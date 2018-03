Strage Latina, Luigi Capasso lascia 5000 euro all’amante

Luigi Capasso, il carabiniere che mercoledì scorso ha deciso di uccidersi e di eliminare ogni componente della sua famiglia, ha lasciato alcuni assegni presso il residence Collina dei Pini e, tra queste, uno è indirizzato all’amante.









La relazione extraconiugale è stata una delle tante motivazioni che hanno spinto la moglie Antonietta Gargiulo, ancora ricoverata in ospedale ma in condizioni stabili, a porre fine al matrimonio, chiedendo la separazione.

L’assegno di 5000 euro, indirizzato all’amante, è quello che ovviamente desta più scalpore, anche se a Cisterna in molti sapevano della relazione extraconiugale che Luigi Capasso intratteneva con la donna, nonostante lui tentasse in tutti i modi di apparire come uomo rispettabile e padre presente.









Peccato che la realtà fosse un’altra, come emerge dai racconti fatti dal Capasso ai colleghi che tentavano una mediazione con lui, quando ancora non si sapeva che avesse ucciso le due figlie, Alessia e Martina: “Mi sono avvicinato solo per salutarle a scuola ed ha chiamato la Polizia che mi ha identificato…che vergogna!”.

La moglie rispettava solo una volontà espressa dalle figlie, che non volevano più incontrare il padre, avendo assistito ai numerosi episodi di violenza verbale che Luigi Capasso aveva rivolto alla moglie.









I Carabinieri, nel residence, in totale hanno trovato tre buste siglate che, secondo le indicazioni dell’omicida, dovevano essere aperte solo dai destinatari, ovvero i genitori e il fratello.

L’uomo, inoltre, non ha desistito dal lanciare un’ultima accusa alla Gargiulo, come se non gli bastasse averla lasciata in fin di vita vicino al garage. Infatti è stato ritrovato sul letto, un foglio con la scritta: “Non dovevi farlo”, come se a sparare fosse stato il sacrosanto diritto di una madre di interrompere una relazione malata e non un uomo narcisista che, nonostante i tradimenti e gli scatti violenti, si spacciava per vittima e non carnefice.

Questa triste vicenda mette in luce anche i numerosi e evidenti errori compiuti dalle autorità competenti. Antonietta Gargiulo aveva presentato un esposto alla Questura di Latina nei confronti del marito e ha dovuto aspettare ben quattro mesi prima di vedere il carabiniere, Luigi Capasso, convocato davanti le autorità. Precisamente l’esposto fu presentato il 7 settembre dell’anno scorso, ovvero tre giorni dopo l’aggressione subita da parte del marito sul posto di lavoro. Sino ai primi di gennaio però non era stato preso nessun provvedimento: un tempo troppo lungo e che sicuramente ha condizionato l’esito della vicenda.

Dorotea Di Grazia