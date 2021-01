L’ultimo concerto dei Beatles: dal tetto all’Olimpo della Musica

Ci sono momenti per sempre impressi nella storia della Musica. Quelli dove artista e magia, idolo e divinità della canzone si incrociano senza più scindersi. I Queen e Wembley, Hendrix e Woodstock, Michael Jackson e il moonwalk al Motown 25. Lì, in un posto speciale. ci sono i Beatles, una notte londinese, un tetto, e l’ultimo concerto: lì, dove la musica diventa storia e leggenda.









They love you, yeah, yeah, yeah…

Siamo nel 1969, e i Beatles in fondo avevano già dato tutto quello che potevano dare alla musica: da Hey Jude a Help, e ancora Yesterday, Penny Lane e così via…i quattro ragazzi di Liverpool avevano già dominato le classifiche per un decennio, fatto impazzire i giovani di tutto il mondo, rivoluzionato musica, tendenze, look, segnato una generazione. Il bello, verrebbe da dire, è bello che passato. Ma i Beatles vanno oltre la semplice musica…sono arte. E un artista sa sempre come uscire di scena: con il botto.

30 Gennaio 1969

Nel mezzo della produzione del film Let It Be, la band cercava qualcosa che potesse essere memorabile e lanciare la pellicola che li avrebbe immortalati nella leggenda. Dall’Antologia dei Beatles , arriva il ricordo di Ringo Star di quei giorni:

«C’era l’idea di suonare dal vivo in qualche posto. Ci stavamo domandando dove saremmo potuti andare — magari il Palladium o il deserto del Sahara. Ma avremmo dovuto portarci dietro tutta la roba, così decidemmo: “Saliamo sul tetto!”

Così, quasi per caso, a pochi giorni dalla sua effettiva messa in scena, nasce una delle performance simbolo della storia della musica. Il 29 Gennaio 1969 sul tetto della Apple Corps, situata al leggendario n° 3 di Savile Row, a Londra, verso mezzogiorno gli ignari passanti londinesi, alzando gli occhi al cielo vedono i Fab 4 esibirsi in 42 minuti di concerto. Nel giro di qualche istante, una incredula folla si è radunata sotto l’edificio e nei palazzi circostanti per assistere all’esibizione. 13 le canzoni eseguite.

Get Back

I Want You (She’s So Heavy)

Get Back – 3:04

Don’t Let Me Down

I’ve Got a Feeling

One After 909

Danny Boy

Dig a Pony

God Save the Queen

I’ve Got a Feeling

A Pretty Girl Is like a Melody

Don’t Let Me Down

Get Back

Sino all’arrivo della polizia, che mise fine allo spettacolo. “Vorrei ringraziare a nome del gruppo e di noi stessi e spero che abbiamo superato l’audizione”. Queste le parole ironiche di John Lennon prima di lasciare il palco. Chissà cosa avranno pensato, i poliziotti, nell’avere saputo qualche tempo più tardi di avere interrotto su quel tetto l’ultimo concerto dal vivo dei Beatles.

La fine di un’era

Un anno dopo, i Beatles annunciarono infatti il loro scioglimento. Frutto di dissensi nati proprio in quei mesi li – si è spesso parlato dalla presenza ingombrante di Yoko Ono e di contrasti musicali. Tra folle festanti e successi in classifica, finiva il corso della più grande band della storia. I fans hanno potuto ammirare l’inizio della fine dei Beatles. L’inizio della fine di un’era. Dal tetto di Londra, all’Olimpo della Musica