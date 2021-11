L’ultima centrale a carbone del Portogallo chiude

La centrale elettrica di Pego da 628 MW è stata chiusa il 20 novembre, 10 giorni prima del previsto, segnando la fine della produzione di energia a carbone in Portogallo. Il paese si unisce a Belgio, Austria e Svezia, come quarta nazione europea a interrompere l’uso del carbone.

Il Portogallo è l’esempio perfetto di come una volta che un paese si impegna a lasciare il carbone, il ritmo della graduale eliminazione accelera inevitabilmente. I vantaggi della transizione alle energie rinnovabili sono così grandi che, una volta avviati, ha senso uscire dal carbone il più velocemente possibile. Quanto afferma Kathrin Gutmann, direttrice della campagna Europe Beyond Coal.

La terribile economia del carbone e il desiderio dell’opinione pubblica di agire per il clima stanno determinando un’eliminazione sempre più rapida in tutta Europa. La sfida ora è garantire che le utility non commettano l’errore di sostituire il carbone con gas fossile o biomasse insostenibili.









Il Portogallo chiude quest’anno il 2021 come era iniziato: con la chiusura di una centrale elettrica a carbone. Un vero e proprio simbolo per il Paese impegnato in una profonda revisione del suo modello energetico. Lo scorso gennaio il Portogallo aveva già chiuso lo stabilimento di Sines . E ci si aspettava che il sito di Pego chiudesse oggi 30 novembre. La chiusura dell’impianto è avvenuta prima del previsto e segna la conclusione del passaggio del Portogallo dal carbone, iniziato con la firma di una dichiarazione di eliminazione graduale alla COP23 nel 2017.

Quest’ultima centrale a carbone è stata fortemente criticata per il suo impatto ambientale. La sola centrale elettrica di Pego rappresentava ogni anno il 4% delle emissioni di anidride carbonica del paese. Concretamente, l’impianto è già fermo dal 19 novembre, quando ha esaurito le sue ultime scorte di carbone.

Quale futuro per il sito Pego?

Il 24 novembre, il ministro dell’Ambiente portoghese, Joao Pedro Matos Fernandes, ha incontrato i rappresentanti sindacali del sito. L’obiettivo: assicurare ai lavoratori il sostegno del governo per dare un nuovo futuro a Pego. Infatti, il Portogallo ha già un progetto di transizione per la sua vecchia centrale elettrica a carbone. Inizialmente, l’impianto sarà utilizzato per produrre energia da biomasse. I 150 dipendenti del sito continueranno a lavorare a Pego, a condizione di impegnarsi in attività di riqualificazione. A lungo termine, il Portogallo non ha ancora chiarito i suoi piani per la centrale a carbone.

16 miliardi di euro per la transizione energetica del Portogallo

Tra il 2022 e il 2026, il Portogallo dovrà ricevere 16 miliardi di euro dall’Unione europea. Questo fondo servirà in particolare a finanziare gli investimenti nazionali per la transizione energetica. E in quest’area, il Portogallo deve affrontare un grande progetto. Negli ultimi anni, il Paese ha avviato una profonda revisione del proprio modello energetico.

L’obiettivo? Ridurre la sua dipendenza energetica. In effetti, il Portogallo dipende in gran parte dai combustibili fossili, che secondo l’AIE rappresentavano ancora il 76% del suo consumo di energia primaria nel 2019. Tuttavia, le risorse del Portogallo sono scarse. E il Paese ricorre alle importazioni per coprire i propri consumi. Con il 74,2% delle importazioni registrate nel 2019, l’AIE osserva anche nella sua analisi del 2021 che il Portogallo ha una delle più forti dipendenze energetiche di qualsiasi paese dell’OCSE.

Per fare a meno del carbone, il Portogallo intende intensificare gli investimenti nelle energie rinnovabili . Sono già una parte importante della produzione elettrica del Paese. Nel 2019, metà del mix elettrico si è basato su energie rinnovabili: 26,6% eolica, 16,9% idroelettrica e 7% bioenergia.

L’energia al centro del piano di rilancio del Portogallo

I progetti di transizione energetica del Portogallo sono stati in gran parte compromessi dalla crisi sanitaria globale. Il paese è stato uno dei più colpiti economicamente, con un calo del PIL dell’8,4% nel 2020. Il contesto economico ha in particolare rafforzato la povertà energetica dei portoghesi. Prima della pandemia, erano già il 19,4% delle famiglie in una situazione di povertà energetica. Questa cifra è tanto più alta in quanto la media dell’Unione europea si attesta al 7,3%.

Il governo portoghese ha quindi messo in atto diverse misure per l’energia nel suo piano di rilancio. Per combattere la povertà energetica, mantiene le tariffe sociali per l’elettricità messe in atto nel 2020. E il governo vuole anche accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili. La sua priorità: garantire la connessione alla rete elettrica di 220 progetti di impianti fotovoltaici.

Fine del carbone in Europa

Lo slancio verso l’eliminazione graduale del carbonio in Europa continua a crescere, con 21 paesi ora privi di emissioni di carbonio o con un chiaro piano di eliminazione graduale del carbonio . Il Portogallo si unisce a paesi come Regno Unito, Grecia, Ungheria e Danimarca nell’accelerare l’eliminazione graduale del carbone. Belgio, Austria e Svezia sono gli altri tre Paese dell’Unione Europea che hanno abbandonato questo combustibile fossile.

Felicia Bruscino

