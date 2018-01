Impossibile dimenticare quelle immagini, così sfocate e prive di colori, così diverse dai video di oggi ma allo stesso tempo spaventosamente vicine, degli orrori compiuti sotto il segno della svastica.

In questi giorni, in vista della giornata della memoria, riaffiorano quei video, quelle foto, i racconti di chi, da una parte e dall’altra, ha vissuto quei terribili anni. Testimonianze drammatiche tramandano un riflesso sfocato dal tempo del crimine contro l’umanità che è stato l’olocausto.

Davanti a tali evidenze non ci si può che chiedere come è potuto accadere. Come si è potuta perpetrare tanta malvagità sotto gli occhi dei nostri nonni e bisnonni?

Si può arrivare a credere che gli uomini fossero diversi, creature più malvagie e che per volere divino quei semi-demoni si siano estinti. Come è possibile che una società civile abbia permesso al Nazismo di giungere al potere?

Un piano ben studiato

La verità è che gli esseri umani sono gli stessi, in qualsiasi epoca. Il nazismo non ha proliferato in una società di demoni, ma di persone come noi. Ha potuto farlo con un piano, ben studiato e realizzato, che ha fatto leva su tecniche di persuasione quanto mai subdole e raffinate. Nessun dettaglio è stato tralasciato.

Il simbolo di questa pianificazione è per l’appunto una svastica nera, un simbolo chiaro ed efficace, scelto per rassicurare le masse prima di diventare LA Svastica.

Nell’immaginario collettivo il nazismo lo vediamo già in tutto il suo ““splendore””. Un Hitler invasato e aggressivo pronto a smuovere folle interminabili nelle piazze. Una schiera di soldati e generali impettiti sugli enormi palchi. Eserciti armati e pronti all’azione. Campi di concentramento crudelmente organizzati e gestiti da orde di militari spietati e alti ufficiali sadici quanto efficienti. Tutti accompagnati dall’imperioso saluto nazista a braccio teso verso l’alto adornato orgogliosamente con la svastica nera.

Prima di tutto questo, però, c’è stata un’ascesa al potere che è passata attraverso il voto dei cittadini.

Ci sono molti fattori che Hitler e il suo partito Nazionalsocialista hanno sfruttato. Una grande insoddisfazione dovuta alla sconfitta nella prima guerra mondiale, principalmente. Poi la povertà e le già discusse teorie antisemite che in quegli anni stavano riscontrando un grande successo. Tutto sempre accompagnato da un’attentissima propaganda.

La svastica

Il simbolo, terrificante, quasi innominabile, scelto da Hitler è la svastica, dunque. Perché?

La svastica vanta una grande storia e racchiudeva in sé una moltitudine di significati. La traduzione del termine dal sanscrito sta per: “piccola cosa che porta fortuna”. Un significato davvero lontano dal male che ha accompagnato. Ricorda un po’ l’antichissimo controsenso riguardante uno dei primi angeli creati da Dio il cui nome significa “portatore di luce”: Lucifero.

La svastica ha origini antichissime (quasi 3000 anni prima di Cristo) e nasce come simbolo del sole e del moto dell’universo. Nel primo novecento era già un simbolo largamente utilizzato come portafortuna o come logo aziendale. Di seguito una serie di fotografie in cui si testimonia l’utilizzo della svastica in vari contesti.

La scelta definitiva, però, ricadde su questo simbolo essenzialmente per un errore storico. Si pensava infatti che la “razza” Germanica discendesse da un popolo Indo-iranico a cui si attribuiva la creazione della svastica: gli ari. Ma si trattava di popolazioni diverse con in comune solo la lingua. Il simbolo, inoltre, era molto più antico.

L’intento, quindi, è stato quello di utilizzare un simbolo familiare, quasi rassicurante, per accaparrarsi la fiducia e il voto dei tedeschi e al contempo esprimere l’odio antisemita. In molti aspetti, inoltre, si tratta di una strategia molto simile a quella utilizzata dal marketing contemporaneo. Basti pensare, come esempio, al nuovo logo della Juventus o al simbolo dell’università Vanvitelli. Simboli semplici, espressivi e d’effetto in luogo di altri più complessi. Cosa più importante sono facili da riprodurre e immediatamente riconoscibili.

La banalità del male

La bandiera non fu che uno dei tanti dettagli curati in modo magistrale dal partito nazionalsocialista per imporsi sulla scena mondiale. Attraverso propaganda e promesse destinate ad attirare l’attenzione del popolo tedesco in crisi sfruttarono un concetto ben descritto dalla metafora della rana e la padella.

Se si mette una rana in una pentola piena d’acqua bollente essa salterà via. Ma se la si mette in acqua fredda e la si riscalda un po’ alla volta la rana ci si abituerà e ci morirà dentro senza fare nulla.









Ecco come esseri umani come noi si sono lasciati convincere. Un processo graduale, che ha sfruttato il terreno fertile preesistente, ha reso tutti inconsapevoli di ciò che stava accadendo. I militari che eseguivano gli ordini, giustiziando e vessando milioni di ebrei, come una qualsiasi giornata di lavoro. Un concetto ben descritto dal saggio “la Banalità del Male” di Hannah Arendt. I milioni di civili che vivevano la situazione quasi fosse giusta così. Un chiaro scorcio lo da Luca Goldoni nel suo Libro “Benito contro Mussolini” in cui fa capire come gli Italiani dell’epoca vivevano il fascismo come un normale governo a cui ubbidire per il bene dello stato.

La morale è lapalissiana. Giudicare il male a posteriori è assai facile. Ciò che bisogna fare è rendersene conto nel momento in cui il male sta per prendere il sopravvento. La malvagità si veste spesso di persuasione e grafiche accattivanti per gettarci in una pentola di acqua fredda, ammaliarci e farci abituare …

… per poi accendere il gas.

Carrieri Cesare Luca