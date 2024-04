La Pasquetta, detta anche Lunedì dell’Angelo, è il giorno successivo alla celebrazione della Resurrezione di Cristo, ossia Pasqua. Ma perché si celebra Pasquetta? Ricorda l’Angelo cherubino che, per primo, davanti al sepolcro dove tre giorni prima avevano lasciato il corpo senza vita del Messia, annuncia a tutti la Resurrezione di Cristo. Le sue origini sono religiose, ma le tradizioni variano da regione a regione: gite fuori porta, pranzi in famiglia, giochi e processioni. In Italia è una festa nazionale dal 1946. Unisce sacro e profano, offrendo un momento di riflessione e convivialità.

Le origini storiche e religiose

Il Lunedì dell’Angelo, conosciuto anche come Pasquetta, è una festività che cade il giorno dopo la Pasqua e rappresenta il secondo giorno dell’Ottava di Pasqua. Le sue origini storiche e religiose affondano le radici nel Cristianesimo. Il nome deriva dall’episodio narrato nei Vangeli, in cui un angelo annuncia alle donne la Resurrezione di Gesù Cristo.

Bisogna ricordare come questa festività abbia anche altri nomi che la identificano: Lunedì in Albis o Lunedì di Pasqua. Inoltre, questa festività non si è sempre celebrata, infatti, è stata aggiunta in Italia solo nel Dopoguerra, aggiungendo così un giorno festivo al calendario.

Le tradizioni popolari in Italia

In Italia, la Pasquetta è una festa molto sentita, sia dal punto di vista religioso che profano. Le tradizioni legate a questa giornata variano da regione a regione, ma alcuni elementi comuni sono:

Gite fuori porta: La Pasquetta è l’occasione ideale per godersi il primo tepore primaverile e organizzare gite fuori porta in famiglia o con gli amici. Pic-nic nei parchi, scampagnate in campagna o visite alle località turistiche sono le attività più diffuse.

La Pasquetta è l’occasione ideale per godersi il primo tepore primaverile e organizzare gite fuori porta in famiglia o con gli amici. Pic-nic nei parchi, scampagnate in campagna o visite alle località turistiche sono le attività più diffuse. Pranzi in famiglia: Il pranzo di Pasquetta è un momento importante per riunirsi attorno alla tavola e gustare piatti tipici della tradizione locale. Tra le pietanze più comuni troviamo la torta pasquale, l’agnello arrosto, le uova sode decorate e la colomba pasquale. Spesso, si portano in tavola gli avanzi del giorno prima, sensibilizzando così anche la tematica dello spreco alimentare.

Il pranzo di Pasquetta è un momento importante per riunirsi attorno alla tavola e gustare piatti tipici della tradizione locale. Tra le pietanze più comuni troviamo la torta pasquale, l’agnello arrosto, le uova sode decorate e la colomba pasquale. Spesso, si portano in tavola gli avanzi del giorno prima, sensibilizzando così anche la tematica dello spreco alimentare. Giochi e attività all’aperto: In molte località italiane, la Pasquetta è allietata da giochi e attività all’aperto, come la caccia alle uova, il tiro alla fune o gare di corsa con i sacchi.

In molte località italiane, la Pasquetta è allietata da giochi e attività all’aperto, come la caccia alle uova, il tiro alla fune o gare di corsa con i sacchi. Processione religiosa: In alcune zone d’Italia, si organizzano processioni religiose per celebrare la Resurrezione di Cristo.

La Pasquetta nel mondo

La Pasquetta è una festività celebrata anche in altri Paesi del mondo, con diverse denominazioni e tradizioni. In alcuni Paesi, come la Francia e la Germania, il Lunedì dell’Angelo è dedicato principalmente a eventi religiosi. In altri, come la Spagna e l’America Latina, la Pasquetta è vissuta come una giornata di festa e divertimento, con festeggiamenti simili a quelli italiani.







Un’occasione per riflettere e stare insieme

Al di là delle diverse tradizioni, la Pasquetta rappresenta un momento importante per riflettere sul significato religioso della Pasqua e per trascorrere del tempo in famiglia e con gli amici. Un’occasione per vivere la gioia della Resurrezione di Cristo e per godersi le prime giornate di primavera.

Curiosità

In Italia, la Pasquetta è stata istituita come festa nazionale nel 1946.

La colomba pasquale è un dolce tipico della tradizione italiana, la cui forma ricorda la colomba bianca che, secondo la tradizione, annunciò la Resurrezione di Cristo.

In alcune zone d’Italia, la Pasquetta è chiamata anche “Pasquetta dell’Angelo” o “Lunedì dell’Angelo”.

Conclusione

La Pasquetta è una festività ricca di significato religioso e di tradizione popolare. Un giorno di festa che unisce sacro e profano, offrendo l’occasione per riflettere, stare insieme e godersi le bellezze della primavera. Il meteo è un tema altrettanto importante per questa festività, e non sempre gioca a nostro favore.

Patricia Iori