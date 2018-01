Lucciole per Lanterne, è questo il titolo della Mostra Fotografica di Giovanni Zaffagnini che si tiene presso la Galleria Comunale Santa Croce a Cattolica in provincia di Rimini. Ci sono ancora alcuni giorni possibili per visitare la Mostra che si concluderà il 14 gennaio prossimo, e per poter vedere da vicino le foto sorprendenti di Giovanni Zaffagnini.









Lucciole per Lanterne, guida pratica alle apparenze è a cura di Marcello Sparaventi, e offre la visione sui lavori dell’autore di grande esperienza fotografica Giovanni Zaffagnini. Una Mostra dove le fotografie presenti hanno la capacità di aprirsi ad altri immagini, per suggerire percorsi surreali popolati da esseri e forme nate dal mondo naturale e dal mondo umano, da blocchi di arenaria, da macchinari, dagli interventi effettuati sulla natura stessa.

Lucciole e Laterne è una mostra che rispecchia fotografie come occhi aperti, atti al sogno, ispirati dalle forme. Giovanni Zaffagnini incornicia un mondo popolato di insetti e piante, là dove non si erano mai notati; irrigatori che si trasformano in chiocciole, nastri trasportatori in mantidi religiose, pietre in murene e rospi. E’ nato così quello schedario, affatto tecnico, assolutamente divertente e finemente letterario.









Giovanni Zaffagnini vive e lavora a Fusignano (Ravenna) e dopo ricerche etnografiche concluse nel corso degli anni novanta è passato alla fotografia di paesaggio e dei vari aspetti della quotidianità, con particolare interesse alle realzioni fra immagini e altre forme di espressione, ai linguaggi e alla sperimentazione. Nel 1986, su progetto di Gianni Celati, è stato fra i curatori della mostra itinerante e del volume Traversate nel Deserto, e numerosi altri volumi .

La Mostra Lucciole e Laterne è promossa dal Comune di Cattolica (Rimini), dall’Assessorato alla Cultura e dall’Associazione culturale “Centrale Fotografia”.

Orario di apertura: venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19.

L’ingresso è libero.

La Mostra si concluderà il 14 gennaio 2018.

Maggie Van Der Toorn