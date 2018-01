Lumen, la Mostra fotografica di Nino Migliori: cappella dei pianeti e dello zodiaco nel tempio Malatestiano, è un appuntamento di grande valore artistico. Lumen, a cura di Roberto Maggiori, offre al visitatore un ciclo di 39 fotografie straordinarie dell’artista Nino Migliori, offre l’occasione di una nuova e suggestiva interpretazione fotografica della Cappella dei Pianeti, osservata al lume di candela.









Nino Migliori, nato a Bologna nel 1926, è tra gli autori che meglio rappresentano la straordinaria avventura della fotografia che, da strumento documentario, assume valori e contenuti legati all’arte e alla sperimentazione. Oggi si considera migliori come un vero architetto della visione, ogni suo lavoro è frutto di un progetto preciso sul potere dell’immagine, tema che ha caratterizzato tutta la sua produzione.

Le opere esposte alla Mostra Lumen mettono in evidenza il grande talento del loro autore. Nino Migliori usa un linguaggio muto attraverso una modalità operativa minimale: l’essenzialità di un’inquadratura frontale e la semplice luce di un paio di candele, un modo per riproporre le opere così come erano percepite nelle meditabonde ore notturne dagli autori, e dalla cultura coeva che le ha generate, in primis quella Prisca Theologia o Philosophia Perennis a cui Sigismondo Malatesta si era ispirato nel progettare il Tempio.









Quanto alla vergine, che reca in mano una spiga, cos’altro è se non la potenza solare che ha cura dei frutti? La si ritiene quindi anche simbolo della giustizia che sola fa giungere all’uso degli uomini i frutti che nascono. (Macrobio, Saturnalia 430 circa)

La bilancia ha sempre simboleggiato la via del ritorno all’unità, ai non manifestato, poiché il manifestato è soggetto alla dualità e alle opposizioni. L’equilibrio dei due piatti allude a una dimensione che trascende il tempo- spazio, ovvero la materia. (Alfredo Cattabiani, Planetario, 1998)

Lumen è a Rimini fino al 4 febbraio 2018.

FAR – Fabbrica Arte Rimini, piazza Cavour 22, Rimini centro storico.

Ingresso libero.

http://www.riminiturismo.it









Maggie Van Der Toorn