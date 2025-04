In molte culture del passato, la sessualità e il genere erano vissuti con fluidità e rispetto. A distruggere questa pluralità è stata l’imposizione coloniale europea, che ha esportato leggi punitive e una rigida morale cristiana. Oggi, comprendere che l’omofobia è un prodotto coloniale è un passo fondamentale per decostruire i pregiudizi storici.







Omofobìa s. f. [comp. di omo(sessuale) e-fobia]. – Avversione ossessiva per gli omosessuali e l’omosessualità (definizione del vocabolario Treccani).

La nascita del termine

Avere le parole per nominare le cose vuol dire avere uno strumento fondamentale per capirle e cambiarle. Così, negli anni ’60 nasce un termine nuovo per descrivere un fatto vecchio: la parola “omofobia” viene coniata dallo psicoterapeuta George Weinberg per descrivere l’atteggiamento ostile verso le persone omosessuali e, per estensione, per tutte quelle che non si riconoscono nei binarismi di genere e orientamento sessuale.

L’omofobia può essere osservata da due prospettive diverse; una di impronta psicologica, l’altra sociologica. Nel primo caso, l’omofobia viene interpretata come una paura individuale e irrazionale nei confronti dell’omosessualità, da spiegare attraverso le dinamiche interne dell’individuo. Per la prospettiva sociologica invece, l’omofobia è un fenomeno sociale e culturale che può essere costruito, perpetuato o limitato attraverso valori, norme e strutture sociali.

Breve storia di un’avversione ossessiva

Oggi, credenze e comportamenti omofobici possono essere ritrovati, con gradi diversi, in qualsiasi società; ma è sempre stato così? I Greci e i Romani sono spesso citati come esempi di popolazioni tolleranti con le relazioni tra persone dello stesso genere, ma non sono stati gli unici. Secondo gli storici, molte civiltà accettavano come naturali sia le relazioni omosessuali che le espressioni di genere non conforme. Almeno fino a quando incontrarono gli europei.

Pare infatti che fummo noi a esportare l’omofobia in diversi luoghi del mondo attraverso colonizzazione, cristianizzazione forzata e imposizione di codici penali ispirati alla morale occidentale. Secondo queste prospettive, l’omofobia è un prodotto coloniale che non ha niente di naturale, ma è stato costruito attraverso l’imposizione di una cultura estranea ai popoli invasi.

Americhe

In Messico, la società azteca concepiva la sessualità e il genere in maniera più fluida di quella europea. In alcune rappresentazioni artistiche giunte fino a noi sono documentate pratiche omosessuali, mentre la lingua nahuatl aveva parole per descrivere individui di genere non binario e di diverso orientamento sessuale. Con la conquista delle loro terre nel XVI secolo, gli Aztechi vennero forzatamente convertiti. Gli spagnoli imposero i simboli cristiani e le proprie norme morali torturando, uccidendo e bruciando chi non vi si conformava.

Gli Aztechi non furono l’unica civiltà precolombiana ad avere una visione meno bigotta della sessualità. I codici Maya menzionano esperienze sessuali omosessuali e anche i Tupinambá, che abitavano parte della costa brasiliana, avevano termini specifici per nominare i diversi orientamenti. Il rigido binarismo e l’avversione verso i rapporti tra persone dello stesso genere non erano parte integrante delle culture indigene prima dell’arrivo degli europei.

I popoli nativi dell’America del nord non solo le tolleravano, ma attribuivano alle variazioni di genere e identità sessuale uno status spirituale più elevato. Il termine “Two-Spirit” è un neologismo contemporaneo che descrive individui che incarnano caratteristiche sia maschili che femminili e che possiedono lo spirito di entrambi. Questo li portava spesso a ricoprire ruoli di rilievo come guaritori, insegnanti spirituali e leader religiosi.

La loro presenza era considerata una benedizione per la comunità. I colonizzatori, influenzati dalle loro convinzioni religiose e culturali, condannarono le pratiche e le identità Two-Spirit, etichettandole come “sodomite” e cercando di sopprimerle. Solo negli ultimi decenni si è diffuso un movimento per riscoprire e celebrare le identità Two-Spirit all’interno delle comunità indigene e rifiutando l’omofobia come un prodotto coloniale.

Asia

In Cina l’omosessualità è ampiamente documentata sin dall’antichità e pare che numerosi imperatori della dinastia Han ebbero partner maschili. Con l’avvento della dinastia Tang, la Cina iniziò a essere influenzata dalle norme occidentali; fino a quando, con l’avvento della dinastia Song, si interrompono le testimonianze di relazioni omosessuali tra imperatori. Durante quegli anni l’omosessualità era ancora tollerata, ma considerata meno legittima rispetto al matrimonio eterosessuale. La prima legge contro l’omosessualità venne promulgata dalla dinastia Qing durante il periodo di riforme che prende il nome di Movimento di auto-rafforzamento (o Movimento di occidentalizzazione) tra il 1861 e il 1895.

Nel Giappone antico, l’omosessualità era praticata e socialmente accettata, soprattutto tra i samurai e all’interno dei templi buddisti. Una forma storicamente documentata è il wakashudō, ovvero “la via del giovane”, una relazione codificata tra un uomo adulto e un giovane apprendista. Queste relazioni, che includevano sia aspetti erotici che affettivi ed educativi, erano considerate parte integrante della formazione morale e militare del giovane.

Anche nella tradizione buddista, specialmente quella della scuola Zen, si trovano numerose testimonianze di legami omosessuali tra monaci e novizi. I racconti del periodo Edo (1603–1868), come il Nanshoku Ōkagami (“Il grande specchio dell’amore virile”), celebrano queste relazioni con naturalezza. L’omosessualità non veniva criminalizzata, né stigmatizzata in termini morali o religiosi, almeno fino all’influenza occidentale nell’era Meiji (a partire dal 1868), che portò alla medicalizzazione e alla condanna secondo modelli europei.

Nel subcontinente indiano, l’omosessualità ha una lunga storia di tolleranza e rappresentazione. Nelle antiche scritture indù, come i Purāṇa, i Veda e i testi del Kāma Sūtra, si trovano molti riferimenti a relazioni omosessuali e a una varietà di identità di genere non binarie. Il Kāma Sūtra descrive in modo esplicito pratiche sessuali tra uomini e tra donne, includendo anche il ruolo delle kliba, persone che non rientravano nelle categorie di genere binarie. La sessualità era considerata un aspetto naturale della vita umana, e non esisteva un giudizio morale simile a quello imposto più tardi dalla visione cristiana europea.

Fu solo con la colonizzazione britannica che l’omosessualità venne criminalizzata attraverso il famigerato articolo 377 del codice penale coloniale (1861), che vietava i “rapporti contro natura”. Questa legge è rimasta in vigore fino al 2018, quando è stata finalmente abrogata dalla Corte Suprema indiana.

Africa

Prima dell’arrivo dei missionari e degli invasori, molte società africane riconoscevano ruoli di genere fluidi e relazioni omosessuali, spesso integrate in pratiche religiose e sociali. Esempi storici provengono dai Langi dell’attuale Uganda, dove esisteva il riconoscimento di un “terzo genere” chiamato mudoko dako, uomini trattati socialmente come donne e che potevano sposare altri uomini senza sanzioni.

Anche tra i Baganda, l’omosessualità era generalmente tollerata, e il re Mwanga II è noto per aver avuto relazioni sessuali con uomini e donne. Tra gli Shona (Zimbabwe) esistevano rituali religiosi in cui le relazioni omosessuali facevano parte della comunicazione con gli spiriti, specialmente nelle pratiche sciamaniche. Per i Dagara (Burkina Faso) gli anziani spirituali erano spesso uomini “femminili” o donne “mascoline”, considerati ponte tra i mondi e capaci di visione spirituale.

Quando gli europei arrivarono in Africa introdussero codici penali repressivi, ispirati alla morale cristiana vittoriana (l’articolo 377 imposto anche in India). Le pratiche omosessuali vennero definite “perversioni tribali” da eradicare e l’eterosessualità imposta come l’unica norma “civile”. Le scuole missionarie e la chiesa rafforzarono la repressione e lo stigma verso tutto ciò che veniva considerato “primitivo” e “immorale”.

L’omofobia è un prodotto coloniale

Dire che l’omofobia è un prodotto coloniale significa riconoscere che l’intolleranza verso le identità e i desideri non eterosessuali non è universale né “naturale”, ma è stata storicamente costruita e imposta, soprattutto attraverso l’espansione degli imperi europei. In molte culture precoloniali le relazioni omosessuali e le identità di genere non conformi non erano criminalizzate, anzi, spesso occupavano ruoli sociali o spirituali riconosciuti. Con il colonialismo, l’Europa ha esportato leggi punitive, morali religiose rigide e un’ideologia binaria del genere e della sessualità, distruggendo o silenziando tradizioni più fluide e inclusive. L’omofobia, così come la conosciamo oggi, è un prodotto coloniale, conseguenza dell’imposizione coloniale di norme occidentali e non una caratteristica intrinseca delle società non occidentali.

Riconoscere le radici coloniali dell’omofobia è un atto politico e culturale. Significa restituire alle società non occidentali la complessità e la ricchezza delle loro tradizioni, spesso soffocate da secoli di dominazione ideologica e religiosa. E significa, soprattutto, rimettere in discussione la pretesa universalità e superiorità di modelli occidentali che, ancora oggi, influenzano il dibattito pubblico e le legislazioni in molte parti del mondo.

Sara Pierri