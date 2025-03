L’ultimatum di Trump ad Hamas dice al gruppo di “rilasciare tutti gli ostaggi ora, senza indugi, e restituire immediatamente i corpi delle persone che avete ucciso, altrimenti sarà finita per voi”. La dichiarazione, diffusa sui social media, ha avuto un forte impatto a livello internazionale, sottolineando l’intensificazione delle pressioni nei confronti del gruppo islamista. Questa mossa arriva quando il governo degli Stati Uniti ha confermato di essere entrato in trattative dirette con Hamas, un approccio senza precedenti per il paese che ha sempre trattato il gruppo come un’organizzazione terroristica.

La pressione su Hamas è destinata a crescere, con Trump che ha ribadito il suo sostegno a Israele, promettendo ulteriori aiuti militari per permettere al paese di “completare il lavoro” contro i militanti di Gaza. L’ultimatum di Trump ad Hamas, che include una minaccia esplicita di ripercussioni gravi, non riguarda solo la liberazione degli ostaggi, ma anche il futuro di Gaza. In un altro passaggio del suo messaggio, Trump ha avvertito che “se continuerete a tenere ostaggi, non avrete futuro”, facendo riferimento alla situazione critica della popolazione di Gaza, dove la maggior parte è stata costretta a fuggire a causa degli attacchi israeliani.







La situazione degli ostaggi e il coinvolgimento degli Stati Uniti

Attualmente, 59 ostaggi sono ancora nelle mani di Hamas, con le autorità israeliane che ritengono che solo 22 di loro siano ancora vivi. Tra gli ostaggi ci sono anche cinque americani, uno dei quali, Edan Alexander, di 21 anni, sembra essere ancora in vita.

L’amministrazione Trump, attraverso il suo inviato speciale Adam Boehler, sta cercando di garantire il rilascio di questi ostaggi, mettendo sotto pressione Hamas. Tuttavia, le trattative sono complicate, con un piano di cessate il fuoco che non ha avuto gli sviluppi sperati.

Dopo sei settimane dall’accordo di cessate il fuoco avviato il 19 gennaio, Hamas avrebbe dovuto rilasciare ostaggi settimanalmente in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Ma i colloqui sono andati a rilento, facendo temere che le promesse di liberazione non vengano rispettate. L’ultimatum di Trump ad Hamas sembra essere un tentativo di accelerare la situazione, bypassando la mediazione israeliana e cercando di ottenere un risultato immediato per gli ostaggi americani.

Le nuove trattative dirette con Hamas

A pochi giorni dall’ultimatum, la Casa Bianca ha confermato che gli Stati Uniti sono entrati in colloqui diretti con Hamas. Gli Stati Uniti avevano sempre evitato di intraprendere trattative dirette con il gruppo. Tuttavia, la situazione delle vittime e degli ostaggi ha costretto Washington a riconsiderare la sua posizione.

Recentemente, alcuni membri di Hamas hanno confermato di aver avuto due incontri diretti con rappresentanti americani a Doha, in Qatar, con al centro il rilascio degli ostaggi e la situazione dei prigionieri israeliani con cittadinanza statunitense. Nonostante ciò, la posizione di Israele rimane delicata. Il governo israeliano ha espresso la sua opinione sulle trattative dirette, ma non ha fornito dettagli specifici. La decisione di coinvolgere Hamas direttamente si inserisce in un contesto di crescente tensione, con il rischio che qualsiasi mossa mal coordinata possa amplificare il conflitto.

La posizione di Trump e le minacce ad Hamas

Trump non ha mai nascosto il suo sostegno a Israele e ha recentemente ribadito la sua intenzione di fornire ulteriore supporto militare al paese. Nella sua dichiarazione, ha minacciato che “nessun membro di Hamas sarà al sicuro se non rilascerete gli ostaggi ora”. La retorica di Trump si è fatta sempre più dura, con minacce dirette verso la leadership di Hamas.

In un passaggio del suo messaggio, il presidente ha esortato i leader di Hamas a “lasciare Gaza mentre ne hanno ancora la possibilità”, una mossa che sembra indicare la volontà di mettere Hamas alle strette.

Anche la popolazione di Gaza è stata avvertita da Trump: “un futuro bello vi aspetta, ma non se continuate a trattenere gli ostaggi”. Questo messaggio, sebbene rivolto principalmente a Hamas, riflette anche l’incertezza del futuro della regione, dove la guerra ha provocato spaventosi dislocamenti e sofferenze tra i civili.

L’ultimatum di Trump segna un punto di svolta significativo nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il gruppo militante. Se da un lato Washington cerca di garantire il rilascio degli ostaggi americani, dall’altro la situazione geopolitica potrebbe complicarsi ulteriormente, soprattutto se gli Stati Uniti dovessero spingere troppo in avanti le negoziazioni senza il supporto israeliano. La comunità internazionale osserva con attenzione le mosse di Washington, in quanto ogni decisione avrà ripercussioni non solo sulla vita degli ostaggi, ma anche sul futuro del conflitto tra Israele e Hamas.

Tutto ciò è un chiaro segnale di come la situazione stia diventando sempre più complessa. La fine del conflitto e il futuro di Gaza dipenderanno dalle scelte che verranno fatte nei prossimi giorni, mentre il rischio di escalation continua a pesare sul destino di migliaia di persone.

Elena Caccioppoli