I luoghi portafortuna da visitare in Italia e nel mondo

Da Roma a Milano passando per Ravenna e Napoli, ma anche New York e Taipei sono molti i luoghi portafortuna da visitare. Siti più o meno remoti sulle tracce della dea bendata.

Se il 2017 non è andato come speravate ci si può sempre rifare nel 2018. Tra chi consulta l'oroscopo, tocca ferro o compra amuleti c'è anche chi ha deciso di tentare la fortuna improvvisandosi turista. Infatti sono moltissimi i luoghi in Italia e nel mondo che sono considerati portafortuna.









Fortuna e scaramanzia viaggiano di pari passo. I Paesi latini, Italia in testa, sono tradizionalmente molto legati a detti popolari e riti scaramantici. Un dato che si aggira intorno al 30% in più rispetto ai Paesi nordici.

D'altra parte, in tutta Italia, anche intorno al viaggio di per sé ruotano tutta una serie di riti e credenze popolari. Allora vestiti di rosso, colore del cuore, dell'energia e della vitalità, non ci resta che iniziare il nostro viaggio alla ricerca della fortuna.









Sulle orme di Fortuna

Il cimitero delle Fontanelle a Napoli è il posto giusto per chi è a caccia di miracoli. Tra fantasmi che parlano e teschi che sudano, molti lo considerano il passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Aperto al pubblico dal 1872, custodisce i resti delle vittime di epidemie di peste e colera.









Chi in visita a Roma non si è fermato a lanciare una monetina nella Fontana di Trevi? L’usanza arriva dal film Tre soldi nella fontana di Jean Negulesco del 1954. Tre monete, tre lanci. Con il primo tornerete a Roma, il secondo vi garantirà una nuova storia d’amore, il terzo porterà il matrimonio. Una curiosità: nel 2012 sono stati ripescati dalla fontana ben 540mila euro.

Chi si trovasse a Verona, invece, non dimentichi di sfiorare il seno destro della statua di Giulietta realizzata da Nereo Costantini nel 1972. Antiche leggende garantiscono sul risultato.

Sapevate che a Gubbio si può prendere la “patente dei matti“? Bisogna fare tre giri intorno alla fontana del Bergello alla presenza di un eugubino che farà da intercessore presso l’associazione Maggio Eugubino. Secondo la leggenda chi riuscirà nell’impresa oltre ad essere un matto certificato sarà anche molto fortunato.

E se il tuo lui dopo anni non ne vuole sapere di matrimonio urge un viaggio a Ravenna (o un cambio di fidanzato). La tradizione consiste nel baciare la statua di Guidarello Guidarelli. Pare che la donna che bacerà le labbra del cavaliere ravennate si sposerà entro un anno.

Se siete in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano dovete assolutamente fare un giro sugli attributi del toro posto sotto alla cupola centrale. Tenendo il tallone del piede destro sugli attributi del toro bisogna girare su se stessi rigorosamente ad occhi chiusi.

In alternativa si può incrociare il proprio mignolo con quello di Colombo in piazza Castello a Torino, oppure accarezzare il muso del porcellino a Firenze all’entrata della Loggia del Mercato Nuovo.

I siti portafortuna nel mondo

E se dopo questo tour per la penisola non avete ancora trovato l’amore o non è arrivata la svolta che aspettavate, potreste recarvi al Tempio d’Oro di Taipei (Taiwan). Sembra che, dopo un preciso rituale, il Tempio sia in grado di aiutare a trovare l’amore.

Ancora testicoli di toro portafortuna, questa volta a New York. Per avere fortuna negli affari bisogna sfregare i testicoli del toro che domina Wall Street.

Propizio alla durata di un rapporto sentimentale è il Taj Mahal in India. Una delle Sette Meraviglie del mondo moderno, il candido mausoleo fu fatto costruire nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahan per l’amatissima sposa.

Insomma per ogni desiderio la sua destinazione. Se non dovesse funzionare sarà stata un’ottima scusa per un viaggio comunque ricco di sorprese.

