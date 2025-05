Negli ultimi vent’anni, l’oscuramento degli oceani è diventato un fenomeno sempre più evidente. Gli scienziati hanno osservato che vaste porzioni dell’oceano stanno progressivamente perdendo la loro trasparenza, e questo fenomeno sembra coinvolgere aree enormi del pianeta. Non si tratta solo di una questione visiva; le implicazioni per l’ecosistema marino sono potenzialmente gravi. Questo, infatti, riduce la profondità delle zone in cui la luce solare riesce a penetrare, limitando lo spazio vitale per gran parte della biodiversità oceanica.

L’impatto dell’oscuramento degli oceani

Uno studio recente, basato su analisi satellitari e modelli numerici, ha rivelato che oltre il 20% degli oceani mondiali ha subito un significativo calo di luminosità tra il 2003 e il 2022. Questa tendenza interessa più di 75 milioni di chilometri quadrati, un’area paragonabile alla somma delle superfici di Europa, Africa, Cina e Nord America. Il problema colpisce proprio lo strato superiore dell’oceano, dove vive circa il 90% delle specie marine conosciute.

La zona chiamata “fotica” è fondamentale per la vita negli oceani. È qui che la luce solare riesce ad arrivare con sufficiente intensità da permettere la fotosintesi, processo vitale svolto soprattutto dal fitoplancton. Questi minuscoli organismi vegetali sono alla base della catena alimentare marina e producono una quantità enorme di ossigeno, stimata intorno al 50% dell’ossigeno globale. Inoltre, in queste acque più calde e illuminate si concentrano anche numerosi pesci, mammiferi marini e altre creature che si nutrono, si accoppiano e si riproducono proprio in questa fascia.







Secondo i ricercatori, la riduzione della luminosità ha causato un innalzamento della profondità minima della zona fotica. In alcuni casi, questa è diventata fino a 50 o addirittura 100 metri più superficiale rispetto al passato. Ciò significa che le specie abituate a vivere a determinate profondità sono ora costrette a spostarsi più vicino alla superficie, dove lo spazio e le risorse sono più limitati.

Ma cosa sta provocando questo cambiamento?

In prossimità delle coste, le cause principali sembrano essere legate all’arrivo di sedimenti e nutrienti portati da piogge e fiumi, oltre alle risalite di acque fredde e ricche di nutrienti dalle profondità. Al largo, invece, le ragioni sono meno evidenti, ma si ipotizza che il riscaldamento globale e l’alterazione delle correnti oceaniche abbiano un ruolo centrale. Aree come l’Oceano Meridionale e il tratto della Corrente del Golfo nei pressi della Groenlandia stanno mostrando segnali evidenti di questo processo.

Nonostante la tendenza generale all’oscuramento, circa il 10% della superficie oceanica ha visto un aumento della luminosità. Un esempio si trova al largo della costa occidentale dell’Irlanda, dove una vasta porzione di oceano si è schiarita. Tuttavia, si tratta di eccezioni localizzate, che non cambiano la portata del fenomeno globale.

Le conseguenze per la fauna marina sono molteplici. La luce non serve solo alla fotosintesi, ma è anche fondamentale per il comportamento quotidiano di molti organismi: dalla caccia all’accoppiamento, dalla migrazione al ciclo riproduttivo. Riducendo la disponibilità di luce, gli animali si trovano disorientati, costretti a modificare le proprie abitudini o a cercare nuovi habitat. Questo causa un aumento della competizione nelle zone più illuminate e può portare a squilibri nella catena alimentare.

Il professor Oliver Zielinski, esperto di ecosistemi marini, ha definito questo fenomeno preoccupante. Secondo lui, si tratta di un segnale che potrebbe alterare la distribuzione delle specie e indebolire la capacità degli oceani di regolare il clima e sostenere la biodiversità. Anche le aree costiere, da sempre più vulnerabili a causa della vicinanza con le attività umane, sono particolarmente esposte a questi cambiamenti

Ciò che a prima vista può sembrare solo una variazione nel colore dell’acqua, in realtà rappresenta uno dei segnali più chiari di un cambiamento profondo e silenzioso che sta colpendo i nostri mari. E come spesso accade con i segnali più sottili, ignorarli potrebbe rivelarsi un errore irreparabile.

Elena Caccioppoli