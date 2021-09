L’unico esercito femminile della storia moderna, un racconto postcoloniale

Posted on

Le discendenti delle leggendarie guerriere stanno combattendo affinché la gente sappia di più sulle Amazzoni del Dahomey, l’unico esercito femminile documentato nella storia moderna.

I ricercatori hanno passato decenni a setacciare gli archivi europei e dell’Africa occidentale per creare un ritratto: l’unico esercito femminile della storia. Annotazioni degli ufficiali francesi, dei commercianti britannici e dei missionari italiani. Queste informazioni – tutti vere, ha detto un’anziana discendente delle amazzoni – non riuscirono a cogliere tutta la storia. Un pezzo cruciale dell’eredità delle Amazzoni è stato perso nel racconto frutto del dominio coloniale: La loro umanità. “La mia amazzone era gentile”, ha detto Houédanou, che, a 85 anni, è una delle ultime persone ad essere cresciuta con una di loro. “Era nota per proteggere i bambini”. La storia è spesso raccontata attraverso la lente dei conquistatori. Generazioni di studenti hanno imparato a memoria la storia di Cristoforo Colombo ignorando il trattamento degli indigeni.

La Gran Bretagna ha descritto la sua acquisizione del 1897 del regno dell’Africa occidentale come una “missione punitiva”, sorvolando sul furto di bronzi inestimabili. Dopo che la Francia prese quello che oggi è il Benin meridionale nel 1894, gli ufficiali coloniali sciolsero l’esercito di donne guerriere del territorio. In seguito i francesi aprirono nuove scuole nel paese ma non fecero alcuna menzione delle Amazzoni nel programma scolastico. Ancora oggi, molti nel paese di 12 milioni di persone sanno poco delle loro antenate.

“I francesi hanno fatto in modo che questa storia non fosse conosciuta”, ha detto l’economista beninese Leonard Wantchekon, professore di affari internazionali alla Princeton University.

“Dicevano che eravamo arretrati, che dovevano “civilizzarci”, ma hanno distrutto un’opportunità per le donne che non esisteva in nessun altro posto al mondo”. Ora un team di ricercatori beninesi sta lavorando per rimodellare la narrazione.









L’unico esercito femminile della storia – la tradizione orale

Negli ultimi tre anni, gli storici dell’African School of Economics, un’università fondata da Wantchekon vicino a Cotonou, la capitale, hanno rintracciato i discendenti delle Amazzoni. Il loro obiettivo è quello di raccogliere le memorie per un libro da utilizzare nelle scuole – per presentare una visione tridimensionale delle Amazzoni. Si pensa che solo 50 delle componenti dell’unico esercito femminile della storia siano sopravvissute alla guerra di due anni con la Francia. L’ultima è morta negli anni ’70.

Trovare i loro nipoti si è rivelato sempre più difficile man mano che passava il tempo. A differenza degli europei che scrivevano lettere in passato, gli africani occidentali preferivano la tradizione orale, tramandando storie di generazione in generazione. Non è stato documentato molto sulle Amazzoni dopo la guerra.

“Queste storie stanno morendo con la gente”, ha detto Serge Ouitona, un ricercatore del progetto. “Le Amazzoni erano potenti. Avevano influenza. Ma tutti hanno smesso di parlare di loro dopo la conquista coloniale”.

Breve storia delle amazzoni

La loro origine è oscura, ma gli storici dicono che le Amazzoni hanno probabilmente messo radici sotto la regina Hangbè agli inizi del 1700. La regina regnava insieme al suo fratello gemello ed era noto che avesse un entourage di guardie del corpo donne. Verso la metà del 1800, il Dahomey aveva a disposizione migliaia di truppe femminili nel tentativo di superare i regni rivali. Quando scoppiavano scontri tra i regni dell’Africa occidentale, i vincitori erano noti per costringere i nemici a lavorare o a venderli nel commercio degli schiavi.

Le amazzoni iniziavano l’addestramento fin da bambine: brandendo lame, caricando moschetti a pietra focaia, scalando barricate spinose. Bevevano brandy importato e cantavano canzoni di guerra. La matrigna di una delle discendenti intervistate poteva rimuovere la testa di un uomo con una lama ricurva. La tradizione finì quando la Francia le invase. Di fronte alla sconfitta, scrisse un generale francese, le donne “diedero prova di grandissimo coraggio”, ha scoperto Alpern. Quasi 2.000 amazzoni morirono nel massacro, stimano gli storici, e le 50 sopravvissute svanirono in una nazione trasformata. Poca traccia di loro è rimasta ad Abomey, l’ex capitale del regno.

Francesco Maria Trinchese