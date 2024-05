Il fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai in Venezuela si è sempre più aggravato negli ultimi mesi, fino a raggiungere la recente scomparsa del ghiacciaio venezuelano Humboldt, conosciuto anche come “La Corona”. Quest’ennesima catastrofe ambientale ha sollevato gravi preoccupazioni tra gli scienziati e gli ambientalisti di tutto il mondo. L’evento, che segna la fine di un’era per il Venezuela, rappresenta anche un campanello d’allarme per i cambiamenti climatici in corso su scala globale. La preoccupazione sorta dalla scomparsa dell’Humboldt è significativa: il Venezuela infatti è uno dei paesi dell’America Latina che ospita la catena montuosa della Sierra Nevada de Mérida, che comprendeva sei ghiacciai.

L’Humboldt era rimasto l’unico ghiacciaio a non sparire, dopo lo scioglimento degli altri cinque nel 2011. Oggi, il fenomeno catastrofico dello scioglimento dei ghiacciai in Venezuela ha colpito anche lui. Il paese ha evidenziato le implicazioni ambientali, socio-economiche e culturali di questa perdita irreparabile, oltre all’urgenza di adottare misure concrete per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere le risorse naturali del nostro pianeta per le generazioni future.

La perdita dell’Humboldt: lo scioglimento dei ghiacciai in Venezuela continua

Il ghiacciaio venezuelano Humboldt, noto anche come “la Corona”, ha recentemente subito uno scioglimento che ha superato di gran lunga le previsioni degli scienziati. Inizialmente classificato come ghiacciaio, è stato ora riclassificato come campo di ghiaccio, segnando un momento storico per il Venezuela e per il mondo intero. Questo evento segna il triste epilogo di una serie di cambiamenti climatici che hanno interessato la regione andina con lo scioglimento dei ghiacciai in Venezuela, che ha comportato profonde implicazioni per l’ecosistema globale e per la vita delle persone che dipendono da questi ghiacciai.

Dopo la dichiarazione dello Stato dell’America Latina, avvenuta pochi giorni fa, anche il Venezuela ha detto addio ai ghiacciai, dopo un lento scioglimento dal 2011. Molti degli scienziati che hanno osservato a lungo questo fenomeno, hanno sottolineato che lo scioglimento dei ghiacciai in Venezuela è dovuto alle temperature da record e il caldo afoso che ha portato El Nino in tutta l’America centrale e Latina.

La rapida scomparsa del ghiacciaio Humboldt

L’evoluzione del ghiacciaio Humboldt è stata sorprendentemente veloce e inattesa. Originariamente parte di una serie di sei ghiacciai nella catena montuosa della Sierra Nevada de Mérida, il ghiacciaio Humboldt era l’ultimo rimasto dopo la scomparsa degli altri cinque nel 2011. Anche il ghiacciaio Humboldt non è riuscito a resistere allo scioglimento accelerato, riducendosi a meno di due ettari di superficie.

Nella regione andina del Venezuela, sono state registrate delle temperature al di sopra del normale rispetto al clima tropicale che ogni anno registra il paese. Questo rapido declino ha portato gli scienziati a riclassificare il ghiacciaio come nevaio, indicando la fine di un’era per il Venezuela e per la sua geografia glaciale.

In un’intervista del The Guardian a Maximiliano Herrera, climatologo e storico del meteo, si sottolinea che, mentre gli altri paesi hanno perso i loro ghiacciai decenni fa, “il Venezuela è l’unico stato ad averli persi in tempi moderni”. Ha poi aggiunto che lo scioglimento dei ghiacciai in Venezuela, in tempi moderni, non è un caso isolato: presto anche Indonesia, Messico e Slovenia saranno prossimi a perdere parte dei ghiacciai, dopo aver registrato picchi di caldo atroce negli ultimi mesi.

Le implicazioni locali e globali della perdita dei ghiacciai

La scomparsa del ghiacciaio Humboldt ha conseguenze che vanno ben oltre i confini del Venezuela. I ghiacciai svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima e nell’apporto di acqua dolce a molte regioni del pianeta. La loro perdita compromette non solo l’equilibrio idrologico locale, ma anche il ciclo globale dell’acqua. Inoltre, i ghiacciai sono habitat unici per la vita selvatica e svolgono un ruolo importante nella cultura e nella cosmovisione delle comunità che li circondano. La loro scomparsa mette in pericolo non solo la biodiversità, ma anche la sopravvivenza di milioni di persone che dipendono dalle risorse idriche provenienti da questi ghiacciai.

Il Venezuela in particolare, vede questa perdita come un danno alla propria identità culturale, prima ancora che ambientale. Sulle Ande e sui ghiacciai infatti, la popolazione locale ha costruito la propria quotidianità, per poi usufruire anche di un business legato al turismo. Lo scioglimento dei ghiacciai in Venezuela dà il vivo segnale che i cambiamenti climatici sono sempre più continui e repentini e che a nulla servirà qualsiasi tentativo di salvare i ghiacciai o le bellezze naturali del mondo.







Infatti, oltre alle conseguenze ambientali, la scomparsa dei ghiacciai ha anche gravi implicazioni socio-economiche. Le comunità che dipendono dai ghiacciai per l’approvvigionamento idrico, l’agricoltura e il turismo si trovano improvvisamente a dover affrontare una realtà senza precedenti. La mancanza di risorse idriche potrebbe portare a conflitti e tensioni sociali, mentre l’agricoltura e il turismo potrebbero subire gravi contraccolpi. Inoltre, molte popolazioni indigene considerano i ghiacciai sacri e la loro scomparsa rappresenta una perdita culturale irreparabile.

L’urgenza di azioni concrete sui cambiamenti climatici

Lo scioglimento dei ghiacciai in Venezuela è solo un segno tangibile dei cambiamenti climatici in corso in tutto il mondo. Paesi come l’Indonesia, il Messico e la Slovenia potrebbero essere i prossimi ad affrontare la scomparsa dei loro ghiacciai. È urgente che la comunità internazionale agisca con determinazione per contrastare i cambiamenti climatici e mitigare i loro effetti.

Le politiche di adattamento e mitigazione devono essere implementate con urgenza per proteggere gli ecosistemi vulnerabili e garantire la sopravvivenza delle comunità colpite. Solo attraverso un impegno globale condiviso possiamo sperare di salvare ciò che resta della nostra preziosa criosfera e preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

Di fronte a una crisi così complessa e urgente, è fondamentale unire gli sforzi a livello globale per affrontare i cambiamenti climatici. I governi, le organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato devono lavorare insieme per ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi vulnerabili e promuovere la resilienza delle comunità colpite. Solo attraverso un impegno globale e coordinato possiamo sperare di invertire il corso dei cambiamenti climatici e salvaguardare il futuro del nostro pianeta.

Intanto però, sempre più drastica è la situazione dei ghiacciai in giro per il mondo. Dai dati e gli studi pubblicati da organizzazioni e associazioni, tutti i ghiacciai del mondo sono in via di scioglimento. In Groenlandia, ad esempio, si registra sempre di più un’innalzamento del mare e una riduzione del ghiaccio dai primi anni 2000. Insomma, anche La Corona non è la conseguenza di un piccolo disagio ambientale nelle zone tropicali, ma una punta di iceberg che si sta sempre più sciogliendo.

Lucrezia Agliani