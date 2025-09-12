Arriva il divieto alle terapie di conversione in Olanda, che rende punibile sottoporre forzatamente persone omosessuali o transgender a terapie di conversione. La legge criminalizza le terapie che prevedono l’uso di elettroshock e pratiche di guarigione basate sulla fede. Anche i preti, gli operatori pastorali e le organizzazioni confessionali dovranno rispettare il divieto.

Cosa sono le terapie di conversione

Sono pratiche che vengono attuate su persone spesso non consenzienti per cambiarne l’orientamento sessuale, l’identità di genere o altre caratteristiche legate all’identità della persona. Possono spaziare da terapie comportamentali o pseudo-psicologiche a preghiere ed altre osservanze religiose.

Le ricerche condotte dalla comunità scientifica non sono mai riuscite a riprodurre i risultati dichiarati dalle associazioni che promuovono queste pratiche. Anzi, tali ricerche ne hanno evidenziato la pericolosità. Di conseguenza, l’opinione delle organizzazioni mediche e psichiatriche è che non esista una prova scientifica ed attendibile del loro funzionamento, ed anzi possono portare a danni psicologici importanti.

Cosa sta succedendo in Olanda

Proprio in questi giorni la Tweede Kamer, la Camera bassa eletta a suffragio universale, ha dato il via libera al divieto delle terapie di conversione. La proposta di legge, avanzata dal partito social-liberale D66 insieme al liberale VVD, ha ottenuto il sostegno della maggioranza parlamentare.

Ora il testo dovrà passare alla Eerste Kamer, la Camera alta. Poiché nei Paesi Bassi vige un bicameralismo imperfetto, il Senato può soltanto approvare o respingere in via definitiva quanto deciso dalla Camera bassa. Visti i risultati della prima decisione, si spera che l’approvazione sia solo una formalità.

Tuttavia l’Olanda è governata dalla destra, con il primo ministro Dick Schoof caduto lo scorso giugno a causa del ritiro del Partito per la Libertà (PVV) dall’esecutivo. Anche alle votazioni del 29 ottobre l’estrema destra di Geert Wilders è avanti nei sondaggi, perciò si è dovuti scendere a compromessi.

Poiché inizialmente i partiti Nuovo Contratto Sociale, Democratici Cristiani e Movimento Contadini-Cittadini si erano opposti, impedendo di raggiungere la maggioranza, i Cristiano-Democratici hanno dovuto concedere che sia punibile solo il tentativo “sistematico” e “invasivo” di cambiare l’identità di genere e/o l’orientamento sessuale di una persona. Quindi per esempio, una conversazione in cui un prete sconsiglia a un omosessuale di vivere il proprio orientamento non sarà punibile.

Il deputato cristiano-democratico Derk Boswijk è infatti convinto che i colloqui pastorali non rientrino nell’ambito di applicazione della legge. “Tuttavia, i colloqui volti a modificare o reprimere l’orientamento di qualcuno devono essere strutturali, involontari e drastici, rendendo chiaro che un colloquio pastorale non rientra in tale ambito. Ne abbiamo discusso anche nel dibattito“, ha dichiarato Boswijk al Nederlands Dagblad.

Questa proposta di legge è infatti stata rimandata per anni, con la scusa che vietare le terapie di conversione andasse in contrasto con il diritto di manifestare liberamente la propria religione, e persino fino alla settimana scorsa, prima della riscrittura della bozza, sembrava impossibile trovare un accordo con il CDA Cristiano-Democratico. Dunque la notizia dell’approvazione di questa legge rimane una vittoria importante.







L’Olanda reagisce al divieto

Le reazioni ottenute sono come al solito varie, dalle più umane e sensibili a quelle di chi ancora pensa che le persone queer abbiano qualcosa di sbagliato e vadano dunque “corrette”. Ma come dice l’attivista social-liberale Wieke Paulusma “l’amore non ha mai bisogno di essere curato”.

“Questa legge protegge le persone vulnerabili da pratiche dannose che mettono a repentaglio la loro salute e sicurezza. Questa è una scelta per la libertà, l’uguaglianza e la dignità umana”, ha aggiunto Paulusma.

Anche la liberale Bente Becker (VVD) si è detta entusiasta: ”Nel nostro Paese, puoi essere chi sei e amare chi vuoi. È inaccettabile che qualcuno cerchi di “curarti” dal tuo orientamento sessuale con sessioni di preghiera o addirittura percosse”.

I due piccoli partiti protestanti hanno espresso profonda delusione per l’esito del voto, poiché “Gli emendamenti non hanno in alcun modo risposto a tutte le questioni e le nozioni critiche sollevate nel primo mandato“, ha affermato Diederik van Dijk del partito riformato SGP.

La leader della ChristenUnie, Mirjam Bikker, ha inoltre trovato “deplorevole” che la Camera approvi una legge la cui portata non è chiara: “La ChristenUnie disapprova la terapia di conversione, ma si batte anche per una società in cui rimanga spazio per il dialogo su identità e fede”. Aggiunge “La mia preoccupazione è che una maggioranza progressista finisca per stabilire cosa la Chiesa debba o non debba considerare”.

SGP e ChristenUnie hanno tentato di richiedere un ulteriore parere al Consiglio di Stato sulla portata della legge tramite una mozione, ma la maggioranza della Camera non l’ha appoggiata.

L’organizzazione per la difesa dei diritti LGBT COC, ha parlato di “una grande vittoria“. “L’identità di genere e l’orientamento sessuale non possono essere cambiati. Affermando il contrario, si causano danni permanenti alle persone“.

Secondo il portavoce, la COC ha ricevuto risposte entusiastiche da persone che erano state sottoposte a terapie per “curare” l’omosessualità. “Finalmente hanno riconosciuto che non c’era niente di sbagliato in loro, quanto nelle persone che hanno fatto loro questo“.

La COC spera che il divieto faccia sì che i gruppi religiosi e di altro tipo smettano di considerare l’omosessualità una malattia.

Il deputato del CDA Derk Boswijk ha spiegato: “Siamo favorevoli al divieto. Ma spero che conversazioni sul credo o sull’orientamento, ad esempio con un pastore, possano comunque avvenire. Devono però restare volontarie: se diventano coercitive e sistematiche, allora sono punibili“.

Ma se in Olanda si fanno passi avanti, come è messo il resto d’Europa?

Nel 2024 è iniziata una raccolta firme per invitare la Commissione europea a proporre il divieto giuridico vincolante delle pratiche di conversione dirette ai cittadini LGBTQ+ nell’Unione europea.

Sono state raccolte e convalidate oltre un milione di firme che verranno ora presentate alla Commissione che si occuperà di far progredire la situazione entro il 17 maggio 2026.

In Italia, come in moltissimi altri paesi europei, c’è bisogno di una legge a riguardo che tuteli la libertà delle persone omosessuali e transgender di esistere senza che gli venga imposta una terapia religiosa atta a cambiarne l’identità.

Stefania Bucciol