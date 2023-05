, parrucchiera quarantanovenne, è stata la vittima di un agguato della ‘Ndrangheta che ha avuto luogo martedì sera presso la sua stessa abitazione a Sibari, frazione di Cassano allo Ionio nel Cosentino, nella quale viveva con il marito, ritenuto vicino allae già noto dalle forze dell’ordine perché coinvolto nell’inchiesta “” condotta dalla Dda di Catanzaro nel 2007. Il vero obiettivo dei sicari, infatti, sembrava essere proprio lui , ma a perdere la vita è stata invece sua moglie. Al momento dell’omicidio, i due guardavano la televisione e intorno alle 22 sono stati interrotti da qualcuno che bussava alla porta. Antonella si è avvicinata alla finestra per capire chi fosse arrivato a far visita ad un orario così insolito, quandoda una violentacirca 30 colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile automatico kalashnikov insieme ad una pistola semiautomatica, sparati dall’esterno verso l’ombra della donna che si era avvicinata alla finestra.

Salvatore Maritato, titolare di una pompa di benzina nei pressi della stazione di Sibari, è rimasto incolume. Durante la sparatoria si è riparato dietro un muro attendendo che l’agguato terminasse. I sicari, infatti, non notando altri movimenti all’interno dell’appartamento e pensando non fosse presente nessun altro, sono subito fuggiti con un complice che li aspettava all’interno di un’autovettura rubata, la quale è stata successivamente incendiata e ritrovata poi dalle forze dell’ordine lungo la Statale 106. Al momento dell’interrogatorio con gli inquirenti, Salvatore ha riferito di non aver visto in faccia chi fossero i due killer, “Non ho visto chi ha sparato, era buio e mi sono precipitato a soccorrere mia moglie” ha detto non fornendo indicazioni sui possibili motivi dell’agguato. Dalle indagini, emerge che probabilmente gli assassini erano appostati da diverse ore lungo la contrada Cicchitonno di Cassano, attendendo che il signor Maritato uscisse di casa per poter eseguire l’omicidio. Il tempo però non ha collaborato e la forte pioggia verificatasi durante la giornata di martedì nella zona di Sibari ha fatto sì che Maritato restasse a casa. Così i killer hanno deciso di passare all’azione senza aspettare movimenti e si sono diretti verso l’abitazione. Alla vista dell’ombra di Antonella dietro la finestra i due assassini hanno dato inizio alla sparatoria, uccidendo la donna con circa 30 colpi calibro 7,62 e calibro 9×21 di arma da fuoco, tra mitragliatore Ak 47 e pistola semiautomatica, che l’hanno colpita al volto e al torace.

L’obiettivo dell’agguato: il marito di Antonella Lopardo