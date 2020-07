La lotta alla mafia dopo 28 anni dalla strage di via D’Amelio

Chi era Paolo Borsellino

Il 19 luglio del 1992, dopo circa due mesi dall’attentato di Capaci, moriva nella terribile strage di via d’Amelio un grande magistrato, Paolo Borsellino. Un uomo che ha dedicato la sua vita allo Stato e alla lotta alla mafia e che con la sua morte è diventato un simbolo del nostro tempo. Grazie a lui e a Giovanni Falcone la mafia non è più percepita come un male invincibile.

Nato a Palermo nel quartiere della Kalsa e laureatosi in giurisprudenza a pieni voti, Paolo Borsellino superò il concorso in magistratura nel 1963 divenendo il più giovane magistrato d’Italia. Nel 1975 fu trasferito nell’Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, dove iniziò le indagini sulla mafia sotto la guida del giudice Rocco Chinnici. Da qui comincia a lavorare anche con l’amico d’infanzia Giovanni Falcone fino alla strage di Capaci.

Quella tragica domenica, dopo aver pranzato con la famiglia, Paolo Borsellino si era recato con la scorta in via D’Amelio, dove vivevano sua madre e sua sorella. Alle 16:58 una Fiat 126, imbottita di tritolo, detonò al passaggio del magistrato uccidendo anche i cinque agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Sua è la celeberrima frase, entrata nella storia, che rappresenta plasticamente il suo ego:

“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta”.

Lo sviluppo delle mafie

Eppure le mafie, lungi dall’essere state debellate dopo gli assassinii efferati dei due magistrati, esistono ancora e si sono adattate ai nuovi assetti della società. Dalle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici alla corruzione nella pubblica amministrazione, alle estorsioni agli imprenditori. I tentacoli della ‘ndrangheta sono penetrati capillarmente perfino nel Nord Italia, impadronendosi del mercato della droga e del traffico di armi.

Ad aggravare la situazione si aggiunge anche la forte crisi economica provocata dal Covid 19. Come evidenziato più volte dal Procuratore Gratteri, sono proprio le situazioni di grave emergenza economica a favorire la penetrazione delle mafie nel territorio. Fenomeni preoccupanti come l’usura sono un chiaro segno di questa minaccia, che, colpendo gli strati economicamente più fragili della popolazione, intacca la società civile come un cancro corrompendone i valori fondamentali.

Recente è, difatti, l’inchiesta della Procura di Milano sulle infiltrazioni delle cosche andrine nell’assegnazione dei fondi per il Covid alle imprese.

La dura reazione dello Stato

Tuttavia è anche vero che, dopo ventotto anni dalla strage di via D’Amelio, sono stati fatti grandi passi in avanti nella lotta alla mafia. Non solo nell’organizzazione delle strutture operative e dei reparti speciali delle Forze dell’Ordine, ma anche nella legislazione. Pensiamo al Codice delle Leggi Antimafia del 2011, che ha riformato il sistema delle misure di prevenzione per aggredire il patrimonio delle associazioni mafiose.

Di straordinaria importanza è stata anche l’introduzione dell’aggravante del ≪metodo mafioso>> nel codice penale. Una novità, introdotta dal decreto legislativo n. 21 del 2018, che consente di colpire duramente coloro che delinquono per agevolare l’attività criminale delle associazioni mafiose.

La risposta della giurisprudenza

Di pari passo anche la giurisprudenza ha fatto molti progressi. Basti pensare all’elaborazione della figura del concorso esterno in associazione mafiosa e alle aperture della Corte di Cassazione sul fenomeno della cosiddetta “mafia silente”.

Si tratta di una subdola modalità operativa attuata dai clan mafiosi più potenti, consistente nello sfruttamento della fama criminale acquisita nel tempo per compiere atti intimidatori in forma indiretta e larvata. La particolarità di questo modus agendi è quella di permettere all’associazione mafiosa di operare indisturbata senza esporsi alla luce del sole e correre il rischio di essere scoperta.

Il cambiamento dell’opinione pubblica nella lotta alla mafia

Sicuramente queste riforme sono segnali indelebili del fatto che qualcosa è cambiato nella lotta alla mafia. C’è maggiore consapevolezza della gravità del problema e delle sue ricadute sull’economia e sulla società civile, e quindi un sentimento più forte nel combattere il crimine organizzato.

A sottolinearlo è stato proprio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del discorso sull’anniversario dell’assassinio di Falcone il 23 maggio.

“I mafiosi, nel progettare l’assassinio dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo: quel che avrebbe provocato nella società. Nella loro mentalità criminale, non avevano previsto che l’insegnamento di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i valori da loro manifestati, sarebbero sopravvissuti, rafforzandosi, oltre la loro morte”.

Parole che riecheggiano anche nell’anniversario della strage di via D’Amelio e che infondono una forte fiducia nel futuro e nelle prossime generazioni.

Certo perché il miglior anticorpo al <<virus>> della mafia, specialmente nei momenti più difficili come l’attuale crisi economica provocata dal Covid 19, non è la politica, la finanza o il lavoro, ma è proprio la cultura e l’educazione alla legalità delle giovani generazioni.

Andrea S. Bruzzese