala rappresenta un momento cruciale nella storia italiana. Quest’azione audace, guidata da Giuseppe Garibaldi, non solo portò alla caduta del Regno delle Due Sicilie, ma accese la speranza di un’Italia unita e libera. Marsala non fu, quindi, solo un punto geografico: fu una scintilla. Una scintilla accesa dal coraggio, alimentata dalla speranza e che ancora oggi illumina la memoria di un’Italia in cerca della sua identità.

Sophia Spinelli