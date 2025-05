Una sentenza che segna un punto di svolta nella tutela della fauna selvatica italiana è stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il 2 maggio 2025. Dopo oltre trent’anni di prassi ritenute illegittime, il TAR della Lombardia ha sancito il divieto di caccia su 475 valichi montani, imponendo un’area di protezione di mille metri intorno a ciascun passo. Una decisione che si configura come una vittoria epocale per la Lega Abolizione Caccia (LAC), promotrice del ricorso.

Un risarcimento simbolico ma significativo

Oltre al divieto di caccia, il tribunale ha anche stabilito che la Regione Lombardia e il Consiglio Regionale debbano farsi carico delle spese legali sostenute dalla LAC, quantificate in 4.000 euro. A questi costi si aggiunge il compenso per un commissario ad acta, che avrà il compito di individuare e mappare con precisione i valichi soggetti a tutela.

Si tratta di un atto formale che segna la fine di un lungo braccio di ferro legale e che ribadisce il ruolo della giustizia amministrativa nel vigilare sull’operato delle istituzioni regionali.







Sconfitta delle associazioni venatorie

Il pronunciamento del TAR della Lombardia non ha solo coinvolto la Regione, ma ha travolto anche sei associazioni venatorie che avevano deciso di affiancare l’amministrazione nella difesa della normativa vigente. Nonostante il supporto giuridico e politico a favore del mantenimento dello status quo, la giustizia ha stabilito la prevalenza della normativa nazionale sulla caccia e il diritto alla protezione della biodiversità migratoria.

I valichi montani: luoghi di sterminio trasformati in rifugi

Per decenni, i valichi alpini lombardi sono stati occupati da postazioni di caccia, sia fisse che mobili, trasformandosi in trappole mortali per milioni di uccelli migratori. In violazione dell’articolo 21 della legge 157/1992, la Regione aveva tollerato, e in molti casi incentivato, la caccia in aree dove invece la legge imponeva un divieto assoluto.

I valichi rappresentano punti critici nel viaggio stagionale degli uccelli, che proprio in quelle zone si trovano spesso a quote basse e in condizioni di vulnerabilità.

Il danno erariale sotto la lente della Corte dei Conti

La LAC ha annunciato l’intenzione di chiedere alla Corte dei Conti di valutare il possibile danno erariale causato dall’inazione regionale protrattasi per oltre tre decenni. Secondo l’associazione, la mancata applicazione della normativa statale non solo ha compromesso l’equilibrio faunistico, ma potrebbe aver prodotto costi ingiustificati per l’amministrazione pubblica, sia in termini di danni ambientali sia per il protrarsi di pratiche illegittime.

Un passo avanti per la tutela della fauna migratrice

Secondo i portavoce della LAC, questa sentenza del Tar della Lombardia rappresenta un “precedente fondamentale” che va ben oltre i confini lombardi. Il provvedimento, infatti, potrebbe ispirare ricorsi simili in altre regioni dove la tutela dei valichi montani risulta ancora insufficiente. L’associazione ha sottolineato come la decisione contribuirà a salvare milioni di animali selvatici nei prossimi anni e ha definito il pronunciamento del TAR una “storica vittoria giudiziaria per l’ambiente”.

Una prassi ultraventennale finalmente smantellata

Ciò che emerge dalla sentenza sul divieto di caccia è una severa condanna implicita nei confronti di una gestione regionale che per troppo tempo ha disatteso le norme statali in materia di caccia e tutela della biodiversità. La consuetudine di autorizzare l’attività venatoria in zone formalmente interdette ha causato danni difficilmente quantificabili, ma evidenti nella riduzione della fauna selvatica e nella distruzione di habitat cruciali. Con questa decisione, si volta finalmente pagina.

Il divieto di caccia nella Regione Lombardia è sicuramente un passo in avanti rispetto agli scorsi anni: solo nel 2023, ad esempio, la Commissione bilancio di Montecitorio ha approvato un emendamento sulla caccia. Questa, secondo il documento – inserito anche nella bozza della Legge di Bilancio del 2023 – sarebbe stata consentita anche nelle aree protette ed urbane.

Lucrezia Agliani