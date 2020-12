L’oro blu a Wall Street viola i diritti umani fondamentali

L’oro blu a Wall Street: ne abbiamo scritto l’altro ieri, per la prima volta nella storia una quotazione sull’acqua in borsa. Ma i futures sull’oro blu destano preoccupazioni: l’Onu annuncia che la quotazione dell’acqua sul mercato viola i diritti umani fondamentali.

L’oro blu a Wall Street: la notizia

L’esperto delle Nazioni Unite Pedro Arrojo-Agudo ha reagito alla notizia che la società statunitense di mercati finanziari CME Group ha lanciato il primo contratto di trading di futures sull’acqua al mondo.

Apparentemente, l’obiettivo sarebbe di aiutare gli utenti dell’acqua a gestire il rischio e bilanciare meglio le richieste concorrenti di offerta e domanda di acqua nell’incertezza causata da gravi siccità e inondazioni. Il nuovo contratto futures sull’acqua consentirebbe ad acquirenti e venditori di barattare un prezzo fisso per la consegna di una quantità fissa di acqua in una data futura.

In altre parole, la società ha spiegato che i futures aiuteranno gli agricoltori, ad esempio, a proteggersi dagli aumenti dei prezzi durante gli anni di siccità.

Ma, come si dice, non sarà uno specchietto per le allodole?









L’oro blu a Wall Street viola i diritti umani: l’acqua è un diritto umano fondamentale

Nel novembre 2002, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ha adottato il Commento generale n. 15 sul diritto all’acqua. L’articolo 1 afferma che

“Il diritto umano all’acqua è indispensabile per condurre una vita dignitosa. È un prerequisito per la realizzazione di altri diritti umani”.

Qualche anno dopo, il 28 luglio 2010, attraverso la risoluzione 64/292, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto esplicitamente il diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. L’acqua potabile pulita e i servizi igienico-sanitari sono essenziali per la realizzazione di tutti i diritti umani.

Inoltre, la Risoluzione invita gli Stati e le organizzazioni internazionali a fornire risorse finanziarie, contribuire allo sviluppo di capacità e al trasferimento di tecnologia per aiutare i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, a fornire acqua potabile e servizi igienico-sanitari sicuri, puliti, accessibili e convenienti per tutti.

Nel dettaglio, l’ONU afferma che l’approvvigionamento idrico per ogni persona deve essere sufficiente e continuo per usi personali e domestici. L’acqua deve essere sicura, quindi priva di microrganismi, sostanze chimiche e rischi radiologici che costituiscono una minaccia per la salute delle persone. L’acqua dovrebbe avere un colore, un odore e un sapore accettabili per ogni uso personale o domestico.

Ogni individuo, poi, ha diritto a un servizio idrico e igienico-sanitario fisicamente accessibile . All’interno o nelle immediate vicinanze della famiglia, dell’istituto scolastico, del luogo di lavoro o dell’istituto sanitario. Secondo l’OMS, la fonte d’acqua deve essere entro i 1.000 metri da casa e il tempo di raccolta non deve superare i 30 minuti.

Infine, l’acqua, le strutture e i servizi idrici devono essere alla portata di tutti. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) suggerisce che i costi dell’acqua non dovrebbero superare il 3% del reddito familiare.









L’oro blu a Wall Street: si va in direzione opposta…

Eppure, con la quotazione sull’acqua alla borsa di Wall Street, si va in direzione opposta…

Il prezzo dell’acqua nel mercato dei futures di Wall Street, come se fosse oro o petrolio, viola i diritti umani fondamentali e rende l’acqua vulnerabile a una possibile bolla speculativa, ha denunciato in un comunicato il sopracitato Pedro Arrojo-Agudo, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.

“Non puoi dare un valore all’acqua come fai con altre materie prime scambiate. L’acqua appartiene a tutti ed è un bene pubblico. È strettamente legato a tutte le nostre vite e mezzi di sussistenza ed è una componente essenziale per la salute pubblica.”

In qualsiasi momento, quasi la metà delle persone presenti nei paesi in via di sviluppo soffre di problemi di salute causati dalla carenza di acqua e servizi igienici. Insieme, l’acqua sporca e le scarse condizioni igieniche sono il secondo più grande assassino di bambini al mondo.

Si pensi poi all’importanza di avere accesso all’acqua nella lotta contro la pandemia COVID-19…

L’acqua è un bene primario. Con il pronostico dell’aumento della popolazione e dei cambiamenti climatici, è fondamentale trovare soluzioni che garantiscano l’accesso a fonti pulite e sicure per tutti. Siamo davvero convinti di optare per il trading finanziario?

Il rischio di un nuovo 2008…

Come sappiamo, l’acqua è già minacciata dalla crescente popolazione, dalla crescente domanda e dal grave inquinamento provocato dall’agricoltura e dall’industria mineraria nel contesto del crescente impatto del cambiamento climatico.

Ma la speculazione è l’altra faccia della medaglia. Infatti, Arrojo-Agudo avverte che i futures di questo tipo potrebbero attirare anche gli speculatori, ripetendo la bolla del mercato alimentare nel 2008.

“In questo contesto, il rischio sta nel fatto che i grandi attori agricoli e industriali e i grandi servizi pubblici di scala sono coloro che possono acquistare, emarginare e influenzare il settore vulnerabile dell’economia come i piccoli agricoltori “, ha spiegato.









Sapete che le persone che vivono negli slum di Jakarta, Manila e Nairobi pagano da 5 a 10 volte di più per l’acqua rispetto a coloro che vivono in aree ad alto reddito in quelle stesse città, e più dei consumatori a Londra o New York?

Insomma, l’acqua è una risorsa vitale per l’economia, ma il suo valore è “più di questo”. L’acqua ha una serie di valori vitali per la nostra società che la logica del mercato non riconosce e quindi non può gestire adeguatamente; figuriamoci in uno spazio finanziario così incline alla speculazione, ha aggiunto Arrojo-Agudo.

Sono in corso da tempo discussioni globali sui valori ambientali, sociali e culturali dell’acqua. Ma la notizia che l’acqua verrà scambiata sul mercato di Wall Street mostra che il valore dell’acqua, in quanto diritto umano fondamentale, è seriamente minacciato. È ora di intervenire.

Giulia Chiapperini