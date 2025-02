Il 2023 ha visto un significativo momento di riflessione sul tema della povertà in Italia, con un evento di grande rilevanza che ha avuto luogo nella storica Sala della Regina della Camera dei deputati. L’incontro, dal titolo “Lobbying e Advocacy contro la povertà”, è stato organizzato grazie alla collaborazione tra Caritas Italiana, la Sapienza Università di Roma e FB & Associati, la principale società indipendente in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying. Questo evento ha avuto l’intento di analizzare e discutere le soluzioni al crescente problema della povertà nel nostro Paese, ponendo l’accento sull’importanza dell’impegno politico e sociale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo.

I dati della povertà in Italia

Uno degli elementi centrali della giornata è stato l’analisi dei dati presentati nel Rapporto Caritas sulla povertà, che ha mostrato un quadro preoccupante riguardo all’aumento delle difficoltà economiche per gran parte della popolazione italiana. Il rapporto ha ricordato un incremento significativo delle richieste di aiuto dal periodo pre-Covid, con un aumento di oltre il 40% nell’arco di soli tre anni. Un dato che rivela la crescente disuguaglianza sociale e le difficoltà economiche che continuano a colpire milioni di italiani, in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel 2023, sono stati circa 270.000 i cittadini italiani che hanno ricevuto supporto dai servizi offerti da Caritas, un numero che dimostra l’allarmante estensione del fenomeno. Questo dato è stato presentato con una particolare attenzione al contesto post-pandemia, che ha accentuato disuguaglianze e difficoltà economiche già esistenti. L’aumento delle richieste di aiuto è stato correlato a una serie di fattori, tra cui l’inflazione, la disoccupazione, e la crescente difficoltà nell’accedere a servizi essenziali, come la sanità e l’istruzione.

Lobbying e Advocacy: strumenti fondamentali per il cambiamento sociale

Il ruolo del lobbying e dell’advocacy emerge come fondamentale in questo contesto, come ribadito durante l’incontro. Questi strumenti, spesso considerati controversi, sono in realtà essenziali per sensibilizzare le istituzioni e la società civile sulle problematiche legate alla povertà. L’evento ha messo in luce come la difesa dei diritti delle persone vulnerabili e la promozione di politiche efficaci siano obiettivi che non possano essere raggiunti senza una strategia di advocacy ben strutturata.

Il lobbying, se condotto in modo trasparente e in linea con gli interessi collettivi, può infatti contribuire a creare un dialogo fruttuoso tra le istituzioni politiche, le organizzazioni della società civile e il mondo imprenditoriale.

Un altro aspetto rilevante del convegno è stato l’importante ruolo svolto dalla collaborazione tra Caritas Italiana, Sapienza Università di Roma e FB & Associati. Caritas, come punto di riferimento per l’assistenza alle persone in difficoltà, ha portato la sua esperienza diretta sul campo, mentre Sapienza Università di Roma ha contribuito con il suo bagaglio di ricerca accademica e analisi critiche sulla povertà. FB & Associati, infine, ha fornito il supporto in termini di strategie di advocacy e lobbying, con un approccio basato sull’efficacia delle politiche pubbliche.

La combinazione di competenze in ambito sociale, accademico e professionale ha permesso di dare vita a proposte più complete e articolate, in grado di affrontare in modo globale il problema della povertà e delle disuguaglianze economiche.

Le soluzioni proposte

Il convegno ha anche offerto uno spazio di discussione su possibili soluzioni per contrastare la povertà in Italia. La povertà, infatti, è un fenomeno complesso che non può essere risolto da un singolo attore, ma richiede l’impegno coordinato di tutti i livelli di governo. Le proposte emerse durante l’incontro sono state orientate verso l’adozione di politiche più inclusive e mirate a ridurre le disuguaglianze economiche, a partire da una maggiore attenzione alla creazione di posti di lavoro e alla redistribuzione delle risorse.

In particolare, è stato suggerito di ampliare le reti di protezione sociale, rendendole più accessibili e capaci di rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa o familiare.

Testimonianze ed esperienze dirette

Oltre alla dimensione istituzionale, l’incontro ha anche dato voce a rappresentanti della società civile, che hanno potuto condividere le loro esperienze dirette con il fenomeno della povertà. Queste testimonianze hanno arricchito il dibattito, portando alla luce l’aspetto umano e quotidiano di una problematica che, troppo spesso, viene trattata in modo astratto e distante dalla realtà delle persone. La voce delle persone in difficoltà è stata fondamentale per capire in modo più profondo come intervenire in modo efficace.

