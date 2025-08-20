20 agosto 1981: dopo 60 giorni di sciopero della fame muore Michael Devine. L’ultimo dei prigionieri dell’IRA che avevano iniziato la protesta per l’indipendenza dell’Irlanda del Nord e contro la repressione britannica. Pochi mesi prima era già morto Bobby Sands, nell’indifferenza del governo inglese guidato da Margaret Thatcher. Ma qual è la storia e le contraddizioni del movimento per l’indipendenza nord-irlandese?

Origini del conflitto: la nascita della Repubblica d’Irlanda

Le origini del conflitto nordirlandese risalgono all’epoca elisabettiana, quando nel XVI secolo l’isola viene definitivamente conquistata dall’impero britannica, che impone la religione anglicana alla popolazione prevalentemente cattolica. Solo alla fine dell’ottocento, però, la questione irlandese si pone all’attenzione del Parlamento londinese, sulla spinta degli ideali della rivoluzione d’oltreoceano e dei moti nel vecchio continente.

Così, nella settimana di Pasqua del 1916 i militanti dell’Irish Volunteers insorgono, e la dura repressione britannica finisce per rafforzare la causa: alle elezioni inglesi, il Partito Nazionalista irlandese ottiene 73 seggi, ma rifiutandosi di andare a Westminster si riunisce in assemblea a Dublino, dove proclama la nascita della Repubblica d’Irlanda. Dalle organizzazioni paramilitari dei moti nasce, poi, l’IRA, che sotto la guida di Michael Collins prende le redini del conflitto con azioni di guerriglia, obbligando Londra alla soluzione diplomatica: viene approvato il “Government of Ireland Act” (1920).

L’Irlanda viene divisa in due entità giuridiche, con altrettanti parlamenti a Belfast e Dublino. Solo la regione dell’Ulster, a maggioranza protestante, resta nel Regno Unito. Ma l’indipendenza completa si raggiungerà solo con il consolidarsi delle sue istituzioni nel 1937, quando viene redatta la nuova Costituzione. L’IRA riconoscerà lo Stato irlandese solo alla fine degli ’40, vietando qualunque azione militare nei confronti della neonata entità istituzionale. Ma la storia del movimento è solo iniziata.

Sunday Bloody Sunday

La tensione si riaccende a causa delle violenze perpetrate dalle milizie protestanti dell’Ulster nei confronti dei cattolici. Nel 1968, la città di Derry è attraversata da una manifestazione ferocemente repressa dalla polizia, innescando una dialettica di violenza tra IRA e forze paramilitari protestanti. Cominciano i cc.dd. troubles (“disordini”): mentre Belfast chiede l’aiuto dell’esercito britannico per la repressione dei moti, aumentano le adesioni all’IRA, soprattutto tra i giovani.

Il 30 gennaio 1972, sempre a Derry, un corteo di 15mila persone protesta contro l’internamento senza processo di diversi prigionieri politici (c.d. “operazione Demetrius”). Il primo battaglione Paracadutisti dell’Esercito britannico apre il fuoco sulla folla disarmata, in fuga e durante le procedure di soccorso, causando 14 vittime e altrettanti feriti. Una prima inchiesta assolverà pienamente i soldati, ma sarà ribaltata nel 2010 da una nuova sentenza che definirà l’operato dell’esercito come “ingiustificato e ingiustificabile”. L’allora Primo Ministro, David Cameron, presenterà a tutti i manifestanti scuse formali.

Da qui, si moltiplicano le azioni di guerriglia, anche contro obiettivi civili. Londra assume direttamente il governo della regione, promulgando leggi con pesanti limitazioni alla libertà personale. Alla fine degli anni ’70, sia l’IRA che il Sinn Féin (“Noi stessi”, partito nazionalista irlandese attivo già dai moti di pasqua del 1916) iniziano a cercare anche la partecipazione elettorale, caratterizzata da idee socialiste, anticapitaliste e dal principio dell’astensionismo: chiunque ottenga il seggio a Westminster, non è autorizzato a partecipare ai lavori parlamentari.









Lo sciopero della fame: Bobby Sands e gli hunger strikers

Con l’ascesa al potere nel ‘79 dei conservatori in Irlanda del Nord, si inasprisce la repressione e con questa il numero dei ribelli incarcerati. Nel marzo del 1981, i detenuti repubblicani dell’IRA e dell’INLA cominciano uno sciopero della fame a staffetta nei famosi H-Blocks della struttura penitenziaria di “Maze”, cercando di prolungare l’impatto sull’opinione pubblica. Viene richiesto il riconoscimento dello status di prigioniero politico, che portava con se il diritto di associazione con altri detenuti, di ricevere posta e usufruire di attività ricreative.

Il primo a rifiutare il cibo è Bobby Sands, che dopo la morte del parlamentare Frank Maguire fu candidato per coprire il seggio lasciato vuoto. Per poco più di mille voti, ad aprile diventa il membro più giovane del Parlamento britannico. Neanche un mese dopo, a ventisette anni, Sands muore nell’ospedale della prigione dopo 66 giorni di sciopero della fame. L’annuncio della sua morte scatena rivolte in tutta l’Irlanda del Nord, e al suo funerale partecipano più di centomila persone.

Altri dieci hunger strikers muoiono nelle settimane successive, la maggior parte dei quali presenta segni di percorse sul corpo: l’ultimo è Michael Devine, che muore il 20 agosto di 44 anni fa. La protesta non porta a cambiamenti nell’immediato, data l’intransigenza del governo di Margaret Thatcher, ma incrementa la rilevanza internazionale della questione irlandese e consolida la strategia della partecipazione istituzionale dei movimenti indipendentisti rafforzando il Sinn Féin, braccio politico-istituzionale dell’IRA.

L’escalation di tensioni e l’accordo del Venerdì Santo

La fermezza del governo guidato da Thatcher comporta un’escalation di violenze, che culmina nell’attentato del 1984 al Gran Hotel di Brighton, dove si teneva il congresso del Partito Conservatore britannico. Ma le pressioni del presidente Usa Ronald Reagan, di origine protestante irlandese, spingono la premier Thatcher a cercare una soluzione negoziale. Nel 1985 viene riconosciuta la competenza dell’esecutivo irlandese rispetto agli affari interni delle regioni settentrionali, determinando l’inizio di una collaborazione tra Dublino e Washinton che isolerà l’IRA, riducendone lo spazio di manovra.

Più volte i governi di Irlanda e Regno Unito si dichiarano disponibili a trattare col movimento repubblicano, e più volte Gerry Adams, presidente del Sinn Féin, proclama il cease fire per consentire al suo partito di svolgere i colloqui, ma solo nel 1998 si raggiunge un accordo. La mattina del Venerdì Santo, rappresentanti di unionisti protestanti e di nazionalisti, con il sostegno del mediatore statunitense George Mitchell, firmano un trattato con Londra che sancisce la sovranità popolare, istituendo l’Assemblea e l’esecutivo dell’Irlanda del Nord.

Su pressione dell’autonomo governo nord-irlandese, l’IRA dichiara nel 2001 di voler abbandonare le armi e nel 2005 proclama ufficialmente la fine della lotta armata.

L’attualità dopo Brexit e politiche del 2022

Nel 2022, per la prima volta nella storia, il Sinn Féin vince le elezioni, aggiudicandosi il diritto di nominare il Premier. La vittoria sembra essere dovuta all’insoddisfazione per l’amministrazione unionista più che ad una rinascita di un sentimento nazionalista, soprattutto per come sono state affrontate le conseguenze della Brexit. Fino al 2016, infatti, il mercato unico e la libera circolazione di persone e lavoratori avevano mitigato le spinte secessioniste, permettendo ai cittadini nordirlandesi una piena mobilità su tutta l’isola.

Al contrario, il protocollo dell’Irlanda del Nord, accordo commerciale che introduce controlli doganali per merci provenienti dal Regno unito ridisegnando i confini tra i due stati, secondo molti unionisti avrebbe contribuito ad aumentare la distanza tra le due sponde del mare creando un regime fiscale differente per la regione dell’Ulster. In sostanza, fino alla modifica dell’accordo con il c.d. Schema Windsor, le sei contee dell’Irlanda del Nord erano rimasta nel mercato unico europeo nonostante la Brexit

Dopo la vittoria alle elezioni del 2022, abbiamo aspettato ben due anni prima di vedere la formazione del nuovo governo, a causa il boicottaggio del partito unionista il cui contributo è necessario secondo l’accordo del Venerdì Santo. Solo il 3 febbraio del 2024, la vicepresidente del Sinn Féin Michelle O’Neil ha scritto la storia, diventando prima ministra dell’Irlanda del Nord. Le divisioni restano ma sembrano attenuate, nonostante O’Neill preferisca parlare di “Nord dell’Irlanda” invece di “Irlanda del Nord”.

Lorenzo Faranda