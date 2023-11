Posted on

Lo scandalo degli abusi sessuali nel calcio del Gabon è un’oscura vicenda che ha suscitato sconcerto e indignazione. In un paese in cui il calcio è seguito con passione e venerazione, le rivelazioni degli abusi perpetrati su giovani talenti hanno scosso profondamente la comunità sportiva e la società nel suo complesso.

In Africa, il Gabon è stato recentemente scosso da uno scandalo che ha rivelato gli orrori degli abusi sessuali perpetuati per anni nei circoli del calcio nazionale. Questa storia, emersa grazie al programma BBC Africa Eye, ha gettato una luce cruda su un problema persistente, scuotendo profondamente il mondo dello sport e suscitando indignazione in tutto il mondo.

Già nel dicembre 2021, il quotidiano britannico The Guardian aveva denunciato questi abusi, che avevano portato all’arresto di quattro allenatori, tra cui Patrick Assoumou Eyi, noto come “Capello”. Tre di loro rimangono tuttora in carcere.

Il documentario della BBC intitolato “Predatori in campo. Dentro il più grande scandalo calcistico africano” ha rivelato che nel corso degli anni sono stati fatti vari tentativi di segnalare questi abusi alle autorità competenti. Nel 2019, l’ex giocatore della nazionale del Gabon, Parfait Ndong, aveva fondato la sua accademia di calcio nel paese e aveva cercato di attirare l’attenzione sul problema. Tuttavia, le sue denunce erano state ignorate e avevano portato a poco.

Al centro di queste terribili accuse, c’era “Capello”, un allenatore delle nazionali giovanili del Gabon con un potere immenso nel mondo del calcio. Era lui a decidere chi avrebbe giocato e chi no, e veniva idolatrato dai responsabili dei centri di formazione e delle accademie calcistiche.

Nonostante le gravi accuse, è stato solo nel dicembre 2021 che la FIFA ha avviato un procedimento di indagine preliminare condotto dal comitato etico di Fegafoot, l’associazione calcistica nazionale del Gabon. “Capello” è stato sospeso da tutte le attività legate al calcio, ma la camera investigativa della FIFA ha formalizzato l’indagine preliminare solo nel maggio 2022.

Molte persone hanno testimoniato di aver subito abusi nel corso degli anni, ma l’omertà sembrava diffusa. Loic Alves, consulente legale della FIFPRO, sindacato globale dei calciatori professionisti, ha denunciato il conflitto di interessi di Fegafoot nel condurre le indagini. Non si può fidare di un’entità che è stata coinvolta negli abusi.

Patrick Assoumou Eyi ha ammesso le sue terribili azioni e rimane in attesa di sentenza in carcere. Gli altri allenatori arrestati negano le accuse, ma le domande sulle autorità che erano a conoscenza di questi abusi e quando lo erano rimangono insolute.

Un testimone diretto che ha subito abusi quando era giovane ha dichiarato di poter parlare solo perché è all’estero; se fosse ancora in Gabon, la sua vita sarebbe in pericolo. Ha sollevato domande scomode: quanto tempo sapevano le autorità e non hanno fatto nulla? Le responsabilità si estendono fino ai vertici, ma sembra che si stiano facendo sforzi per nascondere la verità.

Rémy Ebanega, fondatore del primo sindacato di calciatori professionisti del Gabon, ha sottolineato l’inerzia della FIFA e della CAF nel sospettato scandalo. Mentre “Capello” è stato sospeso, Pierre-Alain Mounguengui, responsabile di Fegafoot, è rimasto in carica ed è stato rieletto nell’aprile 2022. Anche se è stato arrestato e accusato di “omessa denuncia di crimini di pedofilia”, la FIFA non lo ha sospeso, permettendogli di continuare a gestire Fegafoot dal carcere.

La CAF ha sostenuto l’innocenza di Mounguengui fino a prova contraria e ha obiettato alla sua detenzione. Anche il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha visitato il Gabon, dimostrando un sostegno discutibile alle autorità coinvolte.

Nonostante le accuse gravi e le denunce dei testimoni, sembra che i vertici del calcio del Gabon siano rimasti al potere. E mentre le promesse di azioni adeguate vengono fatte da tutte le parti coinvolte, la verità rimane elusiva. Questo scandalo sconcertante continua a gettare ombre oscure sul mondo dello sport in Gabon, richiedendo un’indagine approfondita e azioni decisive per assicurare che giustizia sia fatta e che gli abusi non abbiano più spazio nel calcio gabonese.