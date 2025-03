Dopo decenni di conflitto con la Turchia, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha dichiarato un cessate il fuoco, segnando una svolta storica nella lunga lotta indipendentista curda. L’annuncio della fine della lotta armata del PKK arriva in seguito a un appello di Abdullah Ocalan, fondatore e leader del movimento, che ha invitato il gruppo armato a deporre le armi e sciogliersi. La decisione si inserisce in un contesto geopolitico complesso, in cui il governo turco potrebbe trarre vantaggio dalla tregua per consolidare la propria posizione interna ed esterna.

La decisione del Pkk e l’appello di Ocalan

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo armato curdo ritenuto un’organizzazione terroristica dal governo di Ankara, ha dichiarato un cessate il fuoco con la Turchia. La decisione, annunciata tramite l’agenzia di stampa del Pkk, arriva in risposta all’appello del loro leader storico, Abdullah Ocalan.

Dal carcere in cui è detenuto dal 1999, Ocalan ha esortato il suo gruppo a deporre le armi e a sciogliersi, delineando una nuova prospettiva per la causa curda. Il suo messaggio, intitolato “Un appello per la pace e per una società democratica”, chiede ai vertici del partito e delle altre organizzazioni indipendentiste di organizzare un congresso e porre fine alla lotta armata del Pkk. Il comitato esecutivo del Pkk ha accolto l’invito dichiarando: “Per spianare la strada all’attuazione dell’appello di Apo – Ocalan -, annunciamo un cessate il fuoco da oggi. Nessuna delle nostre forze intraprenderà azioni armate a meno che non venga attaccata“.

Un conflitto lungo oltre 40 anni

Lo scontro tra il Pkk e la Turchia ha causato la morte di oltre 40.000 persone in quattro decenni di guerra. Il governo di Recep Tayyip Erdoğan ha condotto campagne militari per reprimere il movimento curdo, mentre c’è sempre stata la lotta armata del Pkk come risposta agli attacchi, sopratutto per rivendicare i diritti dei curdi, da sempre negati. Sebbene negli ultimi anni ci siano stati alcuni tentativi di negoziazione, la tensione e la guerriglia tra le due parti è rimasta alta.

Non è chiaro quali concessioni la Turchia abbia offerto in cambio della dissoluzione del Pkk, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che i miliziani potrebbero reintegrarsi nella società civile senza discriminazioni e che il partito filo-curdo Dem potrebbe tornare a governare nelle province curde, dove in passato i suoi sindaci sono stati eletti e successivamente rimossi dalle autorità turche.

Nel corso degli anni, le repressione militare contro il popolo curdo è andata solo a peggiorare. Con più di 40mila morti, la diaspora tra i curdi e i turchi si è estesa anche oltre il confine del Paese, portando a massicce operazioni di fuco anche in Siria e in Iraq. Tutti i tentativi di pace di cui, nel corso degli anni, si è parlato, sono miseramente falliti dopo pochi negoziati, a causa delle repressioni di stampo politico.

Il contesto geopolitico e gli interessi di Erdogan

La fine della lotta armata del Pkk arriva in un momento cruciale per la regione, segnato da cambiamenti geopolitici significativi. La recente caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria e il disimpegno degli Stati Uniti dalla regione hanno modificato gli equilibri strategici. In passato, Washington si era affidata ai combattenti curdi per contrastare l’Isis in Iraq e per mantenere sotto controllo il governo di Damasco. Con il nuovo scenario, il ruolo dei curdi sembra ridimensionato, aprendo spazio a nuovi accordi con Ankara.







Secondo alcuni analisti, la decisione di Erdogan di accettare una tregua con il Pkk potrebbe nascondere un doppio fine politico. Tra le possibili conseguenze, vi sarebbe l’elezione di Ocalan in parlamento e una modifica costituzionale che consentirebbe al presidente turco di candidarsi per un nuovo mandato alle elezioni del 2028. Il supporto del partito filo-curdo Dem, attualmente all’opposizione, potrebbe essere determinante per portare avanti queste riforme.

Verso un possibile scioglimento del Pkk?

L’annuncio del cessate il fuoco è stato seguito dalla dichiarazione del “Comitato reggente” del Pkk, l’organo che ha assunto la leadership dopo l’arresto di Ocalan. Il comunicato sottolinea l’intenzione dell’organizzazione di conformarsi all’appello del loro leader e di convocare un congresso per decidere il proprio futuro. “Condividiamo il contenuto del comunicato di Ocalan e ci uniformeremo a quanto richiesto” hanno affermato i combattenti, assicurando che il cessate il fuoco è entrato immediatamente in vigore. Per questo, il partito ha auspicato che il processo democratico sia effettivamente avviato e che “le condizioni politiche siano favorevoli”.

Il futuro dell’organizzazione resta incerto. Sebbene l’annuncio rappresenti una svolta storica, resta da vedere se il Pkk si scioglierà effettivamente o se la tregua sarà solo temporanea. L’unico precedente di una cessazione delle ostilità tra il Pkk e la Turchia risale al periodo tra la fine del 2012 e l’estate del 2015, prima che il conflitto riprendesse con rinnovata intensità.

La fine della lotta armata del Pkk e il nuovo dialogo con la Turchia potrebbe segnare un momento di svolta in un conflitto che dura da oltre quarant’anni. Molte sono ancora le variabili che rimangono oscure, tra cui la posizione del governo turco e il reale impegno del Pkk nello scioglimento, influenzeranno gli sviluppi futuri. Ankara e i curdi potrebbero trovarsi di fronte a un’opportunità storica per porre fine a un lungo e sanguinoso conflitto.

Lucrezia Agliani