Il giornalista Ben Beaumont-Thomas racconta che Lou Reed, nel 1970, aveva preso una pausa di sei mesi dalla musica poco prima dell’uscita di “Loaded”, il quarto album dei Velvet Underground, a causa di tensioni nel gruppo: in quel periodo l’artista ventottenne si era dedicato alla società di contabilità del padre a Long Island e aveva sfogato la propria creatività, altrimenti inespressa, scrivendo poesie.









Secondo i media britannici nella raccolta, che tratta di tematiche quali l’amore, la musica, il sesso, l’alcool e il cui titolo tradotto è “Gli angeli hanno bisogno di un taglio di capelli?”, saranno presenti solamente tre testi già pubblicati in precedenza (tra cui il testo di “The Murder Mystery”, brano incluso nel terzo album dei Velvet Underground), mentre il materiale restante sarà inedito.

Dopo la morte di Lewis Allan “Lou” Reed, sopraggiunta il 27 ottobre 2013 a causa di alcune complicazioni dovute al trapianto di fegato che il musicista aveva subito qualche mese prima, le sue opere furono acquisite dalla New York Public Library e le poesie entrarono a far parte dell’archivio di Lou Reed della biblioteca pubblica di New York. L’archivista Don Fleming ha dichiarato:

“We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows. Endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings.

We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country, a voice or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto of the lack of depth of full and heavy emptiness.

We are the people without sorrow who have moved beyond national pride and indifference to a parody of instinct. We are the people who are desperate beyond emotion because it defies thought. We are the people who conceive our destruction and carry it out lawfully. We are the insects of someone else’s thought. A casualty of daytime, nighttime, space and god without race, nationality or religion. We are the people. The people. The people.”.