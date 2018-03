LORO, questo il titolo del nuovo film di Paolo Sorrentino. Solo questo basterebbe ad intuire qualche punto fondamentale. Il film viene descritto come una sorta di biografia romanzata dell’ex premier Silvio Berlusconi. Eppure non è il classico film “ispirato a:” già a partire dal titolo. Nessun nome, nessun riferimento preciso, semplicemente un pronome, anche abbastanza generico.







Queste le prime immagini del film:

Chi sono “loro”. Loro sono gli altri, è evidente. Così secco, abbinato ad una figura come Silvio Berlusconi, interpretata da Tony Servillo, non può che significare un distacco. Un distacco tra NOI e LORO, mai così sentito dalla pancia del paese come in questo momento. Un tempismo straordinario per questa accezione della pellicola, proprio adesso che quel distacco ha preso il sopravvento sfociando nelle urne un paio di settimane fa, il 4 Marzo.

Loro, la casta, i ricchi, i privilegiati che godono di quell’alone oscuro fatto di piaceri lussuriosi, denaro sporco, compromessi, sotterfugi e peccato. Un’oscurità ben evidente in queste prime criptiche immagini, cavalcando e sottolineando quella netta separazione suggerita dal titolo, ma che nello sguardo sfuggente in uno specchio impietoso crea il ragionevole dubbio che essa chieda qualcosa in cambio in fin dei conti.









Infine, il breve scambio di battute.

Una domanda tendenziosa, allusione di una realtà umana troppo complessa per essere conquistata.

Una risposta, forse rassegnata, forse determinata.

Davvero si aspettava di poter avere tutto?

Sì.









Quanta realtà e quanta finzione ci siano in questa pellicola non ci è ancora dato sapere per adesso. L’unica realtà che questo primo assaggio ci restituisce è quella di un mondo bellissimo abitato da demoni nascosti nel buio. Un mondo inaccessibile per i comuni mortali che possono etichettare i suoi abitanti non più come essere umani come tutti noi, ma “loro”.

Il film, come rivela Sorrentino, non è incentrato sulla politica, ma sull’uomo, sul grande mistero che avvolge la sua figura di personaggio pubblico controverso. LORO però è un titolo che lascia spazio a qualcos’altro. In questa trattazione appaiono, infatti, altre figure attorno a Silvio Berlusconi. Figure ancora vagamente accennate e che creano ancora più aspettativa.

La curiosità è tanta. Soprattutto ci si chiede cosa avrà voluto raccontare di questo personaggio, i cui scheletri nell’armadio sono ancora discussi, perlomeno legalmente.

Carrieri Cesare Luca