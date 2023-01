Che rapporto c’è tra deforestazione e siccità? Le ricerche suggeriscono che esiste un cosiddetto “ciclo di feedback” tra i due

Il cambiamento climatico sta causando cambiamenti significativi nei modelli meteorologici in tutto il mondo. Gli impatti negativi non possono essere sottovalutati: scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello dei mari e delle temperature, ondate di calore e perdita di specie animali.

Un’altra conseguenza dei cambiamenti climatici sono le gravi siccità, che secondo gli scienziati possono portare alla deforestazione di massa, peggiorando così la situazione.

Le aree che soffrono di una mancanza cronica di acqua – per giorni, mesi o anni – hanno meno umidità rispetto alle condizioni normali.

Gli effetti più dannosi della siccità sull’ambiente sono la scarsa qualità dell’acqua e dell’aria, la mancanza di acqua potabile, la diffusione di malattie, la possibile comparsa di insetti, la distruzione di specie acquatiche e dei loro habitat, la perdita di raccolti e carenza di cibo, l’aumento del numero di incendi, i problemi per i servizi igienico-sanitari e per la gestione dei rifiuti.

La deforestazione, invece, può essere dannosa per interi ecosistemi. Può portare all’estinzione o alla messa in pericolo di animali e piante, al rilascio di grandi quantità di CO2 nell’atmosfera, a cambiamenti nelle precipitazioni e nei modelli meteorologici e alla distruzione di paesaggi naturali, spesso irrecuperabili.

Non esiste un’unica ragione per cui si verificano siccità e deforestazione. Si tratta piuttosto di una combinazione di fattori che portano a questi cambiamenti ambientali.

La siccità può portare alla deforestazione e una consistente deforestazione può portare a siccità di lunga durata in una determinata area.

Una regione vulnerabile del mondo che deve affrontare siccità e deforestazione è la Foresta Amazzonica. Essa soffre di una riduzione delle precipitazioni, che è fondamentale per la sua sopravvivenza quando si verifica la deforestazione.

Gli ecosistemi forestali e rurali sono soggetti a vari cambiamenti fisiologici e strutturali nelle aree in cui la siccità stagionale è comune. Quest’ultima causa la mortalità degli alberi in condizioni climatiche mutevoli, rendendo quasi impossibile per le foreste espandersi e prosperare in un ecosistema.









Alcuni scienziati ritengono che la deforestazione causata dall’uomo sconvolga e danneggi l’ambiente a tal punto da rendere inevitabili gravi siccità. Poiché gli alberi svolgono un ruolo significativo nel ciclo dell’acqua di un’area, la deforestazione può causare inondazioni e siccità. Se le precipitazioni sono eccessive e non ci sono abbastanza alberi che fungano da spugne, l’acqua non può andare nel sottosuolo e si verificano inondazioni. Senza precipitazioni, gli alberi muoiono.

In Africa, la deforestazione diffusa è in parte responsabile di gravi siccità. Il continente è noto per le sue condizioni climatiche fluttuanti, che spesso passano dall’aridità all’umidità. Il Kenya è un Paese fortemente colpito dalla deforestazione e soffre di condizioni di siccità a lungo termine.

Gli effetti del cambiamento climatico si ripercuotono anche sulla regione della Guinea e sono direttamente collegati alla deforestazione. Nel 2019, gli agricoltori hanno espresso frustrazione nei confronti del governo perché la deforestazione ha causato gravi siccità che hanno compromesso i loro raccolti. Il disboscamento delle foreste ad altitudini più elevate causa la mancanza di piogge e la conseguente siccità. Questo ha un impatto sulla capacità degli agricoltori di produrre cibo per le loro comunità e di guadagnarsi da vivere.

In India, diverse regioni soffrono di gravi siccità, come il Bengala occidentale, il Bihar e il Jharkhand. Queste aree sono densamente popolate, quindi le implicazioni sono di vasta portata a causa dei loro impatti socioeconomici negativi. Dal 2000 al 2019, più di un miliardo di persone solo in questo Paese sono state colpite dalla siccità, il secondo peggior disastro dopo le inondazioni.

Allo stesso tempo, la deforestazione in una regione può causare cambiamenti nei modelli meteorologici a grande distanza. L’abbattimento degli alberi in Amazzonia, ad esempio, sta causando siccità negli Stati Uniti, soprattutto in California, Texas e Nuovo Messico.

La deforestazione è un problema particolarmente grave anche in Paesi come il Brasile e l’Indonesia. Tuttavia, con politiche efficaci è possibile evitare la deforestazione e i suoi impatti negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica.

Inoltre, se la deforestazione si arresta, potrebbero verificarsi meno siccità. Se le siccità diventano meno frequenti, le foreste possono sopravvivere, espandersi e coprire più terreno. Possono quindi fornire risorse essenziali, favorire la biodiversità e sostenere i mezzi di sussistenza e le comunità rurali.

Al vertice sul clima COP26 dello scorso anno, più di 100 leader mondiali si sono impegnati a porre fine alla deforestazione entro il 2030. L’impegno prevedeva 19,2 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati per porre fine e invertire la deforestazione;

tuttavia, un’iniziativa simile nel 2014 non è riuscita a rallentarla. Per questo motivo, alcuni esperti rimangono scettici sul fatto che la deforestazione possa cessare veramente fino a quando ci saranno alberi da tagliare.

Una cosa è certa: poiché il ciclo di feedback siccità-deforestazione continua a contribuire al peggioramento dell’ambiente naturale, avremo bisogno di leggi forti e azioni significative per fermarlo una volta per tutte.

David Angelelli

