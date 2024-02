La Dichiarazione di Lula sul genocidio palestinese

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha innescato una serie di polemiche internazionali con le sue recenti dichiarazioni sulla situazione nella Striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa ad Addis Abeba, Lula ha categoricamente definito gli eventi nella regione come un genocidio anziché una guerra, facendo anche un inquietante parallelo con le azioni di Adolf Hitler durante l’Olocausto. Le parole di Lula sul genocidio palestinese sono state infatti

Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, esisteva. Quando Hitler decise di uccidere gli ebrei.

La Reazione di Netanyahu alle parole di Lula sul genocidio palestinese

Le sue parole sono giunte in risposta a una domanda sulla decisione del governo brasiliano di concedere ulteriori contributi finanziari all’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai rifugiati palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), nonostante alcune accuse di coinvolgimento di dipendenti dell’agenzia in attacchi terroristici di ottobre in Israele.







La reazione più veemente è arrivata dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato che Lula ha “superato la linea rossa”. Per Netanyahu infatti le situazioni sono completamente diverse: Israele combatte ma per difendere i suoi stessi confini, come afferma il presidente, e ha l’obiettivo di raggiungere la vittoria completa nel rispetto delle leggi internazionali. Netanyahu ha definito le parole di Lula sul genocidio palestinese come vergognose e allarmanti, accusandolo di banalizzare l’Olocausto e danneggiare il popolo ebraico. Ha anche ribadito il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale.

Un’altra menzione alle parole di Lula sul genocidio palestinese di Netanyahu ha definito il presidente brasiliano come “persona non grata”, accusandolo di antisemitismo e di grave attacco nei confronti della memoria dell’Olocausto.

Sostegno da Parte di Hamas

Tuttavia, le dichiarazioni di Lula sul genocidio palestinese hanno trovato sostegno in alcuni settori, incluso Hamas, che ha “apprezzato” le sue parole e le ha inserite nel contesto di una descrizione accurata della difficile situazione affrontata dal popolo palestinese.

Difesa della decisione brasiliana

Lula ha difeso la decisione del Brasile di continuare a sostenere l’Unrwa – L’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai rifugiati palestinesi in Medio Oriente -, sottolineando che eventuali errori commessi da dipendenti devono essere indagati senza sospendere gli aiuti umanitari fondamentali per le popolazioni coinvolte nel conflitto.

Chi aiuterà a ricostruire quelle case che sono state distrutte? Chi ripagherà la vita di 30mila persone già morte? Ci sono 170mila feriti. Chi restituirà la vita ai bambini morti senza sapere perché stavano morendo? Questo non è abbastanza per turbare il senso umanitario dei leader politici del pianeta?

Reazioni Internazionali dopo le parole di Lula sul genocidio palestinese

La controversia sollevata da Lula sul genocidio palestinese ha generato un acceso dibattito sulla scena internazionale, con diverse nazioni che esprimono posizioni divergenti. Mentre alcune supportano la richiesta di un’indagine sulle violazioni dei diritti umani, altre condannano le dichiarazioni del presidente brasiliano come fuori luogo e potenzialmente dannose per il già delicato equilibrio della diplomazia globale.

Dopo le parole di Lula sul genocidio palestinese, l’ambasciatore del Brasile in Israele ha ricevuto, per oggi, la convocazione dal ministero degli Esteri israeliano, Israel Katz, sulla piattaforma X (ex Twitter).

Scenario Futuro

L’episodio evidenzia la complessità delle relazioni internazionali e la necessità di affrontare con attenzione le questioni sensibili per evitare conseguenze indesiderate. Si prospetta ora un’ulteriore escalation della tensione diplomatica, con l’attenzione del mondo puntata sulla risposta di Israele e sulle eventuali azioni della comunità internazionale.